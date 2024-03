Dự án được thi công bởi tổng thầu Coteccons, và được quản lý vận hành bởi Mandarin Oriental Hotel Group - tập đoàn sở hữu và điều hành loạt bất động sản nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2026.

Gia nhập danh sách bất động sản nghỉ dưỡng xa xỉ

Toạ lạc tại một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn, chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 15 phút, Khu Biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng sở hữu vị trí đắc địa kết nối những điểm du lịch nổi bật địa phương. Từ Mandarin Oriental, Đà Nẵng, du khách dễ dàng di chuyển đến ba Di sản Văn hóa Thế giới: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế; và các sân golf đẳng cấp thế giới do các kiến trúc sư lừng danh thiết kế.

“Tôi thật sự ấn tượng trước nỗ lực của chủ đầu tư trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên ngay từ khi bắt tay thực hiện dự án. Mandarin Oriental, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến mới được du khách lựa chọn, là một ví dụ tuyệt vời về cách tiếp cận bền vững để phát triển du lịch” - Bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện.

Quần thể nghỉ dưỡng & biệt thự biển Mandarin Oriental tại Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 17,2 ha bao gồm 60 biệt thự nghỉ dưỡng một phòng ngủ và 20 biệt thự ba phòng ngủ. Khu biệt thự hòa quyện hơi thở đương đại và nét đẹp cổ điển, giao thoa giữa kiến trúc Pháp và vương triều nhà Nguyễn thông qua những đường nét đặc trưng và hoạ tiết thiết kế xuyên suốt.

Đáng chú ý, cùng với việc khai thác tiềm năng điểm đến du lịch, chủ đầu tư The Nam Khang mang tới dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp, độc nhất. Với pháp lý rõ ràng và số lượng giới hạn, Mandarin Oriental, Đà Nẵng là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, an toàn và bền vững cho chủ nhân sở hữu.

Mỗi biệt thự Mandarin Oriental là một phiên bản nghỉ dưỡng riêng tư, khác biệt với tiện ích đẳng cấp, xứng tầm. Sở hữu không gian giao hòa thẩm mỹ và phong cách sang trọng tối giản.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Mandarin Oriental, Đà Nẵng, ông Hồ Minh Kỳ, Phó chủ Tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp của các nhà đầu tư đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch thành phố, thu hút khách trong nước quốc tế đến với Đà Nẵng. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều biến động, với sự tâm huyết và nỗ lực, The Nam Khang Corporation đã cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý cũng như chuẩn bị nguồn lực để khởi công dự án. Dự án được xem là một điểm sáng, sẵn sàng mang tới không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp”.

Tương xứng với chất lượng dịch vụ đã tạo nên tên tuổi của tập đoàn, khách lưu trú tại Mandarin Oriental, Đà Nẵng sẽ được tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn, đãi ngộ mọi giác quan, thể hiện qua những kiệt tác ẩm thực tại cụm các nhà hàng sang trọng hướng biển. Hệ thống dịch vụ tiện ích 5 sao (phòng gym, spa, hồ bơi vô cực, khu vui chơi thể thao dưới nước…) phục vụ nhu cầu du khách ở mọi độ tuổi, góp phần tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng thời thượng, đẳng cấp.

Được biết, Tập đoàn Mandarin Oriental chỉ tạo Khu Biệt thự siêu thượng lưu tại 11 địa điểm đắt giá nhất thế giới và Mandarin Oriental, Đà Nẵng kiêu hãnh góp mặt trong nhóm biệt thự quyền quý và hiếm hoi đó. Bên cạnh đó, Chủ sở hữu cư trú cũng sẽ có quyền tham gia Residences Elite, một chương trình công nhận đặc biệt nhằm cung cấp hàng loạt lợi ích, tiện nghi và ưu đãi đặc biệt tại lưu trú và cả khi du lịch đến các khách sạn Mandarin Oriental trên khắp thế giới.

Sở hữu Mandarin Oriental Đà Nẵng là sở hữu một di sản độc bản – nơi sẵn sàng khơi gợi, mang tới những xúc cảm đẹp đẽ nhờ kiến trúc độc đáo, dịch vụ tận tâm và thiên nhiên đa sắc.

Ông Nirukt Narain Sapru, Chairman Jardine Matheson Vietnam tham dự và gửi lời chúc mừng lễ khởi công dự án

Kiến tạo định nghĩa mới về 'Việt Nam sang trọng'

Hiện thực hóa ý tưởng thiết kế, Mandarin Oriental, Đà Nẵng được nghiên cứu và thiết kế bởi những huyền thoại tư vấn xuất sắc và chọn lọc nhất thế giới, từ kiến trúc, nội thất, cảnh quan, ánh sáng với những thành tích đã được kiểm chứng ở các khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng khác trên thế giới.

Ông Adam Keswick - Chủ tịch & Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Jardine Matheson, Anh quốc, cho biết: “Chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác với The Nam Khang Corporation - chủ đầu tư dự án Mandarin Oriental, Đà Nẵng. Việc cùng lúc quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng trên thế giới cùng thực hiện dự án cho thấy sự tin tưởng của các đối tác vào tầm nhìn của Chủ đầu tư. Tôi tin rằng, một ngày rất gần, du khách toàn cầu sẽ cùng chia sẻ tầm nhìn của Mandarin Oriental, Đà Nẵng”.

“Với chủ đề "The Quiet Luxury, Redefined" – “Siêu thượng lưu thầm lặng”, The Nam Khang và Mandarin Oriental sẽ cùng nhau chinh phục vô số ước mơ qua thiết kế một câu chuyện vô song. Câu chuyện đạt đến sự đơn giản tinh tế của vẻ đẹp đích thực, chính tại Mandarin Oriental Đà Nẵng” - đại diện chủ đầu tư The Nam Khang Corporation cho hay.

Đội ngũ tư vấn của dự án Mandarin Oriental, Đà Nẵng