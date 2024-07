Hoa Sen bất ngờ báo lãi vượt xa kế hoạch 80%

Duy trì mức lãi trong 3 quý liên tiếp, Hoa Sen đã về đích sớm niên độ tài chính 2023 – 2024 với 29.200 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ và lãi ròng đạt gần 700 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/niên độ tài chính 2023 - 2024 áp dụng từ 1/4-30/6 ghi nhận kết quả kinh doanh vượt 80% kế hoạch lãi sau thuế đề ra chỉ sau 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý III/niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 10.840 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng vọt 50%, đạt 1.337 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện đáng kể, từ 10,3% lên 12,3%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 141%, đạt 31 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay giảm 28% xuống còn 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 25% lên 901 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 12% lên 129 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hoa Sen ghi nhận lợi nhuận sau thuế 273 tỷ đồng trong quý gấp 19 lần cùng kỳ. Giải trình lợi nhuận, Hoa Sen cho biết đây là mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến kể trên chủ yếu do so sánh với mức nền thấp cùng kỳ khi ngành thép thoái trào. Còn nếu so với quý liền trước, mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn 15%.

Lũy kế 3 quý thuộc niên độ 2023 - 2024, Hoa Sen thu về gần 29.200 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lãi ròng đạt gần 696 tỷ đồng, tăng 1.900% cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 410 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong niên độ tài chính 2023 -2024, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lãi sau thuế gần 80% chỉ sau 9 tháng, vượt xa kế hoạch đề ra và chỉ còn cách mục tiêu doanh thu 6.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 21.976 tỷ đồng, tăng hơn 4.600 tỷ so với đầu niên độ. Trong đó, hàng tồn kho chiếm một nửa tài sản, đạt 11.918 tỷ đồng, tăng 56%. Tài sản cố định ở mức 4.515 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Hoa Sen ở mức 6.164 tỷ đồng với toàn bộ là nợ ngắn hạn ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.159 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.778 tỷ đồng.