NSND Xuân Bắc, Khánh Vy, Tun Phạm cùng Cục An toàn thông tin lan tỏa cách nhận diện lừa đảo

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với mức độ tinh vi và đa dạng, chiến dịch nhận diện lừa đảo do Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng Meta phối hợp thực hiện đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chiến dịch tập trung vào 6 trong số 24 hình thức lừa đảo trực tuyến đã được Cục An toàn thông tin xác định là điểm nóng tại Việt Nam.

Trong đó, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung sẽ xây dựng tình huống thực tế về các hình thức lừa đảo trực tuyến này, để từ đó đưa ra cảnh báo, khuyến cáo nhằm nâng cao nhận thức người dùng. Chương trình cùng Meta là dự án khởi động cho Chiến dịch tuyên truyền “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024” của Cục An toàn thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nền tảng mạng xã hội.



Nguy cơ lừa đảo trực tuyến qua góc nhìn của các nghệ sĩ

Lừa đảo trực tuyến không còn là câu chuyện xa lạ mà đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, từ những lời mời chào đầu tư hấp dẫn đến những thông báo trúng thưởng bất ngờ, khiến nhiều người mất cảnh giác và rơi vào bẫy của kẻ xấu.

NSND Xuân Bắc chia sẻ: "Lừa đảo trên mạng bây giờ đã trở thành phổ biến. Hầu hết những cuộc lừa đảo là đều nhắm tới những món hời, nhắm thẳng vào cái lòng tham của mỗi người. Và điều đấy ai cũng dễ mắc phải".

Anh cũng nêu suy nghĩ của cá nhân anh, rằng không ai là không thể trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người đang gặp khó khăn.

Tun Phạm, một gương mặt trẻ được yêu mến trên mạng xã hội, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng lừa đảo cho vay và đầu tư trực tuyến ngày càng tinh vi. Anh chia sẻ: "Hình thức lừa đảo cho vay và đầu tư hiện nay ngày càng phổ biến qua hình thức cực kì tinh vi và tiểu xảo trực tuyến như: cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn."

Khánh Vy, MC trẻ trung và năng động, cũng nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn trên mạng xã hội: "Mạng xã hội là một cái nôi giúp cho chúng ta có rất nhiều những lợi ích, công dụng khác nhau. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo... việc lừa đảo ngày càng phát triển trên diện rộng và càng có nhiều cái thủ thuật lắt léo và dễ dàng lừa người khác hơn".

"Nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng" - Mong muốn lan tỏa của các nghệ sĩ

Với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này, NSND Xuân Bắc, Tun Phạm và Khánh Vy đã đồng hành cùng chiến dịch Nhận diện lừa đảo do Cục An toàn thông tin và Meta phát động. Sự tham gia của họ góp phần tăng tính lan tỏa của chiến dịch thông qua những bí kíp hay và dễ nhớ để ai cũng có thể học theo và bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ lừa đảo trên môi trường mạng.

Tun Phạm gửi gắm lời khuyên đến cộng đồng mạng: "Mọi người cùng nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó".

Tham gia chiến dịch, Khánh Vy mong muốn mọi người sẽ thận trọng hơn khi tiếp nhận thông tin trên mạng: "Suy xét kĩ khi nhận bất cứ một luồng thông tin nào mới, yêu cầu mới, hay một đường link lạ. Kiểm tra và tuyệt đối không được bao giờ gửi thông tin hình ảnh cá nhân, hay chuyển khoản đến những tài khoản không rõ danh tính".

NSND Xuân Bắc kêu gọi: "Mỗi người dân cần nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ để tránh nguy cơ mình trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến".

Thông qua tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình, các nghệ sĩ mong muốn truyền tải thông điệp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp mọi người nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo.