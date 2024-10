Nữ nhà văn Hàn Quốc giành Giải Nobel Văn học 2024

Tại lễ công bố giải thưởng diễn ra chiều 10/10 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi văn xuôi của Han Kang “giàu chất thơ, có thể đối mặt với những vết sẹo lịch sử, phơi bày sự mong manh của đời người, đồng thời cho rằng các tác phẩm của bà có sự nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn, sự sống và cái chết. Phong cách viết thể nghiệm, giàu chất thơ đưa bà trở thành người cách tân cho nền văn xuôi đương đại”.

Sinh năm 1970, tốt nghiệp Khoa Văn học Trung Quốc tại Đại học Yonsei, Han Kang hiện là giáo sư Khoa Sáng tác Văn nghệ tại Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc.

Han Kang, sinh ra ở Gwangju, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà cống hiến hết mình cho việc sáng tác thơ và tiểu thuyết. Trong nhiều năm qua, bà đã xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó tiểu thuyết The Vegetarian (Người ăn chay) đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye, bà bị đưa vào danh sách đen về văn hóa và nghệ thuật.

Han Kang nhận Giải thưởng The Man Booker International năm 2016 (Ảnh: Reuters).



Năm 23 tuổi, bà Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương khi năm bài thơ của bà được đăng tải trên tạp chí Văn học & Xã hội. Một năm sau, truyện ngắn The Scarlet Anchor của nhà văn đoạt giải nhất trong Cuộc thi Văn học Mùa Xuân Seoul Shinmun. Năm 1995, bà ra mắt tiểu thuyết đầu tay mang tên A Love of Yeosu.

Han Kang là một trong những nhà văn có ảnh hưởng quốc tế nhất trong giới văn học đương đại Hàn Quốc. Bà đã giành được nhiều giải thưởng cao quý, bao gồm: Giải thưởng văn học mùa xuân thường niên của báo "Seoul News", Giải thưởng tiểu thuyết văn học Hàn Quốc (1999), Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ Ngày nay (2000), Giải thưởng văn học Yisang (2005), Giải thưởng văn học Dongri (2010), Giải thưởng văn học Manhae, v.v. Các tác phẩm của bà nhìn lại nỗi buồn và vết thương của cuộc sống từ gốc của vấn đề, và ngòi bút của bà kiên trì bảo vệ những vết thương, mang đầy sức mạnh khám phá.

Ngày 16/5/2016, Giải thưởng Văn học Quốc tế Booker đã được công bố tại London. Tiểu thuyết The Vegetarian (Người ăn chay), Han Kang đã vượt qua tiểu thuyết "Thứ kỳ quái trong đầu tôi" của Orhan Pamuk, nhà văn đoạt giải Nobel và "Cái chết nước" của Kenzaburo Oe, nhà văn Nhật sau này đoạt giải Nobel văn học và tác phẩm của 154 đối thủ khác để đưa bà trở thành nhà văn châu Á đầu tiên đoạt giải trong lịch sử giải thưởng này.

Han Kang gặp gỡ giới truyền thông sau khi nhận giải Booker (Ảnh: Reuters).



Năm 2017, bà đoạt Giải Malapati về văn học, được mệnh danh là "Giải Nobel Văn học của Italy". Năm 2018, bà một lần nữa lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho Giải thưởng Văn học Quốc tế Booker với tác phẩm "White"; cùng năm đó, bà lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho Giải thưởng Văn học Quốc tế Dublin với "The Boy Who Comes" - một thành tích phá kỷ lục. Năm 2019, bà đoạt Giải Văn học San Clemente ở Tây Ban Nha. Năm 2022, bà hoàn thành cuốn tiểu thuyết "No Farewell" sau 7 năm và giành liên tiếp hai Giải thưởng Văn học Daesan và Giải thưởng Văn học Kim Man Joo.

Ở tuổi 54, Han Kang là một trong những cây bút trẻ nhất từng đoạt giải Nobel, sau tác giả “Chuyện rừng xanh” - Rudyard Kipling (1865-1936) nhận giải thưởng năm 1970, khi 41 tuổi.

Theo Đông Phương, Singtao