Khách du lịch đến Quảng Nam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng mạnh

Trong đó, khách quốc tế đến Quảng Nam đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khách tham quan du lịch Tết đến Quảng Nam đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023 (khách quốc tế đạt 60.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt 200.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023); khách lưu trú du lịch đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023 (khách quốc tế đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Để phục vụ du khách, Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam đã tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách. Đón tiếp 170 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại văn phòng. Tiếp nhận 5 cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ xử lý 1 trường hợp.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết cũng khá thuận lợi, mặc dù trời se lạnh nhưng không mưa nên du khách vẫn có thể du xuân và dạo phố cổ Hội An; lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng mạnh với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh, đặc biệt trong năm nay, lượng khách Việt kiều về quê ăn Tết và đến Hội An lưu trú rất đông.

Trước đó, để phục vụ người dân du xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa và tổ chức trang trí nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.