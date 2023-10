Hệ sinh thái xác thực và giao dịch số từ FPT IS thúc đẩy toàn diện hoạt động doanh nghiệp

Là tổ chức công nghệ thông tin song hành chuyển đổi số của doanh nghiệp, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã và đang tiên phong phát triển hệ sinh thái xác thực và giao dịch số tại Việt Nam.

Hệ sinh thái giải pháp về hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Hệ thống chứng thực hợp đồng điện tử - FPT.CeCA, Giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck do FPT IS phát triển giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thời gian giao dịch, đảm bảo toàn vẹn tính pháp lý.

Trong 3 năm ra mắt, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract hiện trở thành một trong những giải pháp dẫn đầu trên thị trường ký kết điện tử với những dấu ấn như: Hơn 2.000.000 giao dịch, hơn 4.000.000 đối tác ký và hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp đã và đang ký kết từ xa trên nền tảng FPT.eContract, tiêu biểu như Vinamilk, VNPay, Vietjet Air, Be Group, Tiki, 30Shine...

Đặc biệt, FPT.eContract vừa ra mắt phiên bản FPT.eContract Lite miễn phí 100% dành cho tất cả doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ký kết hợp đồng/tài liệu của doanh nghiệp với nhiều lợi ích. Với phiên bản này, FPT.eContract Lite kỳ vọng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ rào cản về nguồn vốn và chi phí, đẩy mạnh kinh doanh, gỡ bỏ những nút thắt trong quy trình vận hành kinh doanh, phê duyệt và ký kết của doanh nghiệp.

Kết nối với FPT.eContract, FPT.CeCA là dịch vụ giúp chứng thực tài liệu, hợp đồng điện tử sau ký. FPT.CeCA xác minh tính toàn vẹn nội dung tài liệu, tính hợp lệ của chữ ký số trên tài liệu, đảm bảo thông tin và bảo mật dữ liệu, xác thực tính định danh của các bên trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

FPT.CeCA đã tích hợp liên thông với Trục Hợp đồng điện tử Việt Nam CeCA của Bộ Công thương. Bên thứ ba có thể truy cập tài liệu để kiểm tra tính xác thực của tài liệu, hợp đồng sau ký trên cổng thông tin tra cứu chungthucdientu.com.vn hoặc xacthuc.ceca.gov.vn.

FPT IS tích cực đồng hành cùng Trung tâm nghiên cứu - Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) thuộc Bộ Công an nghiên cứu, phát triển giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck và đưa các tiện ích của Đề án 06 đi vào cuộc sống. Trong thủ tục hành chính, nằm trong tiến trình thực hiện hóa Đề án 06, hiện nay, 90% thủ tục hành chính tại 4 tỉnh (Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng) thực hiện hoàn toàn online. Theo đó, với nhu cầu định danh ngày một tăng cao, FPT.IDCheck là giải pháp có nhiều tiềm năng phát triển và song hành toàn diện cùng bài toán xác thực tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước.

Bộ giải pháp FPT.IDCheck kết hợp cùng các thiết bị đọc dữ liệu tích hợp camera (FPT.IDReader, FPT Kiosk…) cho phép xác thực dữ liệu thẻ CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%, được ứng dụng tại đa dạng lĩnh vực: Ngân hàng - Tài chính, Bảo hiểm, Thương mại điện tử, Bất động sản…, cũng như tại bất kỳ các doanh nghiệp, đơn vị nào có nhu cầu định danh như: trường học, văn phòng công chứng, bệnh viện…

Trong giáo dục, hơn 20.000 thí sinh được thực hiện xác thực bằng CCCD gắn chip khi tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023. 1.000 hợp đồng/tháng được xác thực qua dữ liệu Bộ Công an và Bộ Công thương với nền tảng ký số và xác thực toàn trình. Hơn 10 tổ chức, ngân hàng tài chính ứng dụng việc xác thực khách hàng qua FPT.IDCheck cho các dịch vụ tạo mở tài khoản hoặc vay từ xa, giúp thúc đẩy mạnh mẽ ngân hàng số.

Mới đây, các giải pháp trong Hệ sinh thái xác thực và giao dịch số Made by FPT IS bao gồm: Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Dịch vụ chứng thực tài liệu - FPT.CeCA, Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck… được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023. Sự cộng hưởng từ các giải pháp giúp tạo nên vòng tròn bảo mật khép kín, tối ưu vận hành, toàn vẹn tính pháp lý và an toàn thông tin cho mọi giao dịch điện tử của doanh nghiệp./