Netflix gỡ bỏ series phim có “đường lưỡi bò” phi pháp

Cụ thể, trong series phim gián điệp của nhà phát hành phim này có đoạn có chiếu tấm bản đồ trong phòng kiểm soát tại một căn cứ gián điệp liên tiếp trong 2 trên tổng số 6 tập phim. Tấm bản đồ trên có cái gọi là “đường lưỡi bò” – hay đường 9 đoạn – phi pháp mà Trung Quốc đơn phương đưa ra.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát hiện những hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam có trong “Pine Gap”, cụ thể là ở phút thứ 12 của tập 2 và phút thứ 52 của tập 3; sau đó đã ra văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim.

“Vi phạm của Công ty Netflix làm tổn thương tình cảm và gây phẫn nộ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Mặc dù vậy, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp trong 12 tháng qua Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng tại Việt Nam” – tuyên bố của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nêu rõ.

Netflix xác nhận rằng họ đã gỡ bỏ series phim trên ở Việt Nam, nhưng thêm rằng series vẫn được trình chiếu ở các nước khác. “Sauk hi nhận được yêu cầu pháp lý từ phía nhà quản lý Việt Nam, chúng tôi đã gỡ bỏ loạt phim Pine Gap khỏi Netflix ở Việt Nam, tuân thủ luật pháp nước sở tại”; một phát ngôn viên của Netflix cho hay.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Netflix cũng phát hành phim “Put your head on my shoulder”, trong đó có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp trên Biển Đông. Sauk hi bị nhà chức trách yêu cầu gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim. Đến tháng 8/2020, bộ phim khác mang tên “Madam Sevretary” cũng có vi phạm tương tự.