Hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm trên ứng dụng PVConnect

Đưa tính năng “Mua sắm hoàn tiền” vào danh mục Dịch vụ yêu thích, khách hàng sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng

Với “Mua sắm hoàn tiền” trên PVConnect, người dùng có thể thoải mái tận hưởng việc mua sắm trực tuyến và nhận khuyến mại từ hơn 300 thương hiệu, nhãn hàng uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực: thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…), đồ công nghệ (FPT Shop, Thế giới Di động…), thiết bị gia dụng (Điện Máy Xanh…), hàng không (Vietnam Airlines, VietjetAir…), du lịch nghỉ dưỡng (Agoda, Traveloka…), thời trang (Adidas, Vascara…), giáo dục (Apollo, ILA…)… Đặc biệt, khi sử dụng tính năng này, khách hàng còn được áp dụng ưu đãi hoàn tiền không giới hạn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm thực tế so với giá gốc của sản phẩm.

Không những vậy, vào những dịp đặc biệt, khách hàng còn có thể nhận được thêm nhiều ưu đãi khác như giảm giá, quà tặng kèm, điểm thưởng… Điều này góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán, chi tiêu không dùng tiền mặt thông qua hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của PVcomBank nói riêng, tạo động lực cho sự phát triển của thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến nói chung.

Theo đó, tính năng “Mua sắm hoàn tiền” trên ứng dụng PVConnect của PVcomBank không giới hạn cả về số lượng giao dịch cũng như số tiền được hoàn. Sau 30 ngày, số tiền hoàn sẽ được hệ thống phê duyệt và tự động chuyển vào tài khoản mua sắm hoàn tiền, từ đó khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền về tài khoản thanh toán tại PVcomBank. Tỷ lệ hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào từng thương hiệu, sản phẩm, dựa trên các quy định và điều khoản cụ thể, do đối tác hợp tác triển khai cùng PVcomBank là Công ty TNHH Interspace Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý. Đây là công ty liên doanh giữa Interspace Co., Ltd (Nhật Bản) và Tập đoàn MOG Việt Nam, được thành lập năm 2015 và chính thức vận hành sản phẩm chủ đạo là nền tảng AccessTrade - một nền tảng tiếp thị liên kết hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, kết nối hơn 1.000 doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm, dịch vụ với mạng lưới hơn 1,5 triệu đối tác sở hữu kênh online, phục vụ quảng bá trên quy mô rộng khắp.

Đại diện PVcomBank cho biết: “Việc ra mắt tính năng “Mua sắm hoàn tiền” trên ứng dụng PVConnect là một bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy số hóa toàn diện và xây dựng hệ sinh thái số đa tiện ích của PVcomBank. Tính năng này không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác và thương hiệu uy tín mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Chúng tôi tin rằng, với những giải pháp sáng tạo và linh hoạt trên PVConnect, PVcomBank sẽ đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm online của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ, năng động trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh chóng".

Đa dạng sản phẩm, dịch vụ để khách hàng trải nghiệm tính năng “Mua sắm hoàn tiền”

Song song với chính sách hoàn tiền khi mua sắm trực tuyến, khách hàng cũng có thể trải nghiệm thêm nhiều chương trình khuyến mại cùng các tính năng ưu việt khác trên ứng dụng PVConnect như: tích điểm đổi quà PVOne; ưu đãi chuyển tiền quốc tế online; thanh toán tự động; tư vấn giải pháp dựa trên tình hình tài chính thực tế…

Là phiên bản ngân hàng số hoàn toàn mới, hiện đại, có sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, được thiết kế với tính ứng dụng cao, PVConnect không chỉ mang đến tốc độ trải nghiệm mượt mà hơn cho khách hàng, mà còn cho phép người dùng dễ dàng kích hoạt, sử dụng trọn vẹn các tính năng, tiện ích trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng của PVcomBank. Hơn hết, sự ra đời của Ngân hàng số PVConnect còn là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện tại PVcomBank, hướng đến mục tiêu trở thành một định chế tài chính hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các phân khúc khách hàng.