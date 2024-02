Nga giới thiệu xe bán tải bọc thép chuyên dụng ZA-SpN Titan

Xe bọc thép chuyên dụng ZA-SpN "Titan" dành cho lực lượng đặc biệt, lần đầu tiên được giới thiệu ra nước ngoài tại triển lãm World Defense Show-2024, được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út.

Xe bọc thép ZA-SpN Titan cấp độ bảo vệ cao được thiết kế để vận chuyển nhân sự, bao gồm cả các nhân sự quan trọng trong khu vực chiến sự và xung đột, thường xuyên tồn tại các mối đe dọa như bom mìn, vũ khí nổ tự chế (IED), các cuộc phục kích và tập kích bất ngờ như chiến trường Trung Đông. Xe được phát triển trên kinh nghiệm ở chiến trường Syria.

Xe bọc thép ZA-SpN Titan 4x4 có cấu hình xe bán tải bọc thép toàn thân xe, gầm xe lắp giáp chống mìn hình chữ V, được trang bị ghế chống sóng xung kích vụ nổ mìn cho kíp lái và binh sĩ đi cùng.

Titan có nhiều cấu hình vũ khí trang bị, trong phiên bản tại WDS 2024 được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa (ROWS), mô-đun chiến đấu BM-30-D Spitsa.

Spitsa có tầm quan sát 360 độ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, xạ thủ có thể khai hỏa trực tiếp từ cabin xe bọc thép. Đồng thời, xạ thủ cũng có thể bắn bằng bảng điều khiển từ xa di động nhỏ khi ở ngoài xe.

Mô-đun chiến đấu Spitsa được trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tự động. Mô đun trang bị tổ hợp quang-điện tử với kênh quang ảnh nhiệt và bộ phát xung lập trình laser, được thiết kế để sử dụng cho các loại đạn mới với khả năng kích nổ từ xa.

Trong tương lai, mô-đun chiến đấu robot “Spitsa” được lắp đặt trên phần lớn các mẫu xe bọc thép Titan, trang bị cho quân đội Nga. Loại xe bọc thép này có thể được lắp đặt nhiều mô-đun chiến đấu và các hệ thống vũ khí khác nhau.

Mô-đun chiến đấu robot “Spitsa” cho phép tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên khoảng cách lên tới 2.000 mét trong trạng thái cơ động di chuyển và dừng tại chỗ.

TITAN có thể đường tăng cường khả năng bảo vệ kiểu mô-đun các tấm giáp đính hoặc tấm chắn lưới thanh chống đạn phóng lựu chống tăng theo yêu cầu của khách hàng.

Xe cơ giới bọc thép có những tính năng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống treo độc lập trên mỗi bánh xe, động cơ diesel, hệ thống bơm lốp trung tâm, trục tời và hệ thống làm mát không khí cung cấp không gian trong xe thoáng mát ngay cả trong điều kiện khô nóng, có khả năng vượt mọi địa hình khi vận hành ở những vùng đồi núi sa mạc phức tạp như ở Trung Đông.

TITAN có tổng trọng tải là 13.650 kg, trọng tải hữu ích là 1.450 kg. Xe có chiều dài 6.280 mm, cao 2852 mm và rộng 2.550 mm.

Động cơ diesel cung cấp công suất 350 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 105 km/h với phạm vi hoạt động 800 km. Phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ Cấp III STANAG 4569 về đạn đạo và Cấp 2a/2b của cùng tiêu chuẩn về chống bom mìn, chịu được tới 4 kg TNT dưới gầm xe và 6 kg dưới bánh xe.

Bên trong xe có 5 chỗ ngồi cho lái xe, chỉ huy xe và binh sĩ, hai ghế ở hàng ghế đầu và ba ghế ở hàng ghế thứ hai. Tổng số binh sĩ có thể vận chuyển là 6 người trên xe. Do có tháp súng máy nên ghế trung tâm được dịch về phía sau. Tất cả các ghế đều được trang bị dây đai an toàn 5 điểm và các bộ phận hấp thu năng lượng để giảm thiểu tác động của các vụ nổ mìn. Có 2 cửa mỗi bên, được lắp kính chống đạn. Mui xe không bọc thép do được lắp đặt mô-đun chiến đấu Spica.

Rosoboronexport, công ty thành viên của Tập đoàn Rostec là doanh nghiệp của Nga trên thị trường vũ khí thế giới, được phép xuất khẩu toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ quân sự và lưỡng dụng.

Được thành lập vào năm 2000, công ty đóng góp đáng kể vào các hoạt động kinh tế - quân sự đối ngoại của Nga trong hợp tác quân sự và kỹ thuật với nước ngoài. Có văn phòng đại diện tại hơn một trăm quốc gia trên toàn thế giới. Rosoboronexport thiết lập quan hệ đối tác bền vững và lâu dài với chính phủ các nước, cung cấp nhiều loại sản phẩm công nghệ cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các nhóm sản phẩm của Rosoboronexport đáp ứng tất cả các loại vũ khí trang thiết bị quân sự, tham gia các hoạt động hợp tác kỹ thuật và quân sự theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

