Israel sẽ mua thêm một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

Trong một tuyên bố chung với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng quốc gia này cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã chấp thuận đề xuất do Tổng tư lệnh IDF, trung tướng Herzi Halevi; Chánh văn phòng Bộ quốc phòng, ông Eyal Zamir; Tư lệnh trưởng Lực lượng Không quân Israel (IAF), thiếu tướng Tomer Bar đề xuất mua phi đội F-35 thứ ba.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm, Bộ sẽ gửi thư yêu cầu chính thức tới Văn phòng Chương trình chung F-35 Lightning II của quân đội Mỹ. “Động thái này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phê duyệt và ký kết giao dịch trong những tháng tới,” tuyên bố cho biết.

Với một phi đội 25 chiếc F-35 bổ sung, trong những năm tới sẽ nâng tổng số máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Israel lên 75 chiếc. Thỏa thuận F-35 mới, ước tính trị giá 3 tỷ USD, được cho là sẽ lấy từ nguồn ngân sách viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel.

IAF đang sử dụng một phiên bản đặc biệt của F-35A được sửa đổi bằng những hệ thống do Israel sản xuất. Phiên bản này được gọi là F-35I “Adir”.

Israel là quốc gia thứ hai sau Mỹ nhận được F-35 từ nhà sản xuất Lockheed Martin. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Israel, các máy bay chiến đấu F-35I “Adir” đạt được khả năng hoạt động đầy đủ vào năm 2017. Cùng năm đó, IAF cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu bị hư hại do va chạm với chim khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở Lebanon. Nhưng sau đó có thông tin cho rằng, chiếc F-35 bị hư hỏng do trúng tên lửa phòng không tầm xa S-200 do Liên Xô sản xuất của Syria.

Năm 2021, máy bay chiến đấu F-35I “Adir” của IAF bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran mang vũ khí đến Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên F-35 thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không.

Đầu năm 2023, một chiếc F-35 thứ hai của Israel cũng bị hư hại nhẹ do va chạm với chim khi đang tham gia chuyến bay kỷ niệm Ngày Độc lập của quốc gia này.

Theo South Front