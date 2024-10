Khách hàng Techcombank tăng trưởng ấn tượng

Techcombank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu CASA mức 40,5% với số dư CASA đạt mức cao kỷ lục 200 nghìn tỷ đồng; đồng thời tăng trưởng liên tục về số lượng và giá trị giao dịch qua ngân hàng điện tử.

Thu hút khách hàng mới từ những giải pháp độc đáo

Kết quả mới nhất, trong quý 3, Techcombank đã thu hút thêm gần 500.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng phục vụ lên hơn 14,8 triệu. Trong đó, 57,4% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 42,1% từ kênh chi nhánh, với các giải pháp số độc đáo cho khách hàng nhà bán lẻ (merchants).

Cụ thể, theo Techcombank, con số tăng trong quý này nhờ ngân hàng đẩy mạnh mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ thông qua những giải pháp như Sinh lời tự động, Soft POS, và những chương trình khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, góp phần nâng số tài khoản merchant lên tới 1,1 triệu vào cuối quý 3, về đích trước mục tiêu cả năm Ngân hàng đã đặt ra cho dự án này

Đặc biệt, tính năng sinh lời tự động từ Tài khoản Techcombank đã nhận được sự yêu thích đánh giá cao của khách hàng khi “tiền tự sinh lời”. Kể từ khi ra mắt tháng 1/2024 đến tháng 9 vừa qua, tính năng sinh lời tự động đã giúp cho hơn 1 triệu khách hàng tối ưu 55,000 tỷ trong tài khoản. Số lượng khách hàng đăng ký trải nghiệm mỗi ngày vẫn đang không ngừng tăng lên, nhà băng kỳ vọng sẽ phục vụ thêm 150,000 – 300,000 khách hàng mỗi tháng nhờ sự hấp dẫn từ giải pháp đột phá này. “Tài khoản Techcombank phiên bản vượt trội – sinh lời tự động mỗi ngày” hứa hẹn sẽ tạo nên một thế hệ tài khoản mới, thay đổi thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Thời gian qua, ngân hàng cũng đã tiên phong đẩy mạnh các giải pháp thanh toán tiện ích dành cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, tiểu thương như dịch vụ thanh toán Sotf POS giúp khách hàng biến điện thoại thông minh thành máy POS một cách dễ dàng nhanh chóng và bảo mật.

Theo các chuyên gia, đà tăng trưởng khách hàng của Techcombank sẽ còn tiếp tục đẩy nhanh nhờ những giải pháp độc đáo và lối đi riêng dẫn dắt thị trường mà ngân hàng này vốn sở trường. Từ quý 4 năm 2023 với hơn 13,4 triệu khách hàng, ghi nhận 2,6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023 (hơn gấp đôi con số của năm 2022), đến 9 tháng 2024, đã tăng thêm 1,4 triệu khách hàng. Quan trọng hơn, tệp khách hàng của Techcombank là nhóm chất lượng với chủ yếu phân khúc trung lưu và cao cấp.

Quả ngọt từ đầu tư công nghệ và không ngừng nỗ lực thấu hiểu khách hàng

Được biết đến là một trong những ngân hàng đầu tư mạnh mẽ cho ba trụ cột chiến lược “Dữ liệu – Số hóa – Nhân tài”, Techcombank đã khẳng định tầm nhìn dài hạn theo từng giai đoạn bằng kết quả đáng khích lệ và không ngừng chuyển đổi để phục vụ những nhu cầu mới của khách hàng và phù hợp với xu hướng, thị trường.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Ông Jens Lottner – Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ: “Tôi nghĩ những gì chúng tôi đã làm cách đây ba hoặc bốn năm đó là chúng tôi thực sự đã đặt cược rất rất lớn vào công nghệ. Vì vậy trong vài năm qua, chúng tôi đã đầu tư 500 triệu USD cho việc nâng cấp công nghệ của ngân hàng cùng rất nhiều tiền vào dữ liệu. Nếu bạn so sánh vị trí của chúng tôi bốn năm trước với vị trí hiện tại về mặt dữ liệu, hoặc so với những tên tuổi quen thuộc, tôi nghĩ có lẽ tiêu chuẩn của chúng tôi không chỉ ở ASEAN mà đã theo chuẩn mực toàn cầu.

Đặc biệt trong mảng dữ liệu và cách chúng tôi làm sạch dữ liệu, điều đó giúp chúng tôi có thể triển khai Gen AI và các công nghệ hiện đại khác theo một cách rất khác với các ngân hàng có nhiều hệ thống cũ, bởi vì chúng tôi đã xử lý và loại bỏ tất cả những hệ thống đó. Ngay cả khi chúng tôi làm việc với các tên tuổi lớn nhất trong ngành, có thể nói rằng chúng tôi không cần phải sử dụng thông tin mà họ đưa vào hệ thống của mình, bởi vì tất cả thông tin đều đã được lưu trữ tập trung. Chúng tôi tự thực hiện mọi việc trên và chỉ cần kết nối với hệ thống của họ. Điều này mang lại cho chúng tôi một sự hiểu biết tập trung duy nhất về khách hàng. Hiện tại, chúng tôi lưu trữ 5 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và mỗi khách hàng được định nghĩa bởi khoảng 7.000 thuộc tính, con số này tăng lên hàng ngày. Tôi nghĩ rằng dữ liệu chính là nơi đã có sự thay đổi lớn nhất, và điều đó cho phép chúng tôi tạo sự khác biệt rõ rệt trong việc cá nhân hóa, cải thiện năng suất và nhiều thứ khác, thậm chí còn hơn cả công nghệ thông thường.

Từ sự phân tích dữ liệu và am hiểu khách hàng, Techcombank đã không chỉ mang đến dịch vụ, giải pháp tài chính toàn diện mà những trải nghiệm khác biệt. Số lượng và giá trị gia dịch tăng trưởng gần 2 con số qua ngân hàng số cho thấy những “quả ngọt” từ hướng đi đúng đắn của Techcombank. Trong quý 3, số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 850,5 triệu tăng 8,9% so với quý trước và 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý 3 đạt 2,7 triệu tỷ đồng tăng 10,7% cùng kỳ năm. Lũy kế 9 tháng, khối lượng và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh số đạt 2,3 tỷ giao dịch và 8,2 triệu tỷ đồng, lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53,5% và 20,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, cùng với lợi thế vốn sẵn có thì nguồn vốn “giá rẻ” đã được Techcombank phát huy tối đa từ việc tạo giá trị để giữ chân và duy trì tiền liên tục trong tài khoản của khách hàng nhờ những lợi ích mà nhà băng này cộng thêm cho khách hàng. Cập nhật mới nhất về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 40,5%, số dư CASA, bao gồm số dư Sinh lời tự động, đạt mức cao kỷ lục 200 nghìn tỷ đồng – một con số đáng ghi nhận trên đường đua CASA của nhiều ngân hàng.

Theo Ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc, trong quý 3/2024, Techcombank tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội với các chỉ số được duy trì trong nhóm các ngân hàng hiệu quả dẫn đầu thị trường. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động không bao gồm thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn DPRR, và lợi nhuận trước thuế tăng 11,3% và 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức cao trên 40% và 4% trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,35%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động cao hơn toàn ngành, đặc biệt nhu cầu vay mua nhà đã thúc đẩy dư nợ tín dụng cá nhân tăng 6,0% so với quý 2.