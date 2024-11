Ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 820 tỷ đồng cho 2 dự án truyền tải điện

Tham dự lễ ký kết về phía EVNNPT có ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Thông – Kế toán trưởng EVNNPT, ông Trần Thế Hùng – Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện thuộc EVNNPT, lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Về phía Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á có ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực, cùng Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc các Khối, phòng ban Hội sở, Giám đốc 6 Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ngân hàng TMCP Bắc Á tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho 2 dự án truyền tải của EVNNPT với tổng giá trị 820 tỷ đồng

2 dự án được kết kết hợp đồng vay vốn gồm:

Dự án lắp máy biến áp 500kV-900MVA thứ 2 và máy biến áp 220kV - 250MVA thứ 2 trạm biến áp 500kV Chơn Thành với giá trị 350 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa (tỉnh Long An); góp phần giải tỏa công suất các Trung tâm Điện lực Long Phú, Sông Hậu. Nâng cao độ tin cậy hệ thống truyền tải điện, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, 220kV đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực kinh tế trọng điểm TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Dự án được khởi công tháng 12/2023, dự kiến hoàn thành đóng điện quý IV/2025.

Dự án lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và máy biến áp 220kV trạm biến áp 500kV Đức Hòa và đấu nối với giá trị 470 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận. Dự án được khởi công tháng 12/2023, dự kiến hoàn thành đóng điện quý IV/2025.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB và ông Đào Đức Vĩnh San, Giám đốc BAC A BANK Chi nhánh Đồng Nai ký kết hợp đồng tài trợ Dự án Lắp máy biến áp 500kV - 900MVA thứ 2 và máy biến áp 220 kV - 250MVA thứ 2 trạm biến áp 500kV Chơn Thành trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết: Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn kiên định và quyết tâm theo đuổi 5 điều giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu, đó là: Tiên phong, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, cải tiến không ngừng, vì con người. Do đó, được đồng hành cùng EVNNPT trong quá trình phát triển hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước là một vinh dự của BAC A BANK.

Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn kiên tâm theo đuổi con đường phát triển bền vững. BAC A BANK đồng thời tài trợ nhiều dự án lớn về điện gió, điện mặt trời, thuỷ điện, dự án BOT và các dự án trồng rừng. Chất lượng tín dụng luôn kiểm soát tốt và còn nhiều dư địa cho tăng trưởng tín dụng. Với tôn chỉ “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, BAC A BANK đã và đang đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của các đối tác, trong đó EVNNPT là một trong những đối tác quan trọng mà chúng tôi hướng tới.

Ngoài tài trợ tín dụng, BAC A BANK rất mong muốn hợp tác toàn diện với EVNNPT qua việc cung cấp đồng bộ các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, sẵn sàng đảm nhận vai trò tổ chức cho vay lại các Dự án ODA đối với EVN với mục tiêu góp phần cho sự phát triển của hệ thống truyền tải điện.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân cho biết: EVNNPT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiệm vụ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại. Nhu cầu đầu tư hàng năm của EVNNPT là rất lớn, giai đoạn 2024 - 2030, EVNNPT dự kiến đầu tư cho lưới điện truyền tải khoảng 128.130 tỷ đồng (bình quân 18.000 tỷ đồng/năm). Khoản vay này sẽ giúp EVNNPT cân đối một phần nhu cầu vốn đầu tư, đa dạng hóa các hình thức vay vốn để EVNNPT chủ động, linh hoạt hơn trong các cách thức tiếp cận các phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính.

EVNNPT cam kết trách nhiệm của mình với từng đối tác, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời EVNNPT cũng mong muốn BAC A BANK đồng hành cùng với EVNNPT trong việc thu xếp vốn để EVNNPT hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng để đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Lãnh đạo EVNNPT, NPTPMB, lãnh đạo BAC A BANK cùng các phòng, ban liên quan của 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Ông Trần Thế Hùng – Giám đốc NPTPMB cho biết: Lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn lần này là kết quả của quá trình hợp tác cũng như nỗ lực hết sức tích cực, chặt chẽ của các bên trong thời gian qua. NPTPMB cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Đảm bảo hoàn thành đưa 2 dự án đi vào sử dụng theo đúng tiến độ. Để đạt được thành quả này NPTPMB chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Bắc Á đã cung cấp tín dụng để EVNNPT đầu tư xây dựng 2 dự án trên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo EVNNPT đã tin tưởng giao nhiệm vụ, luôn hỗ trợ cho NPTPMB để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.