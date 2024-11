MSB lọt Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính năm thứ 2 liên tiếp

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024" (Best Places To Work 2024) do Anphabe cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.