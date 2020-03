Mỹ: Lầu Năm Góc bị COVID-19 tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng bị cách ly!

Bắt đầu từ ngày 16/3, hai quan chức cấp cao nhất Lầu Năm Góc sẽ ở trong trạng thái “cách ly vật lý về thể chất”, chỉ liên lạc với những người khác thông qua các cuộc gọi video. Bộ Quốc phòng sẽ thận trọng sàng lọc những người ra vào nơi ở của Bộ trưởng Mark Esper, kể cả việc khống chế về mặt số lượng. Hiện nay, có 37 trường hợp được xác nhận đã nhiễm COVID-19 trong Lầu Năm Góc, trong đó có 18 quân nhân.

Trước đó, 6 sĩ quan và binh lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã được xác nhận nhiễm COVID-19. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cho biết, Lầu Năm Góc đã gửi thêm nhân viên y tế và thiết bị cho quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc để giúp chống lại sự lây lan của coronavirus mới ở đó.



Ông Milley cho biết nhân viên và vật tư đã được vận chuyển theo hướng dẫn của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, bao gồm khẩu trang, găng tay và quần áo bảo hộ; đồng thời, việc xét nghiệm virus cho 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc đang diễn ra.



Ông Milley cũng tiết lộ rằng các phòng thí nghiệm quân sự của Hoa Kỳ đang nghiên cứu một loại vắc-xin chống lại loại coronavirus mới đang lan rộng nhanh chóng này. "Các phòng thí nghiệm quân sự đã hoạt động trên thực tế, không chỉ về vắc-xin, mà trên tất cả các mặt trận. Vì vậy, chúng ta hãy chờ đợi việc nghiên cứu và phát triển sẽ diễn ra tốt đẹp như thế nào trong những tháng tới".

Trong khi đó, theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và các cơ quan y tế công cộng ở các tiểu bang, tính đến 19 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 16/3, có tổng cộng 4.629 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 đã được báo cáo tại Hoa Kỳ, với 90 trường hợp tử vong và 48 người được chữa khỏi. Riêng trong ngày 16/3 đã có thêm 860 trường hợp mới nhiễm bệnh được xác nhận.

Ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng, công bố Chỉ nam của Tổng thống về đối phó với dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: takefoto.cn).



Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 đã nói với các phóng viên trong phòng họp của Nhà Trắng, chính phủ Mỹ có thể phong tỏa “các khu vực cụ thể” và “các điểm nóng” để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhưng hiện tại không có ý định phong tỏa nước Mỹ. Ông nói rằng Mỹ cuối cùng có thể ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng đưa ra một chỉ dẫn về phòng chống dịch bệnh, khuyên mọi người tránh đi lại càng nhiều càng tốt để làm chậm sự lây lan của virus Corona chủng mới. Bản chỉ dẫn có tên “Chỉ nam của Tổng thống Hoa Kỳ về coronavirus: 15 ngày giảm bớt lan truyền”, khuyên mọi người tránh các cuộc tụ tập từ 10 người trở lên; tránh đi quán bar, ăn uống tại các nhà hàng, khu ẩm thực và cố gắng tránh các hoạt động đi lại, mua sắm trong 15 ngày tới.

Bản chỉ dẫn cũng khuyến nghị các tiểu bang có các cộng đồng bị dịch bệnh tấn công thực hiện đóng cửa các quán bar, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác. Ông Trump nói: “Mỗi người trong chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan và truyền bá của virus Corona chủng mới. Nếu bây giờ mỗi người đều thực hiện những thay đổi và hy sinh lớn này, chúng ta sẽ đoàn kết cả quốc gia và sẽ đánh bại virus”.

Hiện nay, ngày càng có nhiều tiểu bang ở Mỹ đóng cửa các địa điểm công cộng như trường học, nhà hàng và quán bar...Đặc khu Washington, D.C. và các bang Maryland, Louisiana, Kentucky, Georgia... đã nối nhau tuyên bố đóng cửa các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim. Các bang New York, New Jersey và Connecticut đã đạt được thỏa thuận có tính khu vực để đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim, sòng bạc, phòng tập thể dục từ 20 giờ tối ngày 16/3. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio nói rằng đang xem xét tất cả các biện pháp, bao gồm cả việc áp đặt lệnh giới nghiêm toàn thành phố.

Ủy ban Đại học Hoa Kỳ ngày 16/3 cũng tuyên bố, do lo ngại về tác động của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi SAT (tuyển sinh của các trường đại học) lần tới sẽ bị hủy bỏ và những học sinh trung học dự định tham gia đợt thi ngày 2/5 sẽ được hoàn lại tiền. Đợt thi SAT diễn ra mới nhất là vào ngày 14/3; vì môn thi tháng 5 đã bị hủy, nên đợt thi tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/6.

Giáo sư William Hasseltin của Viện Y khoa Đại học Harvard dự đoán rằng dịch bệnh COVID-19 có thể có bốn kết quả: Thứ nhất, khi đổi mùa, virus sẽ dần biến mất do biến đổi khí hậu. Thứ hai là dịch bệnh nghiêm trọng đến mức mọi người đều bị nhiễm bệnh và không có nơi nào an toàn để tránh khỏi nó. “Trong trường hợp này, dịch bệnh cuối cùng sẽ chấm dứt, nhưng kết cục sẽ là một cảnh tượng khá khủng khiếp”. Thứ ba, có một loại vắc-xin được nghiên cứu và phát triển thành công; tuy nhiên, xét từ quan điểm thời gian, còn phải một năm nữa vắc-xin mới có thể xuất hiện. Thứ tư và là kết quả có khả năng nhất, đó là sẽ có loại thuốc mới ra đời.