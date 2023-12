SHB được vinh danh Top 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) là cuộc bình chọn có uy tín nhất dành cho các doanh nghiệp niêm yết do HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Quỹ Dragon Capital và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tham gia soát xét bởi Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) cùng 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

VLCA 2023 bao gồm nhiều vòng chấm điểm, đánh giá độc lập với gần 1000 doanh nghiệp niêm yết để vinh danh các đơn vị hoạt động kinh doanh minh bạch, có trách nhiệm với cổ đông, khách hàng.

Tại vòng sơ khảo, báo cáo của các doanh nghiệp được chấm điểm chi tiết theo từng hạng mục với 106 tiêu chí. Sau đó, các báo cáo tiếp tục được 4 công ty kiểm toán soát xét, chấm chéo trước khi đi đến thống nhất về điểm số của từng đơn vị. Tiêu chí chấm báo cáo thường niên cũng được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt, 2023 là năm thứ 3 các nội dung liên quan đến giảm thiểu phát thải khí nhà kính được đưa vào tiêu chí.

Tại vòng chung khảo, từ 116 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất, Hội đồng bình chọn đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, HNX, Trung tâm Lưu ký (VSD), IFC, Báo Đầu tư cùng các chuyên gia độc lập đã biểu quyết chọn ra các doanh nghiệp xuất sắc nhất.

BCTN 2022 với chủ đề “30 năm phát triển cùng đất nước” của SHB được Ban Tổ chức đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về nội dung và hình thức. Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực vượt trội của SHB trong việc truyền tải thông tin BCTN minh bạch và quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và ngân hàng.

Với vốn hóa trên 40 nghìn tỷ đồng, SHB là cổ phiếu nằm trong rổ VN30 (cổ phiếu bluechip) - nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên thị trường, giữ vị trí đầu ngành/lĩnh vực, có tiềm năng tăng trưởng và hoạt động kinh doanh bền vững.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, SHB không ngừng nỗ lực cải thiện nâng cao năng lực hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị, điều hành; tiên phong và tiêu biểu trong hoạt động đầu tư, phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và kinh doanh, đồng thời, đóng góp tích cực vào công tác an sinh, phát triển bền vững về môi trường và xã hội.

Hiện SHB là ngân hàng thuộc Top 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất và ngân hàng tư nhân tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh và nông nghiệp nông thôn cao nhất. Trong giai đoạn 2013-2023, SHB thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ phát triển bền vững nhất, với tổng tài sản tăng gấp trên 2 lần, vốn điều lệ tăng gấp 3 lần.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản SHB đạt 596 nghìn tỷ đồng, tăng 8,13% so với đầu năm; Huy động vốn thị trường 1 đạt gần 475 nghìn tỷ đồng; Dư nợ cấp tín dụng đạt 430 nghìn tỷ đồng; Vốn tự có theo Basel II đạt 67.801 tỷ đồng. Trong quý III/2023, SHB đã phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 36.194 tỷ đồng, đứng trong Top 4 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất hệ thống. Các chỉ số về an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro của SHB đều tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN. SHB đã tuân thủ đầy đủ 03 trụ cột theo chuẩn Basel II và từ đầu năm 2023 SHB đã thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản.

