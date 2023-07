Không quân Nga tiếp tục đánh chặn UAV Mỹ trên không phận miền bắc Syria

Ngày 6/7, trung tướng Alex Grynkewich, chỉ huy trưởng quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm về các hoạt động không quân ở Trung Đông cho biết, một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu MQ-9 đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi và tấn công các mục tiêu của IS phía tây bắc Syria thì các máy bay chiến đấu Nga tiếp cận.

South Front, dẫn tuyên bố của tướng Grynkewich cho biết, một máy bay chiến đấu Nga đã thả hàng loạt pháo sáng trước UAV của Mỹ, nhằm đánh trúng chiếc MQ-9, buộc drone phải thực hiện các động tác né tránh.

Đại tá Michael Andrews, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, hai máy bay chiến đấu Nga, một Su-34 và một Su-35 trong gần một giờ đã thực hiện những tương tác "liên tục" và "không chuyên nghiệp" đối với chiếc UAV của Mỹ.

Bộ tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ công bố video, ghi lại cuộc đánh chặn cho thấy, 2 máy bay chiến đấu Nga bay gần chiếc UAV Mỹ. Một máy bay chiến đấu đã phóng hàng loạt pháo sáng khi bay qua chiếc MQ-9.

Không quân Nga bắn pháo sáng đánh chặn UAV Mỹ trên không phận Syria. Video Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ.

“Những tình huống này là một ví dụ khác về những động thái thiếu chuyên nghiệp và không an toàn của lực lượng không quân Nga hoạt động ở Syria, đe dọa sự an toàn của cả lực lượng Liên quân do Mỹ dẫn đầu và Nga,” tướng Grynkewich lưu ý. “Chúng tôi kêu gọi các lực lượng Nga ở Syria chấm dứt hành vi liều lĩnh này và tuân thủ những tiêu chuẩn hành vi của một lực lượng không quân chuyên nghiệp để chúng tôi có thể tiếp tục tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS lâu dài”.

Một ngày trước đó, Không quân Mỹ cáo buộc 3 máy bay chiến đấu Nga đã “gây rối” 3 chiếc UAV của Mỹ trên khu vực phía bắc Syria.

Đáp trả những cáo buộc này, Oleg Gurinov, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria của Nga tuyên bố, hệ thống điều khiển hỏa lực của UAV Mỹ đã phát tín hiệu nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu Nga, điều đó đã tự động kích hoạt các thiết bị bảo vệ của máy bay, phóng đạn pháo hoa gây nhiễu thiết bị tìm kiếm hồng ngoại của tên lửa đối phương.

Sỹ quan chỉ huy cao cấp Nga nói: “Có sự quan ngại sâu sắc từ các báo cáo của phi công không quân Nga. Các phi công đã ghi nhận tình huống, UAV Mỹ sử dụng hệ thống điện tử dẫn đường hỏa lực nhằm vào các máy bay chiến đấu Nga, tự động kích hoạt các bộ phụ trợ phòng thủ trên máy bay chiến đấu Nga.”

Tướng Gurinov nói thêm, quân đội Nga tiếp tục ghi nhận những vi phạm liên tục các giao thức giảm xung đột, do các UAV Mỹ thực hiện ở Syria. Ông nói: “9 vi phạm đã xác định được trong 24 giờ qua. Tất cả những vi phạm này đều diễn ra trên vùng phía bắc Syria, bị đóng cửa đối với mọi hoạt động hàng không khi cuộc diễn tập quân sự chung Nga-Syria đang diễn ra”.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc diễn tập chung lực lượng phòng không Nga-Syria đã bắt đầu ngày 5/7. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến giữa tháng 7.

Trên không phận Syria, từ lâu không quân Mỹ không tiến hành bất cứ một hoạt động nào chống lại tàn binh IS, bao gồm cả việc sử dụng UAV chiến đấu. Các UAV liên quân thực tế đang theo dõi cuộc diễn tập chung lực lượng phòng không Nga – Syria như mọi cuộc diễn tập khác.

Căng thẳng giữa các lực lượng Mỹ và Nga ở Syria đã gia tăng đặc biệt cao, khi quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lực lượng Không quân Mỹ, sử dụng UAV bay vào khu vực bị chính quyền Syria cấm bay, phục vụ cho cuộc diễn tập chung ngoài việc theo dõi cuộc diễn tập, còn là hành vi gây căng thẳng cho quân đội Nga và kích động các nhóm thánh chiến ở Syria tấn công vào quân đội Nga, đặt mục tiêu làm bùng phát cuộc chiến một lần nữa, gây tổn thất cho quân đội Nga trên lãnh thổ Syria.

Tình huống xung đột giữa không quân Nga và UAV quân đội Mỹ có thể dẫn đến một tổn thất như UAV, thúc đẩy căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa quân đội Nga – Syria với liên quân do Mỹ dẫn đầu và các nhóm thánh chiến cực đoan, đặt mục tiêu gây bùng phát chiến tranh một lần nữa.

