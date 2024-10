Eximbank nhận giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam 2024

Giải thưởng này không chỉ ghi nhận những thành tựu xuất sắc của Eximbank trong quá trình chuyển đổi số mà còn khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường 35 năm phát triển và không ngừng đổi mới của Eximbank.

Là một trong những ngân hàng đi đầu trong quá trình chuyển đổi số, Eximbank đã tập trung hiện đại hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Các hệ thống ngân hàng số như Eximbank EDigi cho khách hàng cá nhân và Eximbank Ebiz cho doanh nghiệp đã được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm tiện lợi, hiện đại và an toàn. Điều này giúp khách hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo tính bảo mật cao.

Eximbank cũng không ngừng tích hợp các công nghệ hiện đại nhất nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và cải thiện trải nghiệm người dùng. AI và nhận diện giọng nói đã được triển khai vào tổng đài chăm sóc khách hàng, giúp nâng cao tốc độ và hiệu quả hỗ trợ. Robotic Process Automation (RPA) được áp dụng trong quy trình tự động hóa, giúp giảm thời gian xử lý giao dịch và tối ưu hóa nguồn lực. Đồng thời, công nghệ AI-OCR hỗ trợ xử lý tự động thông tin chi lương và quy trình số hóa BPM, giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động vận hành.

Song song với quá trình chuyển đổi số, Eximbank cũng xác định chuyển đổi xanh là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mình.

Đề án “Văn phòng không giấy” đã được triển khai nhằm giảm thiểu việc sử dụng giấy và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình quản lý tài liệu và giảm thiểu chi phí, mà còn giảm lượng khí thải carbon, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường.

Sáng kiến “Văn phòng không giấy” của Eximbank đã tạo ra môi trường làm việc số hóa hoàn toàn, đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Đây là bước đi chiến lược không chỉ giúp Eximbank tăng cường tính cạnh tranh mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.

Ông Nguyễn Hướng Minh – Phó Tổng Giám đốc Eximbank, chia sẻ: “Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Eximbank trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của ngân hàng.

Đây cũng là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc xây dựng một nền tài chính xanh và bền vững tại Việt Nam.

Eximbank sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Chúng tôi tin rằng, việc hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội sẽ giúp Eximbank không chỉ phát triển vững mạnh mà còn mở ra những cơ hội mới cho ngành tài chính, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.”

Với triết lý kinh doanh đặt khách hàng là trọng tâm và hiệu quả là chính yếu, Eximbank sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và cộng đồng.

Sự kiện vinh danh lần này là minh chứng rõ nét cho cam kết của Eximbank trong việc nâng tầm trải nghiệm dịch vụ tài chính tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng và xã hội.

CÁC GIẢI THƯỞNG EXIMBANK ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024

· “Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2024” do Enterprise Asia trao tặng.

· “Sao Khuê 2024” về lĩnh vực ngân hàng số do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.

· “Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2024” do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam trao tặng.

· “Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam 2023 – Most Volume Traded” và “Ngân hàng Năng động nhất thị trường ngoại hối Việt Nam 2023 - Most Active Bank” do Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG) trao tặng.

· “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc - STP Award” do các ngân hàng đối tác hàng đầu thế giới trao tặng gồm: Bank of New York Mellon, Wells Fargo và JP Morgan.

· “Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024” do Tổ chức Enterprise Asia (EA) trao tặng.

· TOP 10 Hàng đầu VN SP vàng, DV vàng VN 2024 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn.

· Top 10 “The Best of Viet Nam” năm 2024 do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo bình chọn.

· Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam do Viện Sáng tạo và chuyển đổi số bình chọn.

· Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.