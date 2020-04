Những hình ảnh kinh hoàng về các nấm mồ tập thể ở New York

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 11/4, số người được xác nhận bị nhiễm COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã vượt quá 500.000 trường hợp với 18.777 người tử vong. Trong số đó, số người bị bệnh được xác nhận tại bang New York lên tới 17.489 trường hợp với 7.887 ca tử vong, chiếm hơn 40% tổng số ca tử vong ở cả nước, tình hình rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng cần chỉ ra rằng những số liệu này chưa bao gồm nhiều bệnh nhân nhiễm virus Corona mới đã bị chết khi vẫn chưa được xét nghiệm.

Máy xúc được sử dụng để đào hố và lấp đất (Ảnh: Guancha).



Theo tin trên The New York Times ngày 9/4, thị trưởng New York Bill de Blasio đã nói hồi đầu tuần rằng có thể sử dụng đảo Hart, nằm ở phía đông bắc của khu Bronx của New York, để tạm thời chôn cất những người chết vì COVID-19. Ngày 9/4, người phát ngôn của chính quyền thành phố New York Freddi Goldstein đã xác nhận rằng họ “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc làm như vậy, với hy vọng giúp giảm bớt căng thẳng trong nhà xác của các bệnh viện lớn trong thành phố.

Cùng với tin này, một số hình ảnh được ghi bởi máy bay không người lái cũng được tung lên mạng. Người ta thấy, trên hòn đảo Hart hoang vắng, một máy xúc được sử dụng để đào một rãnh dài. Trong một video khác, hàng chục tù nhân mặc đồng phục bảo hộ màu trắng mang hàng chục quan tài bằng gỗ xếp xuống hố rồi vùi đất một cách qua loa.

Các tù nhân lấp đất vùi các quan tài trong hố chôn tập thể (Ảnh: Guancha).



Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng Mỹ đã để lại lời bình “Thật đau lòng”, “Buồn quá!”, “Không thể tin đây lại là sự thật!” ...

Được biết, video được quay bởi tổ chức phi lợi nhuận Hart Island Project. Melinda Hunt - người đứng đầu tổ chức này giới thiệu rằng vào ngày quay đoạn video đầu tiên, hôm 2/4, có 23 thi thể đã được chôn cất. Theo bà, tới đây sẽ ngày càng có nhiều người được chôn cất ở đó và quá trình chôn cất dường như có tổ chức và có hệ thống hơn.

Bà Melinda Hunt dự đoán chính xác. Đến ngày 9/4, có thêm hai hố khác đã được đào trên đảo không người này và ít nhất 40 quan tài đã được chuyển tới. Bên trong quan tài, chỉ có một cái túi đựng xác màu đen với xác chết ở trong, và phía trên viết nguệch ngoạc tên của người chết.

Các tù nhân vận chuyển các quan tài xuống hố (Ảnh: Guancha).



Tuy nhiên, vì một số người chết chưa kịp xét nghiệm, nên ngay cả chính quyền thành phố cũng không thể xác định liệu họ có chết vì bệnh COVID-19 hay không.

Trước các thông tin trên truyền thông về Đảo Hart, một “hòn đảo chôn xác” đang xuất hiện các nấm mồ tập thể chôn những quan tài, có thể chứa hài cốt của người chết do bệnh COVID-19; Thị trưởng New York Bill de Blasio cuối cùng đã thừa nhận vào ngày 10/4 rằng các xác chết của bệnh nhân COVID-19 không có người nhận sẽ được đưa đến đảo Hart để chôn cất.

Theo New York Post ngày 10/4, ông Bill de Blasio nói tại hội nghị về dịch bệnh ngày hôm đó: “Có một số người chết không có người nhà hay bạn bè, không có cách nào để tìm ra những người liên quan đến họ. Khi đó, chính quyền thành phố New York sẽ đứng ra để chôn cất, việc này đã tồn tại qua nhiều thế hệ”.

Khi được hỏi liệu có bao gồm thi thể của các bệnh nhân COVID-19, ông Bill de Blasio thừa nhận, bất kỳ người nào đã qua đời, dù nguyên nhân tử vong là gì, cũng sẽ làm như vậy, “nhưng bây giờ số người chết rất nhiều, rõ ràng hầu hết trong số họ đã chết vì COVID-19”.

Vị trí đảo Hart nơi chôn cất các nạn nhân của dịch COVID-19 không có người nhận (trong vòng tròn màu đỏ). Ảnh: Guancha.



Thông tin công khai cho thấy, Đảo Hart trong lịch sử đã được sử dụng như một nghĩa trang công cộng để chôn cất các thi thể không tên và không có người nhận. Trong 150 năm qua, các ngôi mộ trong khu vực này đã được quản lý bởi Cục Quản lý nhà tù (Correctional Services Bureau) thành phố New York. Trong vụ dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, chính quyền thành phố New York cũng đã sử dụng đảo này làm nơi vùi xác các nạn nhân. Ngoài ra, đảo này còn được sử dụng làm nơi giam giữ tù nhân, nơi cách ly bệnh dịch hạch, làm trại bệnh nhân tâm thần.

Nhưng do nguyên nhân lịch sử đặc biệt của nó, mọi người coi bị chôn trên đảo là một sự sỉ nhục, vì vậy hòn đảo cũng bị cấm mở cửa cho công chúng. Trong những tuần gần đây, chính quyền thành phố New York đã trưng dụng các tù nhân đào hố trên đảo để chôn các nấm mộ tập thể.

Thị trưởng New York Bill de Blasio nói về việc mai táng các nạn nhân ở đảo Hart tại cuộc họp báo hôm 10/4 (Ảnh: New York Post).



Mặt khác, một nhân viên tang lễ ở khu Queens, New York trước đó đã tuyên bố nếu gia đình của người quá cố không đến nhận lĩnh thi thể trong thời gian quy định (14-15 ngày), thi thể sẽ được gửi đến Đảo Hart. Mặc dù thị trưởng Bill de Blasio nói tại cuộc họp báo ngày 10/4, nếu có người thân đến nhận, những thi thể này sẽ được chôn cất lại. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng khi ai đó thấy rằng thi thể của người thân của họ đã được chôn cất trên đảo Hart, chắc chắn họ sẽ rất khiếp sợ.