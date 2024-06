Kẻ “chơi ngông” của thị trường bất động sản

Những năm trở lại đây, Masterise Group nổi lên như một “tay chơi” đặc biệt của thị trường bất động sản Việt Nam khi tung ra những sản phẩm có mức giá đắt đỏ chưa từng có trong lịch sử. Tiêu biểu là dự án Grand Maria (quận 1, TP.HCM) được tập đoàn này chào bán với giá 500 triệu đồng/m2, hay The Grand (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với mức giá 700 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, trước khi trình làng những dự án đình đám trên, Masterise Group đã trải qua thời gian dài phát triển trong thầm lặng. Tiền thân của tập đoàn này là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (Thảo Điền Investment), được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, phải gần 10 năm sau đó (tức năm 2016), Thảo Điền Investment mới có dự án đáng kể đầu tiên tại thị trường TP.HCM mang tên Masteri Thảo Điền.

Ba năm sau dự án này, Thảo Điền Investment đón dự án thứ 2 ở cùng khu vực là Masteri An Phú. Và trong cùng năm, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group).

Chỉ trong thời gian ngắn (2019 - 2020), một hệ sinh thái đã được hình thành đi cùng với quá trình tăng vốn liên tục của Masterise. Cụ thể, từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2020, tập đoàn này đã có 3 lần tăng vốn, nâng vốn điều lệ từ 546,9 tỷ đồng lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Song song với hoạt động tăng vốn, Masterise Group cũng thể hiện tham vọng khi liên tục gây chấn động thị trường bất động sản bằng những thương vụ M&A đình đám.

“Bom tấn” đầu tiên là việc mua lại bộ đôi dự án Alpha Hills ở 87 Cống Quỳnh và Centennial SaiGon tại số 2 Tôn Đức Thắng từ Alpha King - tập đoàn bất động sản có vốn nước ngoài, kẻ từng náo động thị trường TP. HCM bằng những cú M&A rất lớn. Sau khi về tay Masterise, Centennial SaiGon được đổi tên thành Grand Maria.

Dự án Grand Maria tại TP.HCM. Ảnh: Masterise.

Tiếp đó, Masterise trở thành tâm điểm của sự chú ý khi thâu tóm dự án D’ San Raffles (số 22-24 phố Hàng Bài và 25-27 phố Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) từ tay Tân Hoàng Minh và đổi tên thành The Grand.

Masterise còn thể hiện mối quan hệ mật thiết với Vingroup khi thường xuyên được tập đoàn này chuyển nhượng cho những lô đất đẹp nhất trong các đại dự án: Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City.

Chẳng hạn, tại Vinhomes Smart City, Masterise được Vingroup “sang tên” các lô đất rộng gần 4 ha để xây cụm chung cư 4 tòa mang tên Masteri West Heights. Ngoài ra, Masterise cũng có được 1 lô đất rất đẹp khác trong đại dự án này để phát triển dự án Lumiere Evergreen, ngay cạnh khu Imperia của MIK Group.

Những thương vụ đình đám

Danh mục các dự án M&A của Masterise Group còn rất dài, song 2 thương vụ đáng chú ý nhất phải kể đến dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (quy mô 117 ha) và The Spirit of Saigon tại TP.HCM.

Với Khu đô thị Sài Gòn Bình An, ban đầu, dự án này được UBND TP.HCM giao cho Công ty Cổ phần SDI Corp - thành viên thuộc hệ sinh thái Him Lam Group - làm chủ đầu tư.

Tới năm 2020, thị trường bắt đầu đồn đoán về sự xuất hiện của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở siêu dự án này khi ông Bùi Đức Khoa được chuyển giao vị trí người đại diện theo pháp luật từ ông Dương Minh Hùng, đồng thời giữ chức chủ tịch HĐQT tại SDI Corp. Ông Khoa là “mắt xích” quan trọng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như Công ty Cổ phần Natural Land, Công ty Cổ phần Star Hill,…

Đến tháng 7/2021, bà Mai Thị Kim Oanh, Trưởng Ban kiểm soát Masterise Group, thay thế ông Bùi Đức Khoa làm Chủ tịch HĐQT. Dù đã rời ghế chủ tịch HĐQT, song ông Khoa vẫn giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại SDI Corp.

Tới thời điểm tháng 5/2022, ông Khoa đã chuyển giao vị trí tổng giám đốc cho ông Nguyễn Hồng Phong, còn bà Mai Thị Kim Oanh đương nhiệm Chủ tịch HĐQT. Có thể nói, lúc này, dự án đã về tay Masterise và được mang tên mới là The Global City.

Đáng chú ý, liên quan đến Sài Gòn Bình An, hàng loạt công ty liên quan như Công ty Cổ phần Hoa Phú Thịnh, Công ty Cổ phần Hoàng Phú Vương, Công ty Cổ phần Osaka Garden đã huy động hàng chục ngàn tỷ đồng trái phiếu đổ về dự án này. Thời gian qua, nhóm công ty này đều bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm công bố thông tin liên quan trái phiếu. Cách thức dòng vốn trái phiếu chảy về dự án Sài Gòn Bình An và tình hình kinh doanh nhóm doanh nghiệp này sẽ được VietTimes đề cập ở bài sau.

Masterise thể hiện tham vọng tại dự án One Central HCM (Ảnh: VNF)

Đối với The Spirit of Saigon, dự án này ban đầu do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, sau này chuyển cho đơn vị thành viên là Công ty TNHH Saigon Glory. Công ty này được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, do ông Vũ Quang Bảo, em trai ông Vũ Quang Hội, chủ tịch Bitexco, đảm nhiệm vai trò chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tới tháng 5/2021, cơ cấu nhân sự của Saigon Glory xuất hiện những gương mặt mới phần nào hé lộ về sự góp mặt của các “tay chơi” khác tại dự án đất vàng thuộc Khu tứ giác Bến Thành. Cụ thể, có 3 cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 100% vốn góp của Saigon Glory, gồm: ông Vũ Quang Bảo, chủ tịch, đại diện phần vốn góp 2.100 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ; ông Trịnh Quang Công, tổng giám đốc, đại diện cho phần vốn góp 2.800 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ và ông Nguyễn Anh Đức, thành viên hội đồng thành viên, đại diện cho phần vốn góp 2.100 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ.

Trong đó, ông Trịnh Quang Công từng công tác tại một số doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh; còn ông Nguyễn Anh Đức có nhiều năm công tác tại Masterise Group. Dự án sau đó được Masterise phát triển với tên gọi One Central HCM.

Tuy nhiên sang đầu năm 2022, dự án One Central HCM đã ngừng thi công. Toàn bộ bảng hiệu liên quan đến Masterise ở dự án này cũng bị tháo dỡ.

Sau đó, Viva Land, “tay chơi mới nổi” có liên quan mật thiết tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thế chỗ Masterise và đổi tên dự án thành Pearl. Tuy nhiên, ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt vào cuối năm 2022 thì cái tên Viva Land cũng đã biến mất khỏi dự án này một cách đầy bí ẩn. Cho đến nay, tương lai của dự án này vẫn để ngỏ.

Có thể nói, với 2 dự án - 2 thương vụ nêu trên, Masterise đã can dự vào những chuyển động đáng chú ý bậc nhất của thị trường địa ốc phía nam, phản ánh vị thế của một “ông lớn” thực thụ.

Tập đoàn này đã đến như một hiện tượng và vẫn đang khiến thị trường tiếp tục bất ngờ. Phía sau câu chuyện kinh doanh của Masterise, những dòng chảy tài chính là một câu chuyện đáng kể khác…