Lạng Sơn kích hoạt được 90% tài khoản định danh điện tử, thuộc top đầu cả nước

Nguồn tin từ báo Công an Nhân dân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công an về việc hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho các công dân đủ điều kiện trước ngày 31/7/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm hoàn thành mục tiêu trước thời hạn đề ra.

Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn đã lập nhiều tổ cấp CCCD gắn chip lưu động, phối hợp với công an từng xã, phường, thị trấn đi đến từng nhà, từng thôn bản vùng sâu vùng xa để tuyên truyền, rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip và hỗ trợ tạo lập tài khoản định danh điện tử cho những người già yếu, ốm đau, tàn tật.

Công an tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để vận động người dân làm CCCD gắn chip.

Đến nay, Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho trên 666.000 trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành 50 ngày trước thời hạn mà Bộ Công an đưa ra.

Đối với việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, tính đến ngày 16/6/2023, đã triển khai cài đặt được 440.000 trường hợp, kích hoạt thành công cho trên 305.000 trường hợp, đạt tỷ lệ tiến độ 90%.

Trong thời gian tới, công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì việc cấp CCCD gắn chip với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu phục vụ cho Đề án 06 của Chính phủ.