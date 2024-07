GELEX Electric (GEE) báo lãi trước thuế 821 tỷ đồng nửa đầu năm 2024

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm. Báo cáo cho thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Gian hàng của GELEX Electric tại Triển lãm lớn nhất ngành Điện tháng 7/2024.

Tính riêng quý 2/2024, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt 5.310 tỷ đồng tăng 37,8% so vơi cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 674 tỷ đồng, tăng 457% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 775 tỷ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ 2023. Biên lợi nhuận gộp quý 2 đạt mức 14,6% khả quan hơn so với quý 2/2023 (10,9%).

Trong cơ cấu doanh thu thuần quý 2/2024, doanh thu thuần từ bán thành phẩm đạt 5.098 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần bán thành phẩm đạt 8.582 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ 2023. Mảng sản xuất thiết bị điện là lĩnh vực cốt lõi, chiếm 96% trong cơ cấu doanh thu thuần.

Có thể thấy, lợi nhuận quý tích cực do doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp từ bán thành phẩm tăng và lãi từ bán các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí, giúp chi phí tài chính giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 9.030 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 821 tỷ đồng, tăng 225,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau nửa đầu năm 2024, GELEX Electric đã hoàn thành 49,1% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2024.

Về các chỉ số tài chính, doanh nghiệp tiếp tục hạ tỷ trọng dư nợ vay. Các hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ, hệ số nợ vay trên vốn chủ ở mức an toàn, giảm so với kỳ trước.

Theo GELEX Electric, kết quả tích cực này đến từ việc có được nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và việc điều tiết kiểm soát tốt hàng tồn kho trong bối cảnh giá các nguyên vật liệu chính có biến động.

CADIVI giới thiệu sản phẩm mới hướng đến “Sống xanh – Sống an toàn”.

Đặc biệt, các đơn vị thành viên như CADIVI, CFT, THIBIDI… đã nâng cao năng lực sản xuất; đầu tư máy móc thiết bị cải tạo, nâng cao hiệu suất và phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đơn cử như mới đây CADIVI đã cho ra mắt dây cáp điện có tính năng đột phá chậm cháy và chống cháy lan, sử dụng nhựa LF (không chì) và LSHF (ít khói, không phát sinh khí độc khi cháy); THIBIDI giới thiệu thiết bị giám sát máy biến áp giúp đo lường, giám sát, phòng tránh được các sự cố xảy ra, giúp vận hành thiết bị an toàn trên lưới điện…

Mặc dù ghi nhận kết quả tích cực nhưng mảng thiết bị điện được đánh giá vẫn phụ thuộc nhiều vào sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng. Do đó, Lãnh đạo GELEX Electric đã đưa ra các định hướng nhằm tiếp tục tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới hàm lượng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Thông tin đáng chú ý khác, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết 300 triệu cổ phiếu GEE. Cổ phiếu này giao dịch phiên cuối trên sàn UPCoM vào ngày 18/7 vừa qua.