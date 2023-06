Không quân Iraq tiếp tục không kích vô hiệu hóa nhiều phần tử khủng bố

VietTimes – Chiều ngày 3/6, không quân Iraq, phối hợp với Tổng cục tình báo Quân đội tiến hành hàng loạt cuộc không kích, đánh vào vị trí ẩn náu của các tay súng IS ở thung lũng Wadi al-Chai thuộc tỉnh Kirkuk.

Trang tin South Front dẫn tuyên bố của Lực lượng Không quân Iraq (IQAF) cho biết, các cuộc không kích đã phá hủy hoàn toàn vị trí ẩn náu, tiêu diệt 6 phần tử khủng bố, đang có mặt tại địa điểm này.

Lực lượng không quân Iraq công bố trên tài khoản mạng xã hội video, ghi lại về các cuộc không kích chính xác do máy bay chiến đấu F-16IQ thực hiện bằng bom bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway II nặng 227 kg.

Các máy bay chiến đấu F-16IQ không quân Iraq không kích phá hủy vị trí ẩn náu của IS ở thung lũng Wadi al-Chai thuộc tỉnh Kirkuk, Iraq.

Đây là đợt không kích thứ 3 của IQAF trong chiến dịch truy quét và tiêu diệt các phần từ khủng bố IS trong 48 giờ qua. Từ chiều ngày 2/6 đến sáng ngày 3/6, không quân Iraq đã tiến hành 2 đợt không kích với sự hỗ trợ của Tổng cục tình báo Quân đội và Lực lượng an ninh chống khủng bố, phá hủy 4 vị trí ẩn náu của các phần tử khủng bố gần hồ Hamrin ở phía Đông tỉnh Diyala, vô hiệu hóa 7 tay súng IS.

Kể từ đầu năm nay, IQAF, phối hợp với quân đội Iraq tiến hành liên tiếp nhiều chiến dịch tấn công truy quét tàn binh IS. Những chiến dịch được thực hiện trên diện rộng với sự tham gia của các quân binh chủng và sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan tình báo địa phương.

Những cuộc không kích đã khiến nhóm tàn binh IS thiệt hại nặng nề về nhân sự và vật chất ở các tỉnh Kirkuk, Diyala và tỉnh Saladin phía bắc quốc gia này. Mặc dù vậy, tàn binh IS vẫn hoạt động mạnh trên địa bàn các tỉnh này và vùng sa mạc tỉnh al-Anbar phía tây Iraq.

Theo South Front