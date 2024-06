Người dân "lăn lê" từ tờ mờ sáng để chờ đến lượt mua vàng. Ảnh: PT.

Không còn cảnh một mình một chợ

Sau hơn một tuần Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để cung ứng cho người dân, giá loại vàng này đã chứng kiến những phiên lao dốc đến ngỡ ngàng.

Từ xấp xỉ 92.400.000 đồng/lượng, vàng miếng SJC đã chán cảnh một mình một chợ, trở về tiệm cận với giá vàng nhẫn trong nước và giá vàng thế giới.

Sáng 13/6, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mốc 2.324,5 USD/ounce, tương đương 71.200.000 đồng/lượng, chưa tính thuế phí.

Cùng ngày, giá vàng SJC được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mốc 75,98 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của vàng miếng SJC trong 4 tháng nay.

Trước đó, giá vàng SJC trong ngày đầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án niêm yết 3/6 là 78,98 triệu đồng/lượng; ngày 4/6/2024 là 77,98 triệu đồng/lượng và 5/6 là 76,98 triệu đồng/lượng.

Với mức giá bình ổn duy trì hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng đã điều chỉnh giá bán theo tín hiệu của Ngân hàng Nhà nước.

Khách hàng là người cao tuổi chưa kịp cập nhật phương thức đăng ký mua vàng online của Vietcombank nên vẫn tới điểm giao dịch và được phát giấy hướng dẫn. Ảnh: PT.

Qua khảo sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ… trong những ngày qua, giá bán ra vàng miếng SJC bình ổn ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, giá mua vào có sự chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên theo phản ảnh của nhiều người dân, các doanh nghiệp này chủ yếu chỉ mua vào và “chưa hẹn ngày nào sẽ bán ra”.

Sự bình ổn của giá vàng miếng SJC phần nào đã lan tỏa tới giá vàng nhẫn tròn trơn, với chiều bán ra đi ngang ở mức hơn 74 triệu đồng trong vài ngày qua.

Có thể thấy, lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã được Ngân hàng Nhà nước thực hiện có hiệu quả.

“Giá vàng tụt, huyết áp tôi cũng tụt theo”

Ở góc độ xã hội, vui mừng hay lo âu đang là tâm trạng của những người đầu tư vàng trong thời gian qua.

Với nhận định vàng sẽ đạt mốc 100 triệu đồng/lượng, nhiều người đã sốt sắng mua vào khi vàng đạt đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng vào nửa tháng trước.

Tại điểm cung ứng Agribank số 2 Láng Hạ (Hà Nội), bà Trương Hải Hòa (Cầu Giấy) cho biết: “Nếu so với mức cao nhất 92,4 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã bay mất hơn 15 triệu đồng/lượng. Ngày ấy thấy bảo vàng kiểu gì cũng lên 100.000.000 đồng nên tôi sốt ruột mua vội vào, giờ nhìn lại mới thấy mình dại. Từ ngày giá vàng xuống đầu 8, rồi đầu 7 và đứng im chục ngày qua là huyết áp tôi cũng tụt theo. Giờ bán ra thì lỗ quá mà giữ lại thì sợ giá xuống tiếp”.

Cùng tâm trạng tiếc rẻ, bà Nguyễn Thị Hương (Long Biên) dõi ánh mắt thấp thỏm khi đến điểm cung ứng Agribank 77 Lạc Trung. “Ngày trước cầm vàng miếng SJC trên tay là quyền lực lắm, chênh với vàng nhẫn thị trường đến 10 triệu đồng/lượng. Giờ thì nhà ngói cũng như nhà tranh, giá gần bằng nhau. Tôi mua vào vài cây SJC lúc gần đầu 9, lúc này thấy rõ là đã lỗ 12 triệu đồng/lượng rồi”.

Tình trạng chen lấn xô đẩy ở điểm cung ứng Agribank 77 Lạc Trung khi người dân mong ngóng mua được vàng sáng 13/6.

Hy vọng giá vàng tiếp tục giảm thêm

Ngược lại với tâm lý tiếc nuối của những nhà đầu tư mua vào giá cao và không kịp bán ra khi SJC lao dốc, một bộ phận người dân với chiếc lược tích lũy vàng lâu dài quan điểm “không cần biết lên hay xuống, cứ có tiền là mua”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Cầu Giấy) nhìn nhận vàng là một kênh giúp giữ tiền tiết kiệm, “thay vì gửi ngân hàng hiện lãi suất thấp, giờ có bao nhiêu tiền dư dả là tôi đổ hết vào vàng. Nhưng thấy SJC biến động nhiều nên tôi đang muốn chuyển sang vàng nhẫn của các hãng uy tín cho ổn định”.

Từ tỉnh lân cận đổ về Hà Nội để xếp hàng mua vàng, bà Chu Thị Lệ Thủy (quê Phú Thọ) cho hay: “Ngày trước giá toàn đầu 9 không có tiền mà mua, giờ xuống thấp thế này mua được ít thì may quá, nên tôi mới cất công xuống đây vì ở tỉnh chưa có điểm bán. Kinh nghiệm bao năm tích vàng của tôi thấy rằng vàng chỉ có lên mà không thể xuống thấp hơn được”.

Không hổ danh là “kênh trú ẩn an toàn”, vàng vẫn được đông đảo người dân, từ già tới trẻ săn lùng để phục vụ mục đích tích lũy, tiết kiệm, giữ đồng tiền trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Việc Ngân hàng Nhà nước bình ổn thị trường đã kiềm chế giá vàng nhảy múa điên loạn, nhưng ngược lại, khi thấy giá xuống, nhiều người dân cho rằng đây là cơ hội hiếm có để mua vàng. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn mong muốn vàng tiếp tục xuống đầu 6, đầu 5 để có thể mua vào càng nhiều càng tốt.

Nhiều người chờ đến lượt mua vàng tại điểm bán của Agribank. Ảnh: PT.

Hiện nay, các ngân hàng thương mại Nhà nước cung ứng vàng hạn chế mỗi người không mua quá 1 lượng. Do khách đến đông nên nhiều người xếp hàng từ sáng sớm vẫn phải buồn bã ra về tay không.

Cảnh dòng người xếp hàng nườm nượp mua vàng không phải hình ảnh xa lạ trong thời gian qua. Từ cuối năm 2023, dòng người xếp hàng mua vàng ở Bảo Tín Minh Châu đã “rồng rắn” mấy vòng, khiến doanh nghiệp này sớm phải thiết lập số căn cước công dân để giới hạn lượng vàng bán ra cho mỗi người dân.

Sự nhộn nhịp của thị trường vàng không chỉ diễn ra ở các cửa hàng hay các điểm ngân hàng bán vàng mà còn sôi động ngay cả trên diễn đàn online. Trong nhóm Facebook “Diễn đàn giá vàng” với gần 110.000 thành viên, mỗi ngày đều có tấp nập các bài đăng, bình luận về giá vàng thế giới, trong nước, giao dịch mua vào, bán ra. Câu hỏi được thấy nhiều nhất trên diễn đàn là nên cắt lỗ hay mua vào thời điểm này.

Thậm chí, nhiều tài khoản cá nhân còn công khai đăng tin thu mua lại các loại vàng của Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC với giá cao hơn hiện hành. Điều đó chính tỏ sức nóng của vàng chưa thể nguội dù giá bán đã được Ngân hàng Nhà nước nỗ lực bình ổn.

Vừa qua, các ngân hàng đã mở thêm nhiều điểm cung ứng vàng miếng SJC phục vụ khách hàng. Ngày 11/6, Agribank mở thêm 2 điểm ở TP. Hà Nội, 3 điểm ở TP. HCM, nâng tổng số điểm cung ứng lên 9 điểm trên cả nước. Vietcombank cũng đã mở thêm 4 điểm cung ứng từ ngày 7/6, nâng tổng số điểm bán trên cả nước lên 10 điểm.

Để giảm bớt ép xếp hàng chờ vàng của người dân, ngày 12/6, Vietcombank triển khai dịch vụ đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, nhưng tình hình chưa mấy cải thiện khi vẫn còn nhiều khách hàng không kịp đăng ký chỉ sau chưa đầy 30 phút mở cổng.

Có phải thời điểm thuận lợi để đầu tư?

Lý giải về thực trạng người dân đổ đi mua vàng miếng SJC thời gian qua, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia, cho rằng đây là vấn đề hiệu ứng tâm lý.

“Ngân hàng Nhà nước chỉ bán giới hạn số lượng mỗi ngày và mỗi điểm ngân hàng thương mại Nhà nước chỉ cung ứng vàng miếng SJC trong một thời gian nhất định, thậm chí có những ngày chỉ bán trong 1-2 tiếng đồng hồ. Điều này khiến người dân đồn nhau rằng Ngân hàng Nhà nước không đủ nguồn cung và lo ngại giá vàng tăng trở lại”, TS. Lê Xuân Nghĩa nói với VietTimes.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã ra các thông báo khẳng định không thiếu vàng cung ứng cho dân và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới thị trường trong bối cảnh này.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa nói có dấu hiệu thao túng thị trường khi nhiều người được đi xếp hàng thuê để mua vàng. Cảm thấy phương án điều hành của Ngân hàng Nhà nước đang làm lung lay vị thế độc quyền nên những nhà đầu cơ hoặc các cá nhân, tổ chức buôn vàng đã có những động thái lũng đoạn thị trường của.

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia.

Ở thời điểm cao nhất, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh đến 26%. Hiện tại, chênh lệch chỉ còn 4,5%. Điều này cho thấy nỗ lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã có kết quả. Theo chuyên gia, mức chênh lệch này cần được khống chế, dưới 5% là có thể chấp nhận được. Nếu giá vàng trong nước chênh lệch cao hơn 10 triệu đồng/lượng với giá vàng thế giới, người dân sẽ thiệt hại rất lớn.

Nhìn về câu chuyện những người ôm vàng ở mốc cao đang loay hoay trong thời điểm hiện tại, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng đây là hành động đầu tư sai lầm. Đưa ra khuyến nghị vào thời điểm vàng nhạy cảm, ông Nghĩa khuyên người dân không nên mua vào: “Bởi, giờ mua vào ngay lập tức đã lỗ 2 triệu/lượng với giá bán ra cho SJC hay các công ty kinh doanh vàng khác, chứ chưa nói đến về lâu về dài trong bối cảnh giá vàng còn nhiều biến số”.

“Người dân phải tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đưa giá đi xuống, thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới, nên đây không phải thời điểm thuận lợi để đầu tư. Chừng nào chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng sẽ là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư vàng và cả với những người thực hiện mục đích tích lũy”, TS. Lê Xuân Nghĩa chỉ rõ.

Ở góc nhìn các chuyên gia quốc tế, cuộc khảo sát của Kitco News - sàn giao dịch vàng thế giới - cho thấy ít nhà phân tích lạc quan về giá vàng trong tuần này và tuần tới. Chỉ 2/18 chuyên gia được hỏi tin rằng giá vàng sẽ còn tăng. Ngược lại, có đến 11 người (chiếm 61%) dự báo giảm và 5 người (chiếm 28%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Biến động giá vàng thế giới trong 30 ngày qua. Nguồn: Nguồn: Kitco.

Sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới

Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.

Ngay sau khi thực hiện phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn, để phục vụ việc can thiệp thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, liên quan đến các tin đồn thiếu vàng để bán, Ngân hàng Nhà nước gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các bộ liên quan, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương phối hợp để quản lý thị trường vàng. Bao gồm xử lý nghiêm việc mua bán vàng miếng của cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; không để xảy ra trục lợi, đầu cơ; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.