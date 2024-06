Giá chung cư tiếp tục lập đỉnh, dự án nào đang hot nhất thị trường?

Với mức tăng giá và tỷ suất lợi nhuận ấn tượng ghi nhận được trong những năm qua, căn hộ chung cư không còn được coi là “tiêu sản” mà đã trở thành loại hình đầu tư hấp dẫn được săn đón bậc nhất thị trường. Những sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích đẳng cấp, phong cách sống thời thượng, kết nối thuận tiện như The Beverly (Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội) ngày càng được ghi điểm.

Chung cư vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường

Trong giai đoạn 2023, khi thị trường vẫn còn đang “dò đáy” thì phân khúc căn hộ chung cư đã sớm phục hồi, dẫn đầu trong làn sóng tăng trưởng trở lại. Không chỉ phục vụ cho nhu cầu ở, loại hình này còn là một sản phẩm đầu tư hấp dẫn cho cả mục tiêu nắm giữ cũng như tạo ra dòng tiền ổn định. Riêng tại Hà Nội, thị trường căn hộ chung cư liên tục ghi nhận mức đỉnh mới.

Theo số liệu mới đây của Bộ Xây dựng, mặt bằng giá trung bình chung cư ra mắt mới tại Hà Nội hiện dao động 50-70 triệu đồng/m2, tăng 38% so với năm 2019. Thậm chí, các dự án cũ và cả nhà tập thể cao tầng cũ cũng tăng giá liên tục và neo ở mức cao.

Căn hộ chung cư không còn là “tiêu sản” khi cho thấy tốc độ tăng giá nhanh và khả năng tạo dòng tiền hấp dẫn

Tương tự, dữ liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cũng chỉ ra, giá trung bình của căn hộ chung cư đã tăng trưởng hai chữ số trong những năm qua. Riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm đã tăng 16 điểm phần trăm so với hồi đầu năm.

Nguyên nhân được lý giải là do chênh lệch cung cầu trong thời điểm hiện tại cũng như chi phí đầu vào tăng vọt. Vì vậy, giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng, xung quanh 10% ít nhất trong vài năm nữa, đến khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, nguồn cung được “cởi trói”.

Trong bối cảnh đó, thị trường căn hộ đã ghi nhận dấu hiệu của một cuộc chạy đua tìm kiếm và sở hữu những sản phẩm có giá bán tốt, tiềm năng phát triển mạnh và có khả năng sinh lời hấp dẫn. Không nằm ngoài cuộc đua, anh Nguyễn Văn Trung (Hoàng Mai), một nhà đầu tư lâu năm, đã mất hơn 1 tháng để khảo sát nhiều khu vực và dự án khác nhau. Khi nhận thấy sức “nóng” của thị trường, nhà đầu tư này đã quyết định lựa chọn Ocean City - tâm điểm của bờ Đông làm điểm đến trước khi giá căn hộ tiếp tục thiết lập mặt bằng mới.

Với hệ sinh thái tiện ích đa dạng và môi trường sống xanh hoàn hảo, Ocean City đang trở thành đích đến của nhiều khách hàng

“Tốc độ tăng giá nhanh càng khiến cho thị trường diễn biến nhanh hơn, tập trung vào một số sản phẩm có tiềm năng và lợi thế hấp dẫn. Đơn cử như tại The Beverly, phân khu mới của Vinhomes Ocean Park 1 mà tôi vừa lựa chọn, có tới 70% quỹ căn của tòa đầu tiên đã được đặt cọc chỉ sau 48 giờ ra mắt. Đây cũng là dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư và người mua ở thực lúc này”, anh Trung chia sẻ.

Bắt nhịp thị trường tại “điểm nóng” The Beverly

Là mảnh ghép chất Mỹ duy nhất của tâm điểm thượng lưu Metropolitan, The Beverly (Vinhomes Ocean Park 1) đang là một trong những dự án căn hộ hấp dẫn bậc nhất tại Ocean City nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung nhờ thiết kế phóng khoáng, cảnh quan tuyệt hảo và hệ thống tiện ích đa dạng bậc nhất.

Trong đó, yếu tố nổi bật của The Beverly đến từ những mảnh ghép tạo nên phong cách sống thượng lưu chuẩn Mỹ được thiết kế tại nội khu với bể bơi nước mặn ngoài trời phong cách nhiệt đới Santa Monica rộng gần 700m2, Palm Pathway - đường dạo bộ trồng cọ Mỹ, The Waterfall - cảnh quan tầng tầng lớp lớp nước và sương mù, Beverly Garden - cảnh quan thiết kế theo concept vườn nhiệt đới…

Phân khu The Beverly “khuynh đảo” thị trường khi 70% quỹ căn của tòa đầu tiên đã được đặt cọc chỉ sau 48 giờ ra mắt

Ngoài ra, với định hướng mang tới một chốn sống hoàn hảo cho những gia đình trẻ hay các gia đình hạt nhân, The Beverly còn sở hữu hàng loạt các tiện ích công cộng với đa dạng trải nghiệm sống hấp dẫn. Những cư dân năng động có thể lựa chọn cho mình môn thể thao rèn luyện khỏe yêu thích như gym, pilates, bóng bàn, bida… hay cùng tham gia giao lưu gắn kết cùng người thân, bạn bè tại các phòng game, phòng tiệc gia đình…

Kết hợp với lối thiết kế phóng khoáng, đề cao công năng và hiệu quả, The Beverly đang thu hút một lượng lớn khách hàng tìm kiếm một không gian sống sành điệu, có phong cách riêng biệt để tận hưởng trọn vẹn từng phút giây của cuộc sống. Đặc biệt, chất sống chuẩn Mỹ đó còn được nâng tầm nhờ hàng loạt tiện ích tầm cỡ thế giới đã được phát triển tại Ocean City, tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng trong suốt 365 ngày trong năm với muôn vàn trải nghiệm.

Bên cạnh đó, The Beverly còn tạo nên sức hút cho khách hàng khi là điểm khởi đầu toàn diện cho một thế hệ mới với những lợi thế bậc nhất của The Metropolitan - dự án hợp tác giữa Vinhomes và “người khổng lồ” Nhật Bản Mitsubishi. Tại The Beverly, những cư dân nhí có thể dễ dàng tiếp cận “trung tâm giáo dục” tại Ocean City với đa dạng lựa chọn, gồm Vinschool, VinUni, Brighton College, Dewey… Nhờ đó, các gia đình có thể an tâm gửi gắm thế hệ tương lai với chất lượng giáo dục hàng đầu, tiêu chuẩn quốc tế.

Phân khu The Beverly thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giáo dục đa dạng của Ocean City

Bên cạnh đó, nhờ vị trí “cửa ngõ” của Ocean City, từ phân khu này, cư dân còn thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các thủ phủ kinh tế lớn trong khu vực nhờ nút giao Cổ Linh, đường Lý Thánh Tông, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn, QL5… Hệ thống hạ tầng giao thông này còn đang phát triển với kế hoạch xây dựng 10 cây cầu vượt sông Hồng và tuyến đường sắt trên cao số 8, khi hoàn thiện sẽ càng gia tăng kết nối liên vùng cho đại đô thị.

Với sức hấp dẫn độc đáo, không khó hiểu khi mảnh ghép chất Mỹ The Beverly của Ocean City nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” trên thị trường căn hộ phía Bắc, là đích đến được nhiều khách hàng và nhà đầu tư nhắm tới trong cuộc chạy đua khi thị trường đã bước vào chu kỳ mới.