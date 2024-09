Israel bị tố sử dụng bom MK-84 của Mỹ để sát hại thủ lĩnh Hezbollah

Các thông tin được truyền thông tiết lộ cho thấy, mặc dù trụ sở này được xây dựng ngầm, giấu kín dưới một tòa nhà cao tầng nhưng không thể chống chọi được với quả bom của Israel, ông Hassan Nasrallah và một số người khác đã thiệt mạng. Một thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ, quân đội Israel đã sử dụng loại bom 2.000 pound dẫn đường của Mỹ trong vụ tập kích này.

Tiết lộ bất ngờ của Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly

Thượng nghị sĩ Mark Kelly, Chủ tịch Tiểu ban Không-Bộ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC News tiết lộ Israel đã sử dụng bom MK-84 nặng 2.000 pound (907 kg) để tiêu diệt thủ lĩnh của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ tiết lộ về loại vũ khí mà Israel sử dụng.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Ảnh: AP).



Thượng nghị sĩ Kelly nói: “Chúng tôi nhận thấy việc sử dụng loại bom dẫn đường JDAM ngày càng tăng và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp những vũ khí này”.

JDAM là viết tắt của “Joint Direct Attack Munition” tức “Bom tấn công trực diện phối hợp”. Đây là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi. Bộ điều khiển quỹ đạo của bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) làm tăng độ chính xác cho bom; JDAM sử dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động.

Ông nói: “Quả bom nặng 2.000 pound được sử dụng để tiêu diệt Nasrallah là loại bom Mark-84 (hay MK-84)”.

Bom GBU-31 JDAM được Mỹ nghiên cứu chuyển đổi từ MK-84 được liên quân sử­ dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1990. Bom GBU-31 JDAM có thể ném từ­ độ cao 8 - 24 km, không đòi hỏi phi công phải hạ thấp máy bay để tìm mục tiêu nên phi công có thể thả bom từ­ độ cao an toàn.

Reuters cho biết quân đội Israel chỉ thông báo họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah trong một cuộc không kích nhưng từ chối bình luận về loại vũ khí được sử dụng. Lầu Năm Góc cũng không bình luận về phát biểu của Thượng nghị sĩ Kelly.

Bom MK-84 không điều khiển (Ảnh: Getty).



JDAM có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi có thể chuyển đổi bom không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ là đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel.

Ông Kelly cho biết việc Israel giết chết Nasrallah đã “gửi một thông điệp mạnh mẽ" tới nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Theo báo Wall Street Journal, một số người thạo tin về vụ việc cho biết, Không quân Israel đã sử dụng tổng cộng khoảng 80 tấn bom để tấn công boongke nơi ông Nasrallah dùng làm trụ sở ngầm. Một sĩ quan cấp cao của Israel cho biết cuộc tấn công tạo nên một loạt vụ nổ dây chuyền để xuyên thủng hầm ngầm.

Thiếu tướng Daniel Hagari, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 29/9 cho biết, trong cuộc không kích hôm 27/9, hơn hai chục thành viên Hezbollah các cấp độ khác nhau có mặt tại trụ sở ngầm ở Beirut cũng bị tiêu diệt cùng thủ lĩnh Hassan Nasrallah, trong đó có người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh của ông Nasrallah là Ibrahim Hussein Jazini.

Bom GBU-31 được hoán cải từ bom MK-84 (Ảnh: Getty).



Một nhiếp ảnh gia của AFP có mặt tại hiện trường cho biết vụ không kích của Israel đã để lại một “miệng núi lửa” có đường kính lên tới 5 mét.

AFP dẫn lời ông James Dorsey, một chuyên gia về tình hình Trung Đông, nói rằng “không còn nghi ngờ gì nữa, vụ không kích này thể hiện một cuộc chiến tình báo rất phức tạp".

Vào ngày 28/9 giờ địa phương, Lực lượng Phòng vệ Israel đưa ra tuyên bố mới nhất cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah người Lebanon Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích. Israel vẫn chưa bình luận về loại bom hoặc số lượng bom được sử dụng.

Theo NBC News, phạm vi vụ nổ lớn hơn một khu phố trong nội thành. Richard Will, nhà nghiên cứu của Human Rights Watch (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền), cho rằng vụ nổ có thể do một quả bom xuyên phá nặng 2.000 pound do Mỹ sản xuất hiện có trong kho vũ khí của quân đội Israel, loại chuyên dùng để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất gây ra. Thứ vũ khí có đặc điểm này là bom MK-84.

Phát ngôn viên quân đội Israel đã đưa ra tuyên bố mới nhất và từ chối bình luận về việc “bom MK-84 do Mỹ sản xuất được sử dụng để tấn công thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah ở Lebanon”.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng kể từ khi bùng nổ vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, Mỹ đã vận chuyển ít nhất 14.000 quả bom MK-84, cũng như một số lượng lớn bom loại 500 pound (khoảng 227 kg) và tên lửa không đối đất Hellfire dẫn đường chính xác tới Israel.

Bom GBU-31 được thả từ trên cao ngoài vùng phòng không (Ảnh: Getty).



Israel sắp sử dụng lực lượng mặt đất tấn công Lebanon?

Người phát ngôn quân đội Israel đưa ra tuyên bố mới nhất, từ chối tiết lộ cách thức tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Lebanon Nasrallah, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó đã được xác nhận.

Người phát ngôn cho biết, khi quân đội Israel tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của Hezbollah ở Beiruth ngày 27/9, Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã có mặt tại trụ sở ngầm. Khi được hỏi về khả năng tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ vào Lebanon, người phát ngôn nói lấp lửng: "Chúng tôi có nhiều loại công cụ và sẵn sàng sử dụng chúng". ‍

Đầu tiên Israel cho nổ các máy nhắn tin và bộ đàm nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, sau đó tiến hành các cuộc không kích và bây giờ bắt đầu tấn công các thủ lĩnh cao nhất của tổ chức này. Mới đây, quân đội Israel cũng đã triển khai xe tăng và xe bọc thép tới khu vực biên giới phía Bắc. Điều này liệu có nghĩa là một cuộc tấn công mặt đất sắp xảy ra?

Các chuyên gia vấn đề Trung Đông cho rằng, vụ nổ quy mô lớn của máy nhắn tin và bộ đàm cũng như các cuộc không kích tiếp theo do quân đội Israel tiến hành đã gây ra thiệt hại tương đối lớn cho Hezbollah ở Lebanon, vì nhiều chiến binh Hezbollah ở Lebanon đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Vấn đề tiếp theo là hệ thống thông tin liên lạc đã bị hư hỏng ở một mức độ nhất định, việc tập hợp quân và ban hành lệnh chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó; không loại trừ khả năng các cuộc tấn công trước đó đã mở đường cho các cuộc tấn công trên bộ tiếp theo mà Israel có thể tiến hành.

Theo Ifeng, Sina