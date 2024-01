Nhanh chóng xử lý vụ cháy trạm biến áp 500 KV thủy điện Hòa Bình

Theo đó, khoảng 19h40’ tối 17/1 đã xảy ra cháy tại trạm biến áp 500 KV, thuộc phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình). Điểm cháy tại pha B, máy biến áp AT2. Vụ cháy gây mất điện cục bộ ở thành phố Hòa Bình và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, có điện trở lại sau ít phút.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hoà Bình đã điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy tại pha B, máy biến áp AT2, trạm biến áp 500 KV.

Khi vụ cháy xảy ra, hệ thống chữa cháy tự động tại trạm biến áp đã hoạt động, nhưng do có chất cháy là dầu nên lực lượng chữa cháy phải sử dụng hóa chất chuyên dụng để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, rồi tiếp tục phun nước làm mát thiết bị.

Sau khoảng 15 phút tổ chức chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu của Công an phường Tân Thịnh, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chưa thống kê được tài sản thiệt hại. Hiện các đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Trạm biến áp 500kV Hòa Bình khánh thành ngày 15/6/2023 do Công ty Truyền tải điện 1 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện. Đây là công trình thay thế máy biến áp AT2 500 kV-450 MVA pha C trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục.