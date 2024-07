Phát biểu tại Kỳ họp thứ 19, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đà Nẵng tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng thành công Khu thương mại tự do.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, việc Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng thí điểm thành lập Khu thương mại tự do là thành công lớn trong xây dựng chính sách phát triển TP Đà Nẵng. Đây cũng là điểm nhấn trong Nghị quyết số 136, là chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của Đà Nẵng.

“Tuy nhiên đây cũng là nhiệm vụ khó khăn, thử thách lớn, là bước thử nghiệm, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện, nên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đà Nẵng cần tập trung ưu tiên nguồn lực, bao gồm ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, có chính sách huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặt nền móng cho thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Đối với cơ chế ưu đãi trong Khu thương mại tự do, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng cần áp dụng tối đa những cơ chế đặc thù quy định trong Nghị quyết, như: Hình thành Khu phi thuế quan, thực hiện ưu đãi thuế; miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do, ưu đãi hải quan... kết hợp nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong phát triển mô hình này (nhiều nước đã thành công).

Về thí điểm cơ chế “một cửa” tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng trong Khu thương mại tự do, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là quy định mới về thẩm quyền quản lý nhà nước nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Đà Nẵng cần quyết liệt thực hiện, trong đó, các văn bản hướng dẫn của HĐND cần chú trọng yêu cầu đơn giản hoá các thủ tục hành chính, hợp lý về thẩm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt, cần quy định rõ các quy trình, thủ tục bảo đảm khả thi, tránh vướng mắc trong tổ chức thực hiện như đã xảy ra ở một số địa phương khác. Hạn chế đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội còn lưu ý Đà Nẵng trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là liên quan đến yếu tố nước ngoài trong triển khai Khu thương mại tự do. Nhất là trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và có cơ chế, hệ thống giám sát định kỳ, thường xuyên.

“Về hoàn thiện chính sách pháp luật đối với Khu thương mại tự do, đây là bước thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên chưa có nhiều chính sách nổi trội, bứt phá; nhiều chính sách còn tương tự như đối với khu kinh tế. Vì vậy, trong quá trình triển khai, đề nghị Đà Nẵng cần theo dõi sát sao, có đánh giá kịp thời, chủ động đề xuất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc và những chính sách cần thiết khác, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với Khu thương mại tự do để triển khai trên phạm vi cả nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương còn đề nghị Đà Nẵng lưu ý các chính sách về thí điểm thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Trung tâm logistics và trong Khu thương mại tự do đảm bảo triển khai kịp thời, thuận lợi, hiệu quả.