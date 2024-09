(VietTimes) – Căn biệt thự 225,7m2 tại dự án Vinhomes Cổ Loa Đông Anh đang thu hút sự quan tâm trong giới bất động sản khi có mức giá tham khảo lên tới 164,9 tỷ đồng/căn (tương đương 730 triệu đồng/m2), đắt hơn nhiều so với trung tâm Hà Nội.

Giá biệt thự Vinhomes Cổ Loa dự kiến 600-700 triệu đồng/m2

Dự án khu đô thị Vinhomes Cổ Loa Đông Anh (tên thương mại là Vinhomes Global Gate) đang tạo sức nóng trên thị trường bất động sản Hà Nội khi có mức giá dự kiến khiến nhiều người “sốc”.

Chị K.N - một môi giới tại dự án Vinhomes Cổ Loa - cho biết, một căn biệt thự đơn lập có diện tích 225,7m2 đang được chủ đầu tư đưa ra mức giá tham khảo 164,9 tỷ đồng, tương đương 730 triệu đồng/m2.

Môi giới này cho hay, đây là căn biệt thự nằm tại phân khu Tinh hoa, đường Hoàng Gia. Đây là phân khu đẹp nhất của dự án, view đối diện mặt hồ trung tâm.

Ngoài ra, môi giới thông tin cách đây hơn 1 tuần, có 2 căn biệt thự diện tích 212m2 view mặt hồ tại phân khu này khớp căn, đơn giá khoảng 600 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 130 tỷ đồng/căn biệt thự.

Trong khi đó, anh Đ.T - một môi giới khác bán tại dự án này, cho hay quỹ căn căn biệt thự ra hàng đợt một không nhiều, chủ yếu là suất ngoại giao. Đợt ra hàng này, anh cho biết chủ yếu là căn liền kề, liền kề xẻ khe tại 2 phân khu Tinh hoa và Thịnh vượng.

“Giá các căn liền kề dao động trong khoảng 300-400 triệu đồng/m2, diện tích từ 63m2 - 80m2, căn thấp nhất khoảng 20 tỷ đồng. Đợt một này ra hàng chủ yếu là tham khảo giá thị trường, xem mức độ quan tâm đến đâu, vẫn còn đợt ra lần 2 và 3 nữa”, anh Đ.T nói.

Cũng theo môi giới, những khách hàng mua nhà tại đây phải thực sự là Vip và có tiền mới mua được. Do đó, các môi giới bán dự án này cũng đòi hỏi có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, hiểu rõ về dự án và khu vực ở đây.

Giá biệt thự, liền kề các dự án ở Hà Nội

Theo khảo sát của VietTimes, giá dự kiến biệt thự, liền kề tại dự án Vinhomes Cổ Loa đắt hơn nhiều so với các dự án trung tâm tại Hà Nội.

Tại khu vực phía Tây Hồ Tây, khảo sát cho thấy giá biệt thự tại Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, các chủ nhà đang rao bán ở mức 420 - 550 triệu đồng/m2, diện tích từ 132-300m2.

Ngay sát dự án này, sản phẩm biệt thự, shophouse tại khu Ngoại giao đoàn như H6, H7, H10, H11 cũng ghi nhận tăng cao, giá từ 270 - 450 triệu đồng/m2, tùy căn và vị trí.

Cách khu Ngoại giao đoàn khoảng 5 phút di chuyển, biệt thự, liền kề tại Khu đô thị Ciputra đang được bán với giá 270-410 triệu đồng/m2.

Chạy dọc theo đường vành đai 3 Hà Nội, giá biệt thự, liền kề đang vào diện đắt nhất Hà Nội dao động 400 triệu đồng/m2 đến 1 tỷ đồng/m2, trong đó có những căn biệt thự mặt hồ thuộc dự án Starlake ở Tây Hồ Tây hay Green Bay ở Mễ Trì có giá 200 - 400 tỷ đồng/căn.

Không chỉ tại khu vực Hồ Tây, giá biệt thự, liền kề tại các dự án phía Tây Hà Nội cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Đơn cử, tại huyện Hoài Đức, biệt thự tại Khu đô thị Mailand có giá 150 - 220 triệu đồng/m2, tương đương 38 - 77 tỷ đồng/căn. Gần đó, giá dự án Hà Đô Charm Villas có mức 115 - 171 triệu đồng/m2, tương ứng 27 - 50 tỷ đồng/căn, gấp hơn bốn lần so với khi mở bán nhiều năm trước…

Tại quận Hà Đông, giá biệt thự cũng đang dao động ở mức 30 - 40 tỷ đồng/căn. Mới đây, biệt thự, liền kề An Quý Villas rao bán giá chạm mức 327 triệu đồng/m2.

Cách khu Dương Nội không xa, tại dự án Khu đô thị Thanh Hà, môi giới Hồ Sỹ Tuấn cho biết giá cũng không ngừng tăng. Anh Tuấn cho hay giá liền kề tại Thanh Hà chủ yếu 10 - 14 tỷ đồng với diện tích 100m2, biệt thự có giá 85-100 triệu đồng/m2 với diện tích 200m2 – 225m2 (tương đương một căn từ 17-23 tỷ đồng/căn. Mức giá này chỉ có đất và không có nhà.

Còn đối với nhà liền kề đang xây có giá 120 triệu đồng/m2, biệt thự có giá 110 triệu đồng/m2, đặc biệt với biệt thự mặt đường 60m trục chính Cienco 5 Tây Nam đang có giá 180 triệu đồng/m2, tương đương 54-60 tỷ đồng/căn với diện tích 300m2.

Đất vùng ven lên sóng

Báo cáo thị trường phân khúc biệt thự, liền kề của Savills Việt Nam cho biết, nửa đầu năm nay, lượng giao dịch của phân khúc này giảm 40% theo quý, dù tăng 5% theo năm, đạt 111 căn. Tỷ lệ hấp thụ theo quý chỉ đạt 18%. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ đạt 48%, giảm 15 điểm % theo quý và 3 điểm % theo năm.

Đa số các giao dịch sơ cấp được ghi nhận ở quận Hà Đông với 61%, nhờ các dự án hạ tầng sắp hoàn thiện như đường Lê Quang Đạo, dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2024. Quận Hoàng Mai và Huyện Thường Tín theo sau với lần lượt 14% và 9%.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội lý giải phân khúc biệt thự/ liền kề tại các dự án chưa có dấu hiệu phục hồi, giá tăng ở mức cao, song thanh khoản không tốt. Trong khi đó, các thị trường lân cận vẫn có nguồn cung mới với mức giá cạnh tranh, nhu cầu tìm mua nhiều hơn.

Cụ thể, nguồn cung biệt thự tại các dự án mới vẫn dồi dào. Theo báo cáo của Savills, nguồn cung mới đạt 128 căn, tăng 38% theo quý nhưng giảm 2% theo năm. Nguồn cung mới đến từ 2 dự án hiện hữu ở Hà Đông là An Quý Villa với 54 biệt thự, trong khi An Lạc Green Symphony ở Hoài Đức có 12 căn liền kề mới, Him Lam Thường tín có 11 căn shophouse mới.

Nguồn cung sơ cấp đạt 608 căn từ 16 dự án, giảm 9% theo quý và 24% theo năm. Biệt thự là loại hình chiếm ưu thế với 39% nguồn cung sơ cấp do có nguồn cung mới trong quý này.

Trong 6 tháng đầu năm, Savills cho biết, giá sơ cấp biệt thự tại các dự án tăng 9%, đạt mức 178 triệu đồng/m2 đất. Giá nhà liền kề giảm 2% theo quý, xuống còn 188 triệu đồng/m2, chủ yếu do các căn giá cao đã được bán hết và chỉ còn lại những căn với mức giá thấp hơn. Giá shophouse cũng đạt mức tăng 3% theo quý, đạt 288 triệu đồng/m2 đất.

“Trong thời gian tới, với thực trạng quỹ đất, dự án và nguồn cung tại trung tâm có hạn, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đô sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tác động đến cả hai phân khúc căn hộ và biệt thự/ liền kề”, bà Hằng nhấn mạnh.

Dự báo nguồn cung biệt thự, liền kề tới cuối năm 2024, Savills cho hay sẽ có 13 dự án cung cấp tổng cộng 2.951 căn, đa số tập trung ở Đông Anh với 34% nguồn cung tương lai. Quận Hà Đông theo sau với 19% và quận Hoài Đức với 16%.

Đánh giá về xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, bà Hằng cho rằng trong bối cảnh này, thành phố buộc phải đầu tư phát triển hạ tầng vành đai, hướng tâm giảm tải cho nội đô, giãn dân ra các vùng ven.

"Hiện nay, đã có các khu đô thị mới ở những khu vực xa trung tâm được đầu tư tiện ích đồng bộ, chất lượng với số lượng giao dịch ngày càng tăng khiến người dân đã cởi mở hơn với việc dịch chuyển ra các khu vực này. Nhu cầu còn đến từ những người có thể làm việc từ xa, không đòi hỏi phải di chuyển nhiều mà vẫn có thể có được tiện ích đồng bộ, hạ tầng cảnh quan tốt", bà Hằng nhìn nhận.