Kho dự trữ chip của Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong 10 năm do bùng nổ AI

Kho dự trữ chất bán dẫn của Hàn Quốc đang chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2014, nhu cầu đang vượt xa nguồn cung khi khách hàng tăng cường mua các thiết bị cần thiết để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dữ liệu công bố gần đây của văn phòng thống kê quốc gia Hàn Quốc, các kho dự trữ chip đã giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 4, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2014.

Riêng sản lượng chip đã tăng 22,3% trong tháng 4, tốc độ chậm hơn so với mức 30,2% của một tháng trước đó. Các lô hàng của nhà máy tăng 18,6%, cũng giảm từ mức 16,4% trong tháng 3.

Hàn Quốc là quê hương của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đang cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp chính Nvidia, một gã khổng lồ tại Hoa Kỳ chuyên phát triển chất bán dẫn dùng trong phát triển AI và xử lý dữ liệu.

Hai công ty Hàn Quốc – Samsung Electronics và SK Hynix – đang chạy đua để phát triển một phiên bản bộ nhớ tiên tiến hơn có tên là HBM.

Được biết, trong thời kỳ bùng nổ chip nhớ 2013-2015, hàng tồn kho không tăng trong khoảng một năm rưỡi. Chu kỳ 2016-2017, tình trạng tồn kho giảm kéo dài gần một năm. Theo một báo cáo từ ngân hàng trung ương Hàn Quốc, đợt tăng giá chip mới nhất dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm tới do “sự bùng nổ AI” thúc đẩy nhu cầu.

Chất bán dẫn đã dần trở thành xương sống của nền kinh tế Hàn Quốc, giúp thúc đẩy đầu tư vào thiết bị tiên tiến và xây dựng công nghiệp. Với tỉ lệ xuất khẩu chất bán dẫn tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên năm nay, nền kinh tế đã tăng trưởng 1,3% so với quý đầu năm, nhanh hơn nhiều so với mức dự báo là 0,6%.

Ngân hàng Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 lên cao hơn vào tuần trước, phản ánh hiệu quả kinh tế tốt hơn dự đoán trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách để kiềm chế áp lực lạm phát. Tuy nhiên, cơ quan này đã không điều chỉnh lại dự báo lạm phát trong năm nay.

Theo SCMP