Lấy bối cảnh bão Yagi, sinh viên Việt Nam đưa giải pháp tìm nạn nhân lũ lụt tới cuộc thi toàn cầu

(VietTimes) – Giải pháp SkyNet do 6 sinh viên Việt Nam phát triển dựa trên việc ứng dụng drone, radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và công nghệ AI cho phép hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu người bị nạn ở vùng ngập lụt nhanh hơn và thông minh hơn.

Huawei vừa cho biết, đội Việt Nam với dự án SkyNet hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn trong lũ lụt đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Tech4Good khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tiến vào vòng Chung kết toàn cầu trong năm 2025.



Đội Việt Nam với sự tham gia của 6 sinh viên đến từ 4 trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, gồm: Mai Thị Phượng, Nguyễn Thị Thu Trang và Đinh Hoàng Anh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Phạm Quỳnh Trang (Trường Đại học VinUni); Cao Sỹ Dương (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Trần Đăng Nam (Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh).

Tại vòng thi Tech4Good khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 6 sinh viên Việt Nam tiếp tục so đấu năng lực với 24 đội thi quy tụ nhiều tài năng công nghệ xuất sắc đến từ 24 quốc gia khác trong khu vực.

Trải qua 2 vòng thi liên tiếp, đội Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục với dự án SKYNET giàu tính ứng dụng và bài trình bày ấn tượng, dựa trên bối cảnh thực tiễn về siêu bão Yagi vừa gây thiệt hại kinh tế Việt Nam 2 tỷ USD (0,5% GDP). Ngoài ra, đội thi đến từ Campuchia cùng giành giải Nhất.

Dự án SkyNet được phát triển dựa trên việc ứng dụng máy bay không người lái (Drone), radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và công nghệ AI cho phép hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu người bị nạn ở vùng ngập lụt nhanh hơn và thông minh hơn.

Dự án được phát triển với tiêu chí: Thu ảnh ở độ phân giải cao, phát sóng dữ liệu di động ổn định và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực. Chi phí phát triển SkyNet cũng được tính toán tối ưu để mang lại lợi ích kinh tế, đa dạng kịch bản ứng dụng khi thương mại hóa ra thị trường.

Ông Macky Zhang, Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam chia sẻ, cuộc thi Tech4Good là một phần trong chương trình dài hạn “Seeds for the Future - Hạt giống cho tương lai” do Huawei phát động trên toàn cầu, nhằm tạo sân chơi cho các tài năng trẻ đề xuất giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội.

“Chúng tôi rất tự hào khi 6 bạn trẻ Việt Nam đã giành vị trí Nhất bảng, chứng minh được năng lực cá nhân qua dự án ấn tượng SkyNet và truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ khác tích cực chuyển đổi ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn quốc gia.

Vòng chung kết toàn cầu đầy gay cấn đang chờ đón các bạn đến thể hiện và tỏa sáng hơn nữa”, Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam nói.

Sinh viên Phạm Quỳnh Trang và Cao Sỹ Dương thuyết trình về dự án SKYNET tại cuộc thi

Tech4Good là cuộc thi về dự án khởi nghiệp được Huawei tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của sinh viên về các thách thức đối với sự phát triển bền vững của địa phương, cùng với việc nắm bắt xu hướng số hóa mới nhất, từ đó phát triển các giải pháp khả thi cả về mặt kỹ thuật và thương mại, giải quyết các vấn đề xã hội.

Để được tham gia cuộc thi Tech4Good khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 6 sinh viên phải vượt qua 2 vòng thi của chương trình “Hạt giống cho tương lai - Seeds for the Future 2024” - do Huawei Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phối hợp tổ chức. Sau khi vượt qua vòng sơ loại với sự tham gia của hơn 400 sinh viên, các ứng viên sẽ học tập và tranh tài với 40 bạn sinh viên tài năng để đạt số điểm học tập cao nhất và đủ điều kiện thi đấu quốc tế.