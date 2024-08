Hệ sinh thái VNPT Cloud: Hướng tới tương lai kết nối toàn diện

Hệ sinh thái này sẽ mang đến giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn và hiệu quả, giúp doanh nghiệp bứt phá và phát triển mạnh mẽ.

Năm 2024, điện toán đám mây (Cloud Computing) tiếp tục là xu hướng chủ đạo, định hình tương lai của ngành công nghệ thông tin. Theo báo cáo từ Gartner, dự đoán tổng chi tiêu của người dùng cho các dịch vụ đám mây công cộng sẽ đạt 679 tỷ USD vào năm 2024 và vượt mức 1 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Gartner cũng cho biết, đến năm 2028, điện toán đám mây sẽ trở thành yếu tố quan trọng để duy trì tính cạnh tranh của một doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ và không ngừng của các doanh nghiệp sang các giải pháp đám mây để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trung tâm IDC Hòa Lạc đạt chuẩn Uptime Tier 3 TCCF và TCDD

Là Tập đoàn viễn thông- công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam, VNPT đã nắm bắt những xu hướng toàn cầu của điện toán đám mây, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chính thức cho ra mắt VNPT Cloud - Hệ sinh thái Điện toán đám mây toàn diện của Doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Với hơn 15 năm xây dựng và phát triển, VNPT Cloud đã trải qua hành trình dài với tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ hạ tầng cơ sở đến các giải pháp ứng dụng.

VNPT Cloud được xây dựng trên nền tảng vững chắc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với kiến trúc Cloud Native, cùng công nghệ ảo hóa OpenStack, đảm bảo khả năng mở rộng và đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, mang lại sự an tâm và hiệu quả tối đa, năng lực lưu trữ không giới hạn với ổ đĩa SSD, băng thông mạng hỗ trợ lên đến 100Gbps, cam kết tính ổn định lên đến 99,99%. Hiện nay, Tập đoàn VNPT sở hữu 08 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Uptime Tier III, với tổng diện tích 58.000+ m2 và quy mô 4.700 racks. Đặc biệt, Trung tâm Dữ liệu (IDC) Hòa Lạc đạt chuẩn Uptime Tier 3 TCCF và TCDD về Xây dựng và Thiết kế, với diện tích sàn 23.000m2, là trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại nhất Việt Nam. VNPT Cloud cung cấp các dịch vụ đa dạng, bao gồm:

Dịch vụ hạ tầng (IaaS): Cung cấp hơn 15 giải pháp về tính toán (compute), lưu trữ (storage) và mạng (network); giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin.

Dịch vụ nền tảng (PaaS): Các dịch vụ nền tảng như Container (Kubernetes, Container Registry), cơ sở dữ liệu (SQL, noSQL, in-Memory), Message Queue (Kafka, RabbitMQ); hỗ trợ phát triển ứng dụng, xử lý big data, container, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ phát triển khác, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tăng cường tính cạnh tranh.

Dịch vụ bảo mật và an toàn dữ liệu: VNPT Cloud sở hữu hàng loạt các chứng chỉ quan trọng về an ninh và quản lý chất lượng như ISO 27001:2013, ISO 27001:2015, ISO 9001:2015 và PCI DSS, cam kết bảo vệ thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng một cách nghiêm ngặt. . Các giải pháp bảo mật toàn diện như DDoS, WAF, giám sát an toàn thông tin mạng, phòng ngừa và chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng….

Dịch vụ Managed Services chuyên nghiệp: Tư vấn, xây dựng giải pháp hạ tầng CNTT, chuyển đổi, hiện đại hóa hạ tầng lên nền tảng đám mây đến công tác quản lý, vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống và dịch vụ CNTT. Hơn 500 kỹ sư và kiến trúc sư hạ tầng với kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao của VNPT sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng.

Hệ sinh thái VNPT Cloud cam kết mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, hệ sinh thái VNPT Cloud hướng tới phát triển trở thành một marketplace cung cấp dịch vụ cho cả bên thứ ba, tạo ra một môi trường hợp tác và phát triển đa dạng. Trong tương lai, VNPT sẽ xây dựng hệ thống eLearning để đào tạo và nâng cao kỹ năng về các dịch vụ Cloud nói riêng và CNTT nói chung cho khách hàng