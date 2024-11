Nam A Bank tiếp tục mở rộng mạng lưới khu vực Đông Nam Bộ, khai trương chi nhánh Dĩ An

Ngày 15/11, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Như vậy tại Bình Dương, Nam A Bank có 2 chi nhánh, 3 phòng giao dịch và 6 điểm giao dịch số ONEBANK, đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của khách hàng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Việc khai trương chi nhánh Dĩ An sẽ tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện mạng lưới, khẳng định vị thế của Nam A Bank trong chiến lược phát triển bền vững. Ngân hàng sẽ mang đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

Lễ cắt băng khánh thành chi nhánh Dĩ An.

Chi nhánh Dĩ An được đặt tại số 40 - 40A Lê Trọng Tấn, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương. Đây là một trong những khu vực trung tâm với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội sôi động của tỉnh.

TP Dĩ An hiện nay là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bình Dương, có cửa ngõ giao điểm của các trục hành lang kinh tế quan trọng, giáp với TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, có hạ tầng giao thông thuận lợi để kết nối giao thương, phát triển kinh tế. Dĩ An là một trong các đầu tàu kinh tế quan trọng của Bình Dương và khu vực, điểm sáng thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Với tiềm năng tăng trưởng tích cực, việc Nam A Bank mở rộng mạng lưới tại đây sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng địa phương.

Những khách hàng đầu tiên giao dịch tại Nam A Bank Dĩ An.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không gian giao dịch sang trọng, đẳng cấp, tích hợp nhiều tiện ích công nghệ hiện đại cùng vị trí thuận lợi, chi nhánh Dĩ An cùng với các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng vượt trội.

Đến nay, Nam A Bank đã có mặt tại các tỉnh thành trọng điểm trên cả nước với gần 250 điểm kinh doanh, trong đó có gần 150 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 100 điểm giao dịch số ONEBANK 365+.

Đại diện Nam A Bank trao tặng Quỹ vì người nghèo TP Dĩ An.

Dịp này, Ngân hàng cũng đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo TP Dĩ An nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nhân dịp khai trương, Nam A Bank sẽ dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng khi đến giao dịch tại chi nhánh mới.

Là một trong số ít ngân hàng liên tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép thành lập chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2024. Bên cạnh chi nhánh Dĩ An vừa mới đưa vào hoạt động, Ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch mở mới hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch tại Hà Nam, Đồng Nai, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… và sẽ triển khai mở mới thêm 30 điểm ONEBANK trên toàn quốc. Hoạt động này sẽ góp phần đa dạng các dịch vụ ngân hàng, , đáp ứng kịp thời các nhu cầu tài chính, giao dịch mọi lúc, 365+...