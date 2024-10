Với hơn 12.000 chuỗi đối tác sử dụng trên toàn quốc, giải pháp Zalopay QR Đa Năng đã xuất sắc vượt qua gần 350 hồ sơ và được trao danh hiệu “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” trong lễ công bố “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards (VDA) 2024” diễn ra ngày 5/10 vừa qua.

Zalopay QR Đa Năng nhận danh hiệu “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng”

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) là hoạt động thường niên từ năm 2018, do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua 6 năm, Giải thưởng VDA đã thu hút sự tham gia của hơn 16.000 tổ chức từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, vinh danh gần 400 đơn vị xuất sắc.

Năm nay, VDA trở lại với 5 hạng mục đề cử, bao gồm: 1. Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu; 2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; 3. Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; 4. Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; 5. Sản phẩm, dịch vụ giải pháp nước ngoài.

Trong đó, hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” nhằm vinh danh tập thể, cá nhân sở hữu giải pháp công nghệ số có tính thiết thực cao, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Giải thưởng này được xét duyệt dựa trên khảo sát đồng thời cả người dùng và doanh nghiệp. Zalopay QR Đa Năng vinh hạnh trở thành “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” tại lễ trao giải VDA 2024.

Zalopay là một trong những đơn vị tiên phong hợp tác cùng Napas ra mắt sản phẩm đột phá Zalopay QR Đa Năng dựa trên chuẩn VietQR. Giải pháp này chính thức ra mắt từ tháng 7/2023, chấp nhận thanh toán từ mọi ứng dụng ngân hàng và ví điện tử để quét và thanh toán đơn hàng. Trọn bộ quy trình được diễn ra trên cùng một nền tảng đem đến trải nghiệm thông suốt và liền mạch cho khách hàng, vừa giúp hạn chế tối đa sai sót, vừa rút ngắn thời gian giao dịch; đồng thời khắc phục khó khăn của các cửa hàng khi phải vận hành nhiều hệ thống quản lý riêng biệt tương ứng với các mã QR khác nhau. Chỉ sau 6 tháng triển khai, Zalopay QR Đa Năng đã có mặt tại hơn 12.000 chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước.

Zalopay QR Đa Năng trở thành giải pháp thanh toán hàng đầu bởi sự linh hoạt và tiện dụng: chấp nhận thanh toán bằng mọi ứng dụng ngân hàng và ví điện tử

Đến năm 2024, Zalopay tiếp tục phát triển giải pháp thanh toán đa năng này bằng cách tích hợp vào ứng dụng Zalopay với hai hình thức: QR nhận tiền đa năng dành cho người dùng cá nhân và mở thêm phương thức thanh toán mới qua “Chuyển khoản ngân hàng”.

Đặc biệt, phương thức “Chuyển khoản ngân hàng” được đánh giá là bước đi táo bạo, đưa Zalopay trở thành nền tảng trung gian thanh toán tiên phong tại thị trường Việt cho phép người dùng sử dụng tất cả dịch vụ yêu thích trên ứng dụng mà không cần liên kết ngân hàng.

Về phía các đối tác doanh nghiệp (merchant), thông qua việc kết nối thanh toán với Zalopay QR Đa Năng, Zalopay sẽ hỗ trợ cung cấp bộ sản phẩm và giải pháp giúp tối ưu chi phí vận hành - tối đa doanh thu - tăng cường thêm công cụ Marketing, hướng đến việc tăng cường trải nghiệm cho khách hàng.

Bên cạnh các đối tác trong ngành dịch vụ, ăn uống, bán lẻ, sàn thương mại điện tử… Zalopay QR Đa Năng cũng trở thành phương thức thanh toán cho các đơn hàng thu hộ (COD) trên ứng dụng Ahamove và BEST Express. Triển khai mã thanh toán đa năng đến các đối tác trong lĩnh vực vận tải – logistics là cách Zalopay góp phần tăng cường hệ sinh thái giao hàng không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm cho cả đối tác tài xế và người nhận hàng.

Cũng trong năm nay, giải pháp Zalopay QR Đa Năng liên tiếp đón nhận nhiều danh hiệu và giải thưởng như: “Product of the year - Top 100 sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo của năm 2024” do Báo Đầu tư phối hợp cùng Viet Research công bố; “Top 10 Hàng Việt Tốt - Vì Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Năm 2024” do Viện Khoa học Phát triển nhân lực Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo trợ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Zalopay hiện đang phục vụ hơn 14 triệu người dùng cùng danh mục sản phẩm hơn 100 dịch vụ tiện ích, liên tục nằm trong danh sách các nền tảng thanh toán được yêu thích trong nước. Năm 2023, Zalopay là đại diện Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng Top 200 công ty công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu do kênh truyền hình Mỹ CNBC công bố.