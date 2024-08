MobiFone ra mắt “Nhà thông minh” giúp con người quản lý an ninh và an toàn điện

Là một trong những nhà mạng lớn và lâu đời nhất Việt Nam với 31 năm hình thành và phát triển, MobiFone tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu ngành viễn thông với ưu tiên khai thác “Không gian mới”. Tiếp nối thành công của 2023, MobiFone trong năm 2024 mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới mang tên MobiFone SmartHome - Nhà thông minh, tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.

Dịch vụ MobiFone SmartHome cung cấp nền tảng với các thiết bị thông minh có thể điều khiển tự động hoặc bán tự động, giúp con người quản lý an ninh, kiểm soát an toàn điện một cách hiệu quả. Nổi bật trong bộ giải pháp MobiFone SmartHome là hệ thống camera AI trong nhà và ngoài trời, được tích hợp các tính năng vượt trội giúp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực. Một số thiết bị khác như bộ điều khiển hồng ngoại, ổ cắm thông minh, công tắc cửa cuốn… có khả năng tạo kịch bản trên ứng dụng mobiHome+, giúp người dùng dễ dàng điều khiển, tối ưu hóa điện năng sử dụng.

Bằng cách phân tích dữ liệu được lưu trữ trên Cloud, MobiFone SmartHome sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho người dùng, mang đến cái nhìn tổng quan về hệ thống giúp khách hàng dễ dàng sử dụng và khai thác tối đa tiện ích của nền tảng. Giải pháp mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong các thói quen thường ngày như bật/ tắt điện, đóng/ mở rèm, điều chỉnh nhiệt độ… đồng thời hỗ trợ kiểm soát điện năng một cách hiệu quả thông qua việc hẹn giờ các thiết bị. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong các thiết bị Camera còn có khả năng giám sát môi trường, đánh giá trạng thái không gian xung quanh để liên tục đưa ra các cảnh báo cho người dùng một cách thông minh và hiện đại nhất.

Về cách thức hoạt động, nền tảng MobiFone SmartHome bước đầu sẽ thu thập dữ liệu của thiết bị thông qua việc tích hợp các thiết bị trên nền tảng, sau đó xử lý và phân tích dữ liệu theo các hành vi, hành động của người dùng, kết nối dữ liệu trên hệ thống lưu trữ MobiFone Cloud để truyền và nhận lệnh một cách nhanh chóng. Tùy vào từng gói cước Cloud đăng kí, khách hàng có thể lưu trữ video giám sát từ các thiết bị camera lên tới 30 ngày.

Đặc biệt quan tâm tới ứng dụng công nghệ trong các nền tảng thông minh, MobiFone đã xây dựng thành công giải pháp MobiFone SmartHome hướng tới nâng tầm đời sống 4.0 của người Việt. Nền tảng được xem như ngọn cờ tiên phong đánh dấu công cuộc chuyển đối số sâu rộng trong việc quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi đối tượng dù ở nhà, công ty hay trường học. Trong tương lai, MobiFone hứa hẹn sẽ còn bổ sung thêm các dòng sản phẩm khác làm đa dạng hệ sinh thái SmartHome, giúp con người sống thuận tiện và thông minh trong chính ngôi nhà của mình.