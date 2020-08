Mỹ tiếp tục ra đòn với Huawei: thêm 38 chi nhánh liên quan bị cấm cửa

Trang tin Hoa ngữ Creaders ngày 17/8 dẫn nguồn VOA cho biết, Cục An ninh và Công nghiệp (Bureau of Industry and Security, BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cũng quyết định đưa 38 thực thể khác có liên quan đến Huawei vào “danh sách đen” bị quản chế (Entity List). Đây là 38 chi nhánh của Huawei nằm ở 21 quốc gia.

Cục An ninh và Công nghiệp của Bộ Thương mại nói, những công ty này hành sự thay mặt Huawei và gây ra nguy cơ rất lớn cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Do đó, có lý do để tin rằng nếu không có các hạn chế, Huawei có thể sử dụng chúng để trốn tránh các biện pháp hạn chế được quy định đối với các thực thể có tên trong danh sách.

Cục An ninh và Công nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị nằm trong danh sách các thực thể trước hết phải xin phép chính phủ Mỹ trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các dự án kiểm soát xuất khẩu. Cục An ninh và Công nghiệp đã sửa đổi bốn hạng mục liên quan đến Huawei được liệt kê trong danh sách.

Huawei đang dần dần bị Mỹ triệt mọi đường sống còn và phát triển (Ảnh: Toutiao).



Cục An ninh và Công nghiệp cho biết, yêu cầu này áp dụng cho các giao dịch liên quan mà Huawei tham gia, cho dù Huawei đóng vai trò là người mua, người trung gian hay người dùng cuối cùng.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức nhằm ngăn chặn việc Huawei vòng qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để có được các linh kiện điện tử được phát triển hoặc sản xuất bằng công nghệ của Mỹ.

Biện pháp hạn chế mới sẽ ngăn Huawei mua được các con chip được nước ngoài phát triển bằng phần mềm hoặc công nghệ của Mỹ. Những con chip như vậy sẽ nhận được sự bảo hộ mang tính hạn chế giống như những con chip của Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết: “Huawei và các chi nhánh ở nước ngoài của họ đã khởi động những nỗ lực mới để có được những chất bán dẫn tiên tiến được phát triển và sản xuất bằng phần mềm và công nghệ của Mỹ”; “Trong khi chúng ta hạn chế công nghệ của Hoa Kỳ, Huawei và các cơ cấu trực thuộc đã lợi dụng công nghệ của Hoa Kỳ thông qua bên thứ ba để phá hoại an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.

Danh sách 38 công ty mới được thêm vào Danh sách thực thể của Bộ Thương mại Hoa Kỳ bao gồm: Huawei Cloud Computing Technology; Huawei Cloud Bắc Kinh; Huawei Cloud Đại Liên; Huawei Cloud Quảng Châu; Huawei Cloud Quý Dương; Huawei Cloud Hồng Kông; Huawei Cloud Thượng Hải; Huawei Cloud Thâm Quyến; Huawei OpenLab Tô Châu; Wulanchabu Huawei Cloud Computing Technology; Huawei Cloud Argentina; Huawei Cloud Brazil; Huawei Cloud Chile; Huawei OpenLab Cairo; Huawei Cloud Pháp; Huawei OpenLab Paris; Huawei Cloud Berlin; Huawei OpenLab Munich; Huawei Technologies Dusseldorf GmbH; Huawei OpenLab Delhi; Toga Networks; Huawei Cloud Mexico; Huawei OpenLab Mexico City; Huawei Technologies Morocco; Huawei Cloud Netherlands; Huawei Cloud Peru; Huawei Cloud Russia; Huawei OpenLab Moscow; Huawei Cloud Singapore; Huawei OpenLab Singapore; Huawei Cloud South Africa; Huawei OpenLab Johannesburg; Huawei Cloud Switzerland; Huawei Cloud Thailand; Huawei OpenLab Bangkok; Huawei OpenLab Istanbul; Huawei OpenLab Dubai; Huawei Technologies R&D UK.