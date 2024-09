Lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai: 22 người tử vong, 73 người mất tích

Theo số liệu UBND tỉnh Lào Cai cập nhật đến 9h ngày 11/9, trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã làm 22 người tử vong, 17 người bị thương, 73 người mất tích, 46 người an toàn.

Trong số 17 người bị thương, có 5 người đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 1 người chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và một số lãnh đạo của tỉnh đang chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đang vẽ sơ đồ chính xác để tập trung tìm kiếm các nạn nhân.

Sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã cử 200 người; 80 chiến sỹ công an cơ động của tiểu đoàn cơ động số 4 tại Lào Cai; 200 học sinh trường Cao đẳng Lào Cai xuống huyện Bảo Yên giúp dân khắc phục thiên tai tại thị trấn.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết thêm thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu. Khu vực xảy ra sạt lở có 37 hộ/154 người và 4 người nơi khác đến.

Trước đó, 6h ngày 10/9, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, vùi lấp hơn 30 nóc nhà là nơi sinh sống của hơn 100 nhân khẩu.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, lãnh đạo huyện Bảo Yên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, y bác sỹ cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở núi xảy ra tất cả đều bất ngờ.

Xã Phúc Khánh đang mất điện, mất sóng điện thoại. Lực lượng chức năng đang gấp rút tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm ngày 7/9 đến sáng ngày 10/9, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Do lũ dâng cao, bất ngờ, nhu cầu sơ tán lớn, trong khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn có hạn, phương tiện, trang thiết bị còn thiếu và chưa phù hợp, khu vực người dân bị ngập quá rộng, dòng chảy lũ xiết... nên công tác hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian mưa kéo dài, cường độ lớn, lượng mưa nhiều; một số nơi mất điện, mất mạng internet, mất sóng không liên lạc được.