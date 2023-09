Ở tuổi 93, Warren Buffett kiếm 3,5 triệu USD mỗi ngày, thú nhận còn nhiều việc phải hoàn thành

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã tổ chức sinh nhật lần thứ 93 của mình vào ngày 30/8. Trong khi nhiều người có thể tưởng tượng ra những lễ kỷ niệm xa hoa và những món quà xa xỉ dành cho một người tầm cỡ như ông, thì Buffett lại có một góc nhìn độc đáo về ngày sinh nhật và tuổi già.

Mặc dù tích lũy tài sản với tốc độ đáng kinh ngạc, kiếm được khoảng 3,5 triệu USD mỗi ngày trong đời – nếu chia tổng giá trị tài sản ròng của ông cho số ngày ông ở trên Trái đất – nhưng Buffet thú nhận rằng rằng ông sợ sinh nhật và ý nghĩ về việc già đi.

Với tư cách là Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway Inc., nhà tiên tri xứ Omaha đã đưa ra vô số quyết định đầu tư sáng suốt, biến mình thành một trong những người giàu nhất hành tinh. Những bức thư gửi cổ đông hàng năm của ông được xem xét kỹ lưỡng, và sự thông thái của ông luôn được các nhà đầu tư trên toàn thế giới săn đón. Tuy nhiên, bất chấp thành công về mặt tài chính, Buffett vẫn giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống cá nhân.

Cuộc sống – một hành trình không ngừng phát triển và học hỏi

Trong cuốn sách "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life,", tác giả Alice Schroeder đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm của Buffett về ngày sinh nhật.

Đối với Buffett, của cải vật chất không mấy hấp dẫn. Schroeder nói thêm rằng, mặc dù Buffett đánh giá cao những lá thư chân thành và những lời nhắc nhở về những thành tựu của ông, nhưng ông lại trang trí toàn bộ hành lang bằng những kỷ vật của cuộc đời mình.

Buffett coi mỗi ngày sinh nhật là một lời nhắc nhở, giống như tiếng tích tắc của máy đếm nhịp, báo hiệu thời gian đang trôi qua. Mong muốn trì hoãn điều không thể tránh khỏi của ông được thúc đẩy bởi nhận thức rằng ông vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành.

Schroeder giải thích rằng mặc dù Buffett biết năm tháng không phải là “vô tận”, nhưng nếu may mắn, ông có thể sẽ sống lâu. Mỗi ngày đối với ông đều là cơ hội để gặp gỡ những người mới, khám phá những khoản đầu tư mới và hào hứng những ý tưởng mới. Ông tin rằng còn rất nhiều điều để học hỏi và khám phá, vượt xa những gì ông biết.

Triết lý sống của Buffett thường được so sánh với quả cầu tuyết lăn xuống đồi. Giống như việc ông đã tích lũy được lợi nhuận đầu tư và sự giàu có theo thời gian, ông cũng đã tích lũy được nhiều tình bạn tốt trong suốt chặng đường.

Một đoạn trích trong cuốn sách có nội dung: "Thực ra, bạn phải là tuyết ướt của riêng mình. Tốt hơn hết, bạn nên nhặt tuyết khi đi vì bạn sẽ không thể quay trở lại đỉnh đồi một lần nữa. Đó là cách cuộc sống vận hành". Đó là cách Buffett nhìn nhận cuộc sống – một hành trình không ngừng phát triển và học hỏi.

Mặc dù có khối tài sản khổng lồ, Buffett vẫn duy trì những thú vui giản dị (Ảnh: Reuters)

Hạnh phúc tạo ra khác biệt lớn về tuổi thọ

Dù đã lớn tuổi nhưng Buffett vẫn hoạt động tích cực trong thế giới tài chính. Trong 93 năm cuộc đời, ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá 120 tỉ USD. Ngay cả sau khi cam kết quyên góp hơn một nửa số cổ phiếu Berkshire của mình cho các hoạt động từ thiện, ông vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới.

Đầu tháng này, cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tăng gần 7%, đạt tổng cộng 10 tỉ USD trong quý 2 - một kỷ lục mới của công ty. Dự trữ tiền mặt của Berkshire cũng tăng trưởng đáng kể, đạt gần 150 tỉ USD, so với 130,6 tỉ USD trong quý trước, do công ty giảm lượng cổ phiếu nắm giữ.

Buffett cũng chịu trách nhiệm xây dựng một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, mua lại nhiều doanh nghiệp mang tính biểu tượng như Geico và See's Candies, đồng thời nắm giữ lượng cổ phần trị giá hàng tỉ USD trong các công ty đại chúng lớn như Apple và Coca-Cola. Tầm ảnh hưởng của ông đã làm thay đổi cách thức vận hành và cấu trúc của nhiều tổ chức.

Mặc dù Buffett không phải là người thích già đi nhưng ông từng nhận xét: “Tôi sẽ hy sinh một năm cuộc đời để có thể ăn những gì tôi muốn”. Nhưng có vẻ như ông đã không phải thực hiện một sự đánh đổi như vậy. Vị tỉ phú vốn nổi tiếng với lối sống thẳng thắn, chia sẻ công khai rằng ông uống 5 lon Coca mỗi ngày.

Buffett cho rằng tuổi thọ của ông là nhờ việc duy trì những thói quen giống như một đứa trẻ 6 tuổi và cho rằng bản thân may mắn vì có được sức khỏe tốt khi ở độ tuổi 93.

“Tôi nghĩ hạnh phúc tạo ra sự khác biệt rất lớn… về mặt tuổi thọ”, Buffett nói./.

Theo Yahoo Finance