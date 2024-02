Người Trung Quốc đi du lịch đông kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

Dữ liệu của nền tảng du lịch Fliggy cho thấy lượng người Trung Quốc đặt chỗ đi du lịch trong nước đã vượt xa so với kỳ nghỉ Tết trước dịch năm 2019 và du lịch nước ngoài cũng đã lập kỷ lục cao nhất trong 4 năm gần đây, lượng đặt chỗ tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về du lịch nội địa, có một xu hướng dòng chảy bắc nam và nam bắc rất rõ ràng. "Tin nhanh du lịch kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024" của Fliggy cho thấy du lịch trong nước có xu hướng dòng chảy bắc - nam rất rõ, trong đó những "chuyến đi trốn lạnh" đến các khu vực phía Nam như Quảng Đông , Hải Nam, Phúc Kiến...để đón năm mới ấm áp và các chuyến bay từ miền Nam đến Hắc Long Giang, Cát Lâm…“đón Tết trong tuyết" với lượng đặt chỗ tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy có 474 triệu lượt du khách đi du lịch trong dịp Tết Giáp Thìn.



Du khách đông nghịt tại một điểm du lịch (Ảnh: Toutiao).



Trên nền tảng Qunar, tính đến ngày 17/2, lượng đặt phòng khách sạn ở thành phố phía bắc Cáp Nhĩ Tân trong dịp Tết đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái; lượng khách đặt chỗ tại các khách sạn ở Trường Xuân, Cát Lâm, Thẩm Dương, Liêu Ninh tăng hơn 4 lần. Các khách sạn ở Hulunbuir, Nội Mông lượng đặt phòng cũng tăng gấp 3 lần. Số lượt đặt phòng khách sạn trong dịp Tết ở các thành phố tỉnh Phúc Kiến phía nam như Tuyền Châu tăng 2,47 lần và Phúc Châu tăng 2,41 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng nói là trong giai đoạn đầu, các cơ quan văn hóa, du lịch nhiều nơi đã rầm rộ “tăng điểm”, dẫn đến lượng đặt phòng du lịch ở 4 tỉnh Sơn Hà (Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và Sơn Tây) tăng mạnh. Dữ liệu của Qunar cho thấy lượng đặt phòng khách sạn ở 4 tỉnh này lần lượt tăng 2,2 lần, 2 lần, 2,5 lần và 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, các thành phố Truy Bác, Đại Đồng, Sóc Châu, Uy Hải, Đường Sơn, Thái Nguyên, Lạc Dương, Hứa Xương và Thạch Gia Trang đều chứng kiến ​​lượng đặt phòng khách sạn tăng hơn 3 lần trong kỳ nghỉ Tết.

Du khách trên bãi biển đảo Hải Nam dịp Tết (Ảnh: Toutiao).



Về du lịch nước ngoài, kỳ nghỉ dài ngày lại thêm chính sách miễn thị thực được bổ sung đã đẩy nhanh sự phục hồi của du lịch nước ngoài. Dữ liệu nền tảng Fliggy cho thấy trong số 30 điểm đến hàng đầu ở nước ngoài, hơn một nửa có lượt đặt chỗ cho kỳ nghỉ Tết nhiều hơn Tết năm 2019.

Các đường bay đi Singapore, Malaysia, Thái Lan tiếp tục được ưa chuộng. Trên nền tảng Qunar, lượng đặt vé máy bay đi Singapore trong dịp Tết tăng 29 lần, đi Kuala Lumpur tăng 20 lần và Bangkok tăng 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của Fliggy cũng cho thấy các điểm đến như New Zealand, Nga, Pháp, Mỹ và Ai Cập cũng tăng trưởng nhanh chóng, với lượng khách đặt chỗ tăng gần 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, việc Trung Quốc đưa du thuyền Adora Cruises tham gia thị trường du lịch quốc tế, đã khiến du lịch bằng du thuyền trở thành một lựa chọn mới. Phóng viên của CLS tìm hiểu được biết, ngày 9/2 gần 200 du khách đã lên du thuyền Adora Cruises. Đoàn du lịch kéo dài 124 ngày vòng quanh thế giới của Miracle Travel Global Cruises, đã tổ chức đón Tết Giáp Thìn tại Trung Quốc với hơn 3.000 khách (có 290 người Trung Quốc) trên hành trình du lịch toàn cầu.

Vào đỉnh điểm của các hành trình khứ hồi, năng lực vận tải khứ hồi bị khủng hoảng ở một số khu vực trong nước. Đặc biệt ở Hải Nam, giá vé rời đảo trong dịp Tết Nguyên đán đã vượt quá 10.000 NDT (33 triệu VND), nhưng có tiền cũng khó mua được vé.

Theo phóng viên CLS, bắt đầu từ ngày 15/2, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã sắp xếp cho 3 hãng hàng không là Air China, China Southern Airlines và HNA bổ sung trung bình 13 chuyến bay mới đến và đi Tam Á, cũng đã sắp xếp cho China Eastern Airlines tạm thời mỗi ngày tăng thêm 10 chuyến bay đến và đi từ Bác Ngao để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của hành khách quay trở về trong dịp Tết Nguyên đán.

Du khách chen chúc nhau ở Tây Hồ Hàng Châu (Ảnh: Toutiao).



Cơ quan quản lý sân bay Hải Nam cũng cho biết dự kiến ​​ba sân bay lớn của hòn đảo sẽ vận chuyển hơn 200.000 hành khách/ ngày trong 13 ngày cả đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên Đán. Riêng ngày 15/2, 3 sân bay lớn của Tập đoàn Sân bay Hải Nam là Mỹ Lan Hải Khẩu, Phượng Hoàng Tam Á và Bác Ngao Quỳnh Hải đã đón và đưa 1.086 chuyến bay (có 544 chuyến khởi hành), với lượng hành khách 209.000 người (111.300 người khởi hành), đến và đi đều tăng lần lượt 8,3% và 15,5 % so với cùng kỳ năm trước và số lượng hành khách trong một ngày đã đạt mức cao kỷ lục. Trong 6 ngày trước kỳ nghỉ Tết, 3 sân bay lớn của Hải Nam đã đón và tiễn tổng cộng 6.474 chuyến bay, vận chuyển 1.222.200 lượt hành khách, với mức tăng trung bình hàng ngày lần lượt là 11% và 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng hành khách tại các thành phố du lịch nổi tiếng sẽ giảm nhanh, giá khách sạn và vé máy bay cũng giảm đáng kể. Cô Hồ Lan đến từ Bắc Kinh nói với phóng viên CLS rằng cô đã mua vé từ Bắc Kinh đi Tokyo từ trước và dự định đi du lịch trái mùa vào đầu tháng 3, tổng vé khứ hồi chỉ là 1.668 NDT (5,5 triệu VND), rõ ràng là tiết kiệm chi phí hơn.

Ctrip dự đoán nhiều nơi trong nước sẽ đón làn sóng cao điểm du lịch mới từ tháng 2 đến tháng 3 sau kỳ nghỉ Tết. Dữ liệu của Ctrip cho thấy rằng so với kỳ nghỉ Tết và tuần trước kỳ nghỉ lễ, các điểm đến trong nước có giá vé máy bay trung bình giảm sâu sau kỳ nghỉ Tết có Tam Á, Hải Khẩu, Đại Lý, Tây Song Bản Nạp, Quế Lâm, Côn Minh, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân.

Về giá khách sạn, các điểm đến trong nước có giá phòng giảm sâu trong hai tuần sau kỳ nghỉ Tết có Hạ Môn, Nam Kinh, Lạc Dương, Hong Kong, Ma Cao, Tây An, Hàng Châu.

Theo FinanceSina