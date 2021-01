Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đăng 40 đoạn tweet công kích Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng quyết liệt

Đăng hơn 40 đoạn tweet công kích Trung Quốc trong hai ngày

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều (Dwnews) ngày 18/1, chỉ trong hai ngày trước đó, ông Mike Pompeo đã đăng liên tiếp hơn 60 đoạn tweet, trong đó hơn 40 đoạn mang nội dung công kích Trung Quốc, từ cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc "gây ra mối đe dọa thực sự đến lợi ích của Mỹ" đến việc "Trung Quốc xâm nhập vào các cơ quan lập pháp và trường đại học Mỹ", "Trung Quốc phát tán virus bệnh COVID-19 ra thế giới" và chỉ trích các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng; đồng thời đưa ra các tuyên bố và bài phát biểu trước đây của chính ông để liệt kê một loạt các biện pháp chống Trung Quốc trong nhiệm kỳ của mình.

Trong hơn 40 dòng tweet liên quan đến Trung Quốc của mình, ông Pompeo coi cuộc tấn công suốt 4 năm vào Trung Quốc là "di sản chính trị" và thành tựu chính trị quan trọng nhất của mình và ông đã kể lại mọi thứ một cách chi tiết. Chẳng hạn, ngày 16 ông viết: “Trong 50 năm, Mỹ đã quỳ gối trước Trung Quốc. Dưới thời chính quyền Trump, tình trạng đó không còn nữa” (For 50 years, America bent its knee to China. Under the Trump Administration, no more).

Hoặc ông tweet hôm 17/1: “Vào năm 2015, khi đứng cùng Tổng thống Barack Obama, Tổng Bí thư Tập nói ĐCS Trung Quốc ‘không có ý định quân sự hóa’ quần đảo Trường Sa. Lời hứa này đã bị phá bỏ. Chính quyền Trump đã bảo vệ các quốc gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền của họ trước sự xâm lược của Trung Quốc” (In 2015, standing with then President Barack Obama, General Secretary Xi said the CCP had “no intention to militarize” the Spratly Islands. This promise was broken. The Trump Administration has defended nations that defend their sovereignty against Chinese aggression) và “Lần đầu tiên, chính phủ Hoa Kỳ công khai tuyên bố các yêu sách của ĐCS Trung Quốc ở Biển Đông là ‘hoàn toàn phi pháp’ và trừng phạt hơn 20 công ty của CHND Trung Hoa vì đã hỗ trợ các yêu sách hàng hải của CHND Trung Hoa” (For the first time ever, the U.S. government openly declared the CCP’s claims in the South China Sea ‘completely unlawful’ and sanctioned more than 20 PRC companies for aiding PRC’s maritime claims).v.v..

Ngoài việc công kích Trung Quốc, ông Pompeo cũng ca ngợi "những thành tựu tuyệt vời" của chính quyền Donald Trump trong đại dịch COVID-19 như đưa người Mỹ ở nước ngoài về nước, thúc đẩy tiêm chủng và viện trợ thế giới.

Trung Quốc phản ứng quyết liệt

Trang Guancha của Trung Quốc ngày 18/1 bình luận: “Chỉ còn ít thời gian trước khi rời nhiệm sở, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã dàn dựng vở kịch ‘Sự điên rồ cuối cùng’ và đưa trên Twitter: tự bán và khoe khoang 4 năm ‘thành tựu chính trị’, từ đại dịch đến các chính sách khu vực, làm mọi thứ có thể để làm mất uy tín của Trung Quốc”...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đăng tweet đáp trả ông Mike Pompeo vào ngày 17/1, nói rằng: "Hãy nhìn xem! Đây là màn trình diễn tốt nhất của vở kịch 'Sự điên cuồng cuối cùng'!”.

Twitter của bà Hoa Xuân Oánh cũng đăng các dòng tweet về việc ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc và kèm thêm một bức ảnh vào các dòng tweet này. Bức ảnh là những từ ngữ ông Pompeo công khai sử dụng trong một bài phát biểu ở trường đại học trước đây: "Chúng ta nói dối, chúng ta lừa dối và chúng ta ăn cắp. Đây mới là vinh quang của sự tìm tòi và tiến bộ không ngừng của nước Mỹ".

Về hành động của ông Pompeo coi tấn công Trung Quốc là "di sản chính trị" , ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11/1 đã nói trong cuộc họp báo: "Di sản ư? Những gì Pompeo để lại không phải là cái gọi là 'di sản', mà là một ‘di độc’(nọc độc để lại)".

Triệu Lập Kiên nói: “Cái gọi là ‘di sản’ lớn nhất của Pompeo là ‘ngoại giao nói dối’. Ông ta không chỉ vạch kế hoạch thực hiện ‘ngoại giao nói dối’, mà còn tạo ra và lây lan ‘virus chính trị’ một cách ác ý và khôi phục ‘Chủ nghĩa McCarthy’. Pompeo đã gây ra nhiều thiệt hại cho mối quan hệ giữa Mỹ với các nước khác, làm tổn hại hình ảnh quốc gia và uy tín của Mỹ hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử”.

Truyền thông nước ngoài: ông Pompeo đang "gài mìn" cho chính quyền Joe Biden

Trong khi Trung Quốc phản ứng quyết liệt, một số cơ quan truyền thông nước ngoài cũng bình luận về các cuộc tấn công liên tục trên Twitter của ông Pompeo nhằm vào Trung Quốc. Tờ Washington Post của Mỹ ngày 17/1 đã đăng một bài báo viết, khi hầu hết các quan chức trong chính quyền Donald Trump đều im lặng, chờ đợi chính phủ mới nhậm chức, một góc của chính phủ cũ đang tăng tốc và ông Pompeo hầu như ngày nào cũng tuyên bố về các chính sách ngoại giao lớn. Các hành động này tạo ra những trở ngại cho việc nhóm của ông Joe Biden sắp tới đưa ra những đường hướng mới và cũng đang tích lũy "di sản chính trị" cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 của ông.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan đã đăng một bài báo vào ngày 17/1: “Khi quân bại trận rút lui, nếu có thời gian, họ sẽ luôn đặt mìn trên đường. Mìn có thể làm chậm sự truy đuổi của đối thủ, gây thương vong cho kẻ chiến thắng và khiến kẻ bại trận làm được điều gì đó có mục đích trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Đây là những gì ông Pompeo đang làm".

Tờ The Guardian của Anh ngày 17/1 viết: "Vị Ngoại trưởng Mỹ thích chửi bới và bắt nạt này đang nghĩ cách đánh bại Joe Biden hoặc những người khác vào năm 2024".

Tờ Financial Times của Anh ngày 17/1 viết rằng Pompeo dường như vẫn đang hoạch định một số lượng lớn các chính sách vào phút cuối và đang cố gắng kiềm chế nhóm của ông Biden thông qua "cuộc chiến ngoại giao chớp nhoáng" và cản trở Biden có những hành động thực tế trong chính sách đối ngoại.

Từ việc can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông, đe dọa cử người đến thăm Đài Loan, đến việc tuyên bố trao cho Đài Loan quy chế của một "quốc gia tự do", ông Pompeo đang cố gắng hết sức để thực hiện các đòn đánh cuối cùng vào Trung Quốc.

Theo trang Guancha, Trung Quốc ngày 18/1, ngay từ tháng 10/2020, tờ The Hill của Mỹ trong một bài báo đã gọi ông Pompeo là "con chó tấn công của Trump". Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cho rằng động thái của ông Pompeo đang chơi một vở kịch chính trị, coi Trung Quốc như một "vật tế thần" tiện lợi để chuyển hướng sự chú ý của người dân Mỹ khỏi cuộc chiến chống dịch kém hiệu quả của chính quyền Trump.

Một cố vấn của Biden cho biết mặc dù chính phủ mới có thể rút bỏ một số chính sách nhưng họ vẫn sẽ phải đối mặt với một quá trình khó khăn vì các yếu tố như thủ tục chính trị và sự ủng hộ của cử tri. Một số nhà phê bình cho rằng hành động của ông Pompeo sẽ làm phức tạp các nỗ lực chính trị trong tương lai của ông Biden.

Cũng theo trang này, ngoài việc "gài mìn" cho chính quyền Biden, ông Pompeo có thể có một mục đích khác đằng sau hành động của mình. Một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho rằng việc ông Pompeo tấn công Trung Quốc mang động cơ khác. "Tại sao họ lại làm những điều này? Tôi có xu hướng nghĩ rằng điều này do ông Pompeo dẫn dắt, không phải ông Trump. Tôi tin rằng ông Pompeo đang sử dụng những điều này làm nền tảng cho cương lĩnh tranh cử vào năm 2024".

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài CNBC Mỹ ngày 11/1. Ông nói rằng ông Pompeo đang có ý định gia tăng lập trường thù địch của Mỹ đối với Trung Quốc, để một khi chính quyền mới thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách nào, ông có thể tấn công việc Biden “mềm yếu” trước Trung Quốc. CNBC cho biết thêm rằng Pompeo có thể trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2024.