Rạp chiếu phim, bể cá mập: Giới siêu giàu xây "pháo đài" xa hoa dưới lòng đất như thế nào?

Ngày nay, trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, các hầm trú ẩn ngày càng trở nên sang trọng và ứng dụng công nghệ cao hơn nhiều so với trước kia, thậm chí một số ngôi nhà đã biến thành những pháo đài của thế kỷ 21.

"Chúng tôi nhận thấy sự tập trung ngày càng lớn vào giải trí", Al Corbi, người dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh sang trọng suốt 50 năm qua, cho biết. Ông là chủ tịch và người sáng lập của công ty SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), có trụ sở tại Virginia, Mỹ. "Nếu bạn phải sinh sống dưới lòng đất, chúng tôi muốn bạn làm điều đó cùng niềm vui".

Corbi, với kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống an ninh cho một ngôi nhà riêng 27 tầng tại Mumbai của tỉ phú công nghiệp Mukesh Ambani, đang tiếp tục thực hiện dự án khác trên một ngôi nhà nằm trên khu đất rừng rộng 200 mẫu Anh, tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Mỹ.

Corbi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng ngôi nhà này sẽ cực kỳ an toàn, được trang bị cửa chống nổ, cửa sổ không thể phá vỡ và hệ thống ra vào bằng sinh trắc học. Ngoài ra, ở bên ngoài còn có hào sâu hơn 9 mét với cầu treo, súng phun nước áp lực cao có khả năng bắn hạ trực thăng, drone, cùng với một lớp chất lỏng dễ cháy có thể tự động phát hỏa thành một vòng lửa phòng thủ.

Hầm trú ẩn có sân chơi bowling được thiết kế bởi SAFE (Ảnh: SAFE)

“Nhìn vào thời kỳ trung cổ, hào là một trong những công cụ phòng thủ tốt nhất”, Corbi nói.

Giới thượng lưu từ lâu đã được coi là mục tiêu của các vụ xâm nhập, bắt cóc hay ám sát. Giờ đây, những lo ngại đó còn bao gồm các cuộc vận động cực đoan nhằm vào giới nhà giàu, thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, khủng bố, các thảm họa thiên nhiên không thể dự đoán – và mối đe dọa đại dịch luôn hiện hữu, thứ nhân loại đã chứng kiến rõ ràng vào năm 2020.

“Khách sạn hạng sang” dưới lòng đất

Corbi chia sẻ rằng các khách hàng của ông không có nhu cầu thiết kế thực dụng - kiểu thiết kế chú trọng vào chức năng và hiệu quả. Ngay cả 50 năm trước, ông cho biết các hầm trú ẩn truyền thống đã trông giống như các khách sạn cao cấp — “kiểu như Ritz-Carlton ở dưới lòng đất”.

Giờ đây, các khách hàng giàu có nhất của ông còn có xu hướng xây hầm trú ẩn xa xỉ, cao cấp hơn nữa, và xem thường các mẫu thiết kế đơn giản.

Tinh thần cạnh tranh có thể phần nào thúc đẩy nhu cầu này. Một số chuyên gia đã báo cáo sự gia tăng trong yêu cầu xây hầm trú ẩn kể từ khi xuất hiện những thông tin về một khu phức hợp khổng lồ mà người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đang xây dựng ở Hawaii.

Theo những tài liệu được công khai, khu phức hợp này bao gồm một hầm trú ẩn dưới lòng đất rộng 5.000 mét vuông với không gian sinh hoạt, một phòng cây xanh, hệ thống kỹ thuật để giữ cho hầm hoạt động, và cả một lối thoát hiểm. Người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates cũng được cho là sở hữu hầm trú ẩn dưới tất cả các ngôi nhà của ông.

Công ty SAFE là bên thiết kế an ninh ẩn cho dinh thự "Antilia" 27 tầng ở Mumbai cho tỉ phú công nghiệp Mukesh Ambani (Ảnh: CNN)

Graham Harris, đối tác sáng lập của SHH, công ty kiến trúc và thiết kế nội thất ở London, một trong những studio thiết kế hàng đầu phục vụ giới thượng lưu, cho biết ông cũng đang dần tiếp nhận những yêu cầu mới.

Không lâu trước đây, các khách hàng thường sử dụng phòng tắm bên trong phòng ngủ chính để chống lại các cuộc tấn công. Các bức tường thường được làm bằng bê tông, và các cửa an ninh được thiết kế hài hòa với cách trang trí của ngôi nhà. Thay vì cố gắng chạy xuống tầng hầm ở xa, thì tốt hơn là di chuyển ngay sang phòng bên cạnh.

“Giờ đây, các yêu cầu đã thực sự tăng thêm”, Harris nói. “Trong một ngôi nhà ở Highgate (khu vực cao cấp phía bắc London, Anh), chúng tôi đã giúp phòng chiếu phim ở đó thực sự an toàn với hệ thống cung cấp không khí lọc riêng, cửa an ninh, một nhà bếp nhỏ và các nhu yếu phẩm được trang bị đầy đủ để một gia đình sống trong hơn một tuần”.

Một khách hàng khác đã biến phòng trưng bày nghệ thuật rộng 3.000 mét vuông của mình thành một khu vực an toàn, với nguồn cung cấp điện riêng biệt. Để giữ cho những không gian như vậy được thoải mái, các “cửa sổ trời” thông minh được lắp đặt trên trần để mô phỏng thời gian và thời tiết bên ngoài, chiếu sáng các không gian dưới lòng đất bằng ánh sáng “tự nhiên” thay đổi liên tục.

Bể cá mập, sân tập bắn và thiết bị mô phỏng

Cửa bí mật và các lối đi ngầm không chỉ là các tính năng an toàn quan trọng mà còn trở thành những điểm nhấn thú vị để khoe với khách sau bữa tối.

Creative Home Engineering ở Arizona – một công ty chuyên tạo ra và lắp đặt các thiết bị như vậy – gần đây đã xây dựng một lò sưởi khổng lồ, có thể xoay tròn để lộ ra lối vào của một sân tập bắn.

Trong một ngôi nhà khác, một bốt điện thoại cũ kiểu Anh đã được thiết kế để khi nhập đúng mã trên bàn phím, các cửa sổ kính sẽ chuyển sang mờ đục, và bức tường phía sau mở ra để lộ một cầu trượt dẫn đến một khu hầm trú ẩn, bên trong có cả một thiết bị mô phỏng chuyến bay và một bể nuôi cá mập.

Giới siêu giàu ngày càng quan tâm đến các đặc điểm như đường hầm thoát hiểm và phòng y tế, như trong các bản vẽ này (Ảnh: SAFE)

Các tỉ phú từ lâu đã ý thức rõ ràng về các mối nguy hiểm và có xu hướng chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với chúng.

Tuy nhiên, hiện nay, ông Corbi nhận thấy rằng ngày càng có nhiều triệu phú cũng bắt đầu quan tâm đến việc nâng cấp các biện pháp an ninh của họ. Trước đây, những triệu phú này có thể đã cảm thấy hài lòng với các biện pháp an ninh cơ bản, nhưng giờ họ cũng muốn có các giải pháp an toàn cao cấp hơn.

Đối với hầu hết các hệ thống an ninh tầm trung, Corbi cho biết các thiết kế đó chủ yếu nhằm mục đích kéo dài thời gian phản ứng khi có sự cố xảy ra. Nếu kẻ xâm nhập đi vào nhà, các biện pháp an ninh có thể ngăn chặn họ không vào được các khu vực quan trọng, như phòng ngủ, đủ lâu để cảnh sát có thể đến và xử lý tình huống.

Trong khi đó, các tỉ phú ngày càng lo lắng về các mối đe dọa đối với sức khỏe của họ, từ các cuộc tấn công sinh học, đại dịch virus đến các vấn đề về tai nạn. Phần công việc này của SAFE, do vợ của Corbi, Naomi, một y tá, phụ trách.

Một số dự án hầm trú ẩn mà bà giám sát còn có cả các phòng mổ giống như trong các bệnh viện hàng đầu, với các buồng khử trùng, tủ chứa thiết bị bảo hộ cá nhân, và các hiệu thuốc cung cấp đầy đủ dược phẩm cùng các hợp chất vitamin được điều chỉnh cho khách hàng, giúp họ duy trì sức khỏe trong thời gian dài khi bị cách ly.