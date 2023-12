Luckin Coffee Thái Lan và Luckin Coffee Trung Quốc "đụng độ" vì tranh chấp bản quyền

Theo báo giới Thái Lan, Tập đoàn Thai Royal 50R (50R Group) tuyên bố trong tài liệu gửi lên tòa án rằng họ đã đăng ký hợp pháp nhãn hiệu Luckin Coffee với Bộ Thương mại Thái Lan vào năm 2020 và mọi thứ được xử lý theo các quy tắc và thủ tục pháp lý của Thái Lan. Bởi vậy, họ được phép sử dụng nhãn hiệu này kinh doanh các cửa bán bán đồ uống như trà và cà phê.

Tuy nhiên, Luckin Coffee của Trung Quốc sau đó đã đệ đơn kiện "vi phạm sự thật" lên Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương, cáo buộc Tập đoàn Thai Royal 50R đăng ký nhãn hiệu với mục đích ác ý, tòa cấp dưới ra phán quyết bị đơn 50R Group thua kiện. Tuy nhiên, 50R Group cho rằng bản án không công bằng nên đã gửi đơn phản bác ra tòa và đã thắng kiện vào ngày 1/12 năm nay.

Đơn kiện của Tập đoàn Royal 50R Thái Lan cũng nêu rõ, thời gian đầu trước khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, Luckin Coffee Trung Quốc đã nhiều lần ép buộc nguyên cáo ngừng sử dụng nhãn hiệu, đồng thời nhiều lần cưỡng bức chiếm đoạt tài sản khiến họ phải chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Tập đoàn 50R cũng phải tốn rất nhiều tiền vì vụ kiện và yêu cầu tòa án buộc Luckin Coffee Trung Quốc bồi thường tổng số tiền là 10 tỉ baht (290 triệu USD).

Hiện đã có 10 ngàn nhà hàng Luckin Coffee trên khắp Trung Quốc (Ảnh: VCG).



Theo trang Hongxing (Red Star News) của Trung Quốc, ngày 5/12, các chuyên gia pháp lý của Công ty Luật MDR Accounting Law Firm ở Bangkok, Thái Lan, cho hay Thai Royal 50R Group và công ty con Thai Luckin Coffee Co., Ltd. đều là công ty liên doanh Trung - Thái Lan. Nguyên nhân chính khiến Luckin Coffee của Trung Quốc thua kiện là do phiên bản Luckin Coffee của Thái Lan được đăng ký và sử dụng trước tại địa phương.

Dữ liệu cho thấy Tập đoàn 50R Thái Lan chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, năng lượng mới, du lịch, bất động sản, ăn uống…Thương hiệu Luckin thuộc sở hữu của công ty con Thai Luckin Coffee Co., Ltd. được đăng ký hợp pháp tại Thái Lan và là hiện điều hành hơn một chục nhà hàng Luckin Coffee trên cả nước.

Liên quan đến những tin đồn trên mạng về lai lịch của tập đoàn này, các phóng viên của Red Star News được biết từ các nguồn liên quan tại Bộ chỉ huy an ninh nội bộ Thái Lan (ISOC) rằng, ở Thái Lan, bất kỳ công ty nào cũng có thể đăng ký sử dụng từ “Hoàng gia” (Royal), và quân đội Thái Lan sẽ không nắm giữ cổ phần của các công ty tư nhân dưới danh nghĩa quân đội, càng không đầu tư vào bất kỳ công ty nào.

Luckin Coffee Inc. là một công ty cà phê và chuỗi nhà hàng cà phê của Trung Quốc. Nó được đăng ký tại Cayman Island, trụ sở tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc năm 2017. Tính đến tháng 3/2023, nó quản lý 9.351 cửa hàng, bao gồm 6.310 cửa hàng tự vận hành và 3.041 cửa hàng đối tác. Từ 31/3/2023, Luckin Coffee tuyên bố tiến ra nước ngoài, mở các cửa hàng đầu tiên ở Singapore. Ngày 5/6/2023, tổng số cửa hàng cà phê Luckin đã đạt con số 10.000.

Theo Sohu