Hàn Quốc: các tiêu chí hưởng trợ cấp chip của Mỹ là áp lực với các doanh nghiệp

VietTimes – Ngày 30/3, theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết, những tiêu chí cần thiết để đủ điều kiện nhận trợ cấp sản xuất bán dẫn mới của Mỹ là “gánh nặng” đối với Samsung Electronics Co Ltd và SK Hynix Inc.