Mỹ ra đòn trừng phạt 6 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, trong đó có Bí thư Trung ương Đảng

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 16/1, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách những người bị trừng phạt, bao gồm các ông: Vưu Quyền, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đàm Diệu Tông, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội); Giám đốc An ninh Quốc gia Hồng Kông Thái Triển Bằng; các Trợ lý Giám đốc Cảnh sát Giản Khởi Ân và Giang Học Lễ; Phó Ủy viên Cơ quan An ninh Quốc gia Tôn Thanh Dã. Tất cả những người này bị đưa vào danh sách "Các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị ngăn chặn".

Theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ, tài sản của cá nhân những người bị trừng phạt và mọi thực thể do họ sở hữu ở Mỹ đều sẽ bị phong tỏa. Đồng thời, các công ty hoặc cá nhân của Mỹ và bất kỳ công ty nào có hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch tại Mỹ đều bị cấm giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ đối với những người bị trừng phạt.

Vào ngày 6/1, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ 55 nhà hoạt động trong đó có 13 cựu nghị sĩ Viện lập pháp Hồng Kông, một luật sư người Mỹ và một giáo sư luật... Động thái này của chính quyền Hồng Kông là một ví dụ rõ ràng khác, cho thấy các quá trình tự do và dân chủ của Trung Quốc đã bị tổn hại về cơ bản.

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 15/1 đã đưa ra một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao, cho biết, theo "Lệnh hành pháp của Tổng thống về Bình thường hóa Hồng Kông" số 13936, Mỹ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt 6 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông liên quan đến Đạo luật An ninh Quốc gia nghiêm ngặt.

Ông Pompeo tuyên bố các hành động của chính quyền Hồng Kông là một ví dụ khác cho thấy Trung Quốc đã phá hoại tự do và tiến trình dân chủ ở Hồng Kông. Những người bị trừng phạt do đã tham gia xây dựng, thông qua hoặc thực hiện "Đạo luật An ninh Quốc gia Hồng Kông"; ông Pompeo cũng yêu cầu Bắc Kinh và các nhà chức trách Hồng Kông ngay lập tức trả tự do cho những người bị bắt bởi Đạo luật An ninh Quốc gia hoặc các luật khác dựa trên việc thực hiện các quyền và tự do đã cam kết trong Luật Cơ bản và Tuyên bố chung Trung - Anh, đồng thời hủy bỏ truy tố đối với họ. Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ khả thi để truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Robert O'Brien ngày 10/1 tuyên bố rằng sau khi hơn 50 nhà hoạt động bị bắt ở Hồng Kông, Hoa Kỳ đang nghiên cứu các hành động tiếp theo để đối phó cuộc việc bắt bớ ở Hồng Kông và từ chối hợp tác điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2 khởi đầu từ Vũ Hán.

Phía Trung Quốc và Hồng Kông đã phản ứng mạnh trước quyết định trừng phạt của Mỹ. Trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 16/1 đưa tin, ông Đàm Diệu Tông ngày 15/1 cho biết việc ủng hộ việc duy trì an ninh quốc gia là điều đúng đắn. Ông cho rằng việc Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông thông qua các hành vi bắt nạt là sai trái. Bản thân ông đã dự kiến ​​sẽ bị Mỹ trừng phạt. Điều này cho thấy công việc của ông được coi trọng và ông sẽ vẫn tham gia công việc của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc như bình thường trong tương lai.

Đàm Diệu Tông cũng nói rằng ông không có tài sản ở Mỹ và không có ý định đến Mỹ, mặc dù các lệnh trừng phạt sẽ mang lại sự bất tiện, chúng chỉ là một vấn đề nhỏ, không phải là vấn đề gì lớn và không làm ông sợ hãi.

Các ông Thái Triển Bằng, Giản Khởi Ân và Giang Học Lễ chỉ ra rằng nhiệm vụ và vinh dự của các sĩ quan cảnh sát là duy trì an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ coi thường pháp trị, đưa ra hành động trừng phạt không công bằng xuất phát từ mục đích chính trị, mưu đồ dùng chính trị làm thủ đoạn can dự vào công tác thực thi pháp luật của cảnh sát Hồng Kông, là sự cổ vũ biến tướng hành vi vi phạm pháp luật, tấn công sự độc lập và tự chủ về tư pháp của Hồng Kông. Họ sẽ tiếp tục làm tốt phần việc của mình và thực thi pháp luật một cách nghiêm minh.

Chính quyền Hồng Kông chiều 16/1 ra thông cáo cho biết họ bày tỏ cực kỳ phẫn nộ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và lên án Mỹ sử dụng kinh tế, tài chính và các biện pháp khác để đe dọa các quan chức Trung Quốc và Hong Kong, việc cố tình tiết lộ thông tin cá nhân của họ là vô lý và vô liêm sỉ. Chính quyền Hồng Kông bày tỏ hoàn toàn ủng hộ chính quyền trung ương thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp.

Sau khi thực thi Trung Quốc thực thi Đạo luật An ninh Quốc gia Hồng Kông hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Trump đã ký một lệnh hành pháp tuyên bố sẽ trừng phạt nhiều quan chức Trung Quốc và Hồng Kông. Tới tháng 8/2020, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông bị trừng phạt. Trong đó có ông Hạ Bảo Long, Chủ nhiệm Văn phòng Hồng Kông – Ma Cao của Quốc Vụ viện, Phó Chủ nhiệm Trương Hiểu Minh, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia tại Hồng Kông Trịnh Nhạn Hồng, Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh, Giám đốc điều hành Hồng Kông Carrie Lam, Giám đốc Tư pháp Trịnh Nhược Hoa, Giám đốc An ninh Lý Gia Siêu, Giám đốc Cảnh sát Đặng Bỉnh Cường...