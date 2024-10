Ông chủ Douyin, ByteDance Trương Nhất Minh soán ngôi người giàu nhất Trung Quốc

Ngày 29/10, Danh sách người giàu Trung Quốc Hurun 2024 đã được công bố. Năm nay, có tổng cộng 1.094 doanh nhân có tài sản cá nhân từ 5 tỷ NDT trở lên có tên trong danh sách, giảm 12% so với năm ngoái.

Không chỉ số người giàu giảm, tổng tài sản của các doanh nhân trong danh sách cũng có xu hướng giảm, giảm 10% so với năm ngoái, xuống còn 21 nghìn tỷ NDT (2.940 tỷ USD).

Xét về nguồn tài sản, sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng, thuốc men vật tư y tế, bất động sản và thực phẩm đồ uống là năm nguồn tài sản hàng đầu của các doanh nhân trong danh sách. Những ngành này chiếm một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và cung cấp cho nhiều doanh nhân không gian tăng trưởng tài sản rộng lớn.

Xét về mặt phân bố địa lý, các thành phố có lượng doanh nhân giàu có tập trung nhiều nhất trong danh sách vẫn là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Trong số đó, Bắc Kinh đứng đầu với 115 doanh nhân trong danh sách, tuy ít hơn 24 người so với năm ngoái nhưng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu.

Thượng Hải theo sát với 112 doanh nhân trong danh sách, vượt qua 108 của Thâm Quyến để đứng thứ hai. Hồng Kông xếp thứ tư với 82 người và Hàng Châu xếp thứ năm với 68 người.

Rupert Hoogewerf, người sáng lập tổ chức bình chọn Người giàu nhất Trung Quốc Hurun hàng năm.



Trong top 10 của Hurun Report 2024 (Danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc của Rupert Hoogewerf năm 2024) có một người mới xuất hiện là Lý Triệu Cơ (Lee Shau Kee) của Henderson Land Development.

Ngưỡng cho top 10 năm nay là 165 tỷ NDT (23,1 tỷ USD), thấp hơn 5 tỷ NDT so với năm ngoái. Độ tuổi trung bình của 10 doanh nhân hàng đầu là 65, tăng 4 tuổi so với năm ngoái. Điều đáng chú ý là số lượng doanh nhân Chiết Giang và Quảng Đông trong top 10 là như nhau, mỗi nơi có 4 người.

Các doanh nhân Chiết Giang bao gồm ông chủ Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm, Hoàng Tranh (Colin Huang, người sáng lập Pinduoduo), Đinh Lỗi (William Ding, người sáng lập và CEO của Tập đoàn NetEasy) và Mã Vân (Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn Alibaba). Các doanh nhân Quảng Đông bao gồm Mã Hóa Đằng (Pony Ma, người sáng lập và ông chủ Tencent), Hà Hưởng Kiện (ông chủ Tập đoàn đồ điện gia dụng Midea), Lý Gia Thành (Li Ka-shing, cựu Chủ tịch CK Hutchison Holdings) và Li Shauji (Lee Shau-kee , ông chủ Tập đoàn bất động sản Henderson).​

Có hai doanh nhân Phúc Kiến lọt vào top 10 là Trương Nhất Minh (ông chủ ByteDance, Toutiao) và Tăng Dục Quần (Robin Zeng, người sáng lập và chủ tịch của nhà sản xuất pin xe điện CATL). Gia đình Lý Thư Phúc, ông chủ của Tập đoàn ô tô Geely, năm ngoái đứng trong top 10, năm nay tụt xuống vị trí thứ 11.

Điểm nhấn của năm nay là việc Trương Nhất Minh, nhà sáng lập Douyin và CEO ByteDance, lần đầu tiên trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 350 tỷ NDT (49 tỷ USD). Tài sản của ông tăng 105 tỷ NDT so với năm ngoái, cho thấy khả năng kiếm tiền của ông.

Chung Thiểm Thiểm, 70 tuổi, người sáng lập và ông chủ Tập đoàn Nongfu Spring đứng thứ hai với khối tài sản 340 tỷ NDT (47,6 tỷ USD). Tài sản của Mã Hóa Đằng cũng tăng 35 tỷ NDT (13%) so với năm ngoái, đứng thứ ba với 315 tỷ NDT. Tài sản của Hoàng Tranh, 44 tuổi, giảm 25 tỷ NDT (9%) so với năm ngoái, xếp thứ 4 với 245 tỷ NDT, tụt một bậc so với năm ngoái.

Ngoài ra, khối tài sản của ông Hà Hưởng Kiện 82 tuổi và gia đình cũng tăng 35 tỷ NDT (18%) so với năm ngoái, đứng thứ 5 với 235 tỷ NDT. Tài sản của Tăng Dục Quần 56 tuổi và Đinh Lỗi đều giảm so với năm ngoái, cùng đứng thứ 6 với khối tài sản 200 tỷ NDT mỗi người. Tài sản của Lý Gia Thành và con trai cả Lý Trạch Cơ cũng giảm 5%, cũng cùng đứng thứ 6 với 200 tỷ NDT. Lý Triệu Cơ lần đầu tiên lọt vào top 10 với khối tài sản 175 tỷ NDT.

Điều đáng nói là năm nay có 331 doanh nhân có mức tài sản tăng lên so với năm ngoái, trong đó có 54 người mới lọt vào danh sách.

Theo Sina