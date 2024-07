Kỳ vọng tăng trưởng từ những sản phẩm mới

Sở Du lịch Đà Nẵng vừa cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024, ngành du lịch Đà Nẵng sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 - Enjoy Danang, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thú vị khi đến với Đà Nẵng trong dịp hè 2024.

Với nhiều sự kiện văn hoá nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc sẽ bắt đầu từ ngày 17/7 và kéo dài đến hết tháng 9/2024, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 bắt đầu bằng đêm khai mạc lễ hội với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Ca sĩ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Phương Ly, Phạm Đình Thái Ngân và DJ Mie… đầy sôi động, kỳ vọng thúc đẩy du lịch Đà Nẵng từ nay đến cuối năm.

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong đêm diễn ra khai mạc Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2024, tổng số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 65.150 khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 29.100 khách và khách nội địa đạt khoảng 36.050 khách. Công suất buồng phòng chung toàn thành phố đạt khoảng 65-70%, trong đó khối KS 4-5 sao và tương đương: khoảng 80-85%. Chỉ riêng tại công viên biển Đông, vào đêm khai mạc đã đón gần 40.000 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 30% so với đêm khai mạc lễ hội năm 2023.

Đặc biệt, trong ngày diễn ra khai mạc lễ hội (17/7), Đà Nẵng đón 138 chuyến bay đến (51 chuyến quốc tế, 87 chuyến nội địa), tăng10 chuyến so với 2 ngày trước diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, lượng khách đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa cũng tăng đáng kể với hơn 6.000 khách; đồng thời ghi nhận lượng lớn khách đến Đà Nẵng bằng đường bộ cũng tăng cao.

Không những vậy, lễ hội còn có hàng loạt các hoạt động nhằm góp phần định vị Đà Nẵng - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á như: Lễ hội hương vị Việt Nam - Quốc tế với 50 gian hàng đặc sản ẩm thực; lễ hội trên cát được tổ chức tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng; catwalk thời trang nhí trên cát…

Du khách tham dự đêm khai mạc Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2024

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tham gia không gian check-in nghệ thuật với thúng, ván lướt được trang trí màu sắc sặc sỡ trên biển; tham gia trải nghiệm không gian ẩm thực truyền thống; tham gia các hoạt động thể thao hấp dẫn như: Ngày hội sup, giải chạy chân trần trên biển, trình diễn ca nô kéo dù kết hợp cùng jetski…

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, với hàng loạt các hoạt động, sản phẩm du lịch đặc sắc, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ 2023; trong đó, khách quốc tế đạt 2,0 triệu lượt, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2023.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khá lạc quan với tốc độ tăng trưởng của ngành và kỳ vọng mục tiêu đạt hơn 8,42 triệu lượt khách trong năm 2024 như đã đề ra. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà dừng lại. Từ nay đến cuối năm 2024, Đà Nẵng còn rất nhiều các sản phẩm, hoạt động du lịch đặc sắc như: Giải golf châu Á diễn ra vào tháng 8/2024. Bên cạnh đó, ngành du lịch Đà Nẵng cũng chủ động triển khai các chương trình xúc tiến du lịch tại các thị trường: Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc… và kích cầu du lịch nội địa với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn”, bà Hoài An nói.

Nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn được kỳ vọng thúc đẩy du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới

Trong khuôn khổ chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng 2024”, cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ, du lịch sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho du khách, gồm: Gói dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên gồm 2 đêm khách sạn 3-5 sao và trải nghiệm Da Nang Downtown với các show diễn đặc sắc, mới lạ do các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và quốc tế, các vận động viên chuyên nghiệp trình diễn, trải nghiệm Phố đi bộ Bạch Đằng, phố đi bộ công viên bờ đông và trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, Cầu Rồng phun lửa, du thuyền sông Hàn về đêm, Chợ đêm Helio, chợ đêm Sơn Trà...

Bên cạnh đó, chương trình Tận hưởng vui chơi giải trí sẽ áp dụng combo dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên gồm 2 đêm khách sạn 3-5 sao, khám phá: Khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills (hiện đang triển khai ưu đãi đến 40% vé vào cổng dành cho người Việt đến 31/12/2024), Mikazuki, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đường hoa biển...

Cú hích từ lễ hội Pháo hoa quốc tế

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF) Đà Nẵng 2024 đã biến Đà Nẵng trở thành điểm đến “nóng” bậc nhất cả nước trong dịp hè 2024. Chỉ trong 3 ngày trước, trong và sau đêm chung kết DIFF 2024 (11/7-13/7), Đà Nẵng đã ghi nhận 455 chuyến bay đến Đà Nẵng.

Ngay trước đêm chung kết (12/7) có tới 162 chuyến bay hạ cánh xuống Đà Nẵng, tăng tới hơn 40% so với ngày trong tuần. Chỉ trong đêm chung kết DIFF 2024 (13/7), các cơ sở lưu trú tại TP đã phục vụ ước khoảng 90.017 lượt khách, trong đó có khoảng 30.970 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng toàn thành phố gần như đạt mức tối đa, với tỷ lệ lấp đầy lên đến 95%. Công suất các tàu du lịch đạt 100%.

Du khách đến Đà Nẵng tận hưởng lễ hội pháo hoa quốc tế 2024

Chỉ riêng trong 4 đêm DIFF 2024 trước đó, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 268.592 lượt (tăng 11,9% so với cùng kỳ DIFF 2023). Công suất buồng phòng toàn TP đạt từ 70-77% vào các đêm diễn ra sự kiện nhờ việc tăng tần suất và công suất các chuyến bay đến Đà Nẵng vào dịp cao điểm du lịch hè.

“Có thể thấy, DIFF 2024 đã trở thành sự kiện tâm điểm làm nên một mùa hè bùng nổ tại Đà Nẵng, giúp TP sông Hàn giữ vững ngôi vương của một điểm du lịch hàng đầu cả nước. Đây cũng là sự kiện cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân cùng sự quyết liệt của TP Đà Nẵng trong việc tổ chức một lễ hội quy mô và chất lượng đẳng cấp quốc tế, khẳng định thương hiệu điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á”, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.