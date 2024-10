Dấu ấn đặc biệt của học bổng Giải Golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam năm thứ 17

Học bổng Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids mùa thứ 17 có dấu ấn đặc biệt khi kịp thời chia sẻ với gia đình các học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi.

Thêm 2,3 tỷ đồng trao đến tận tay học sinh, sinh viên nghèo

Học bổng mang tên Swing for the Kids đã đi qua 16 năm với những dấu ấn đậm nét. Trải qua 16 mùa giải, Ban tổ chức đã huy động được số tiền hơn 22 tỷ đồng để trao tận tay hơn 21.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, cho biết: “Mùa giải năm nay với sự tham gia của 243 golfer, tạm thời ước tính sẽ có thêm hơn 2,3 tỷ đồng để tiếp tục hành trình trao tặng các suất học bổng hỗ trợ các em học sinh, sinh viên”.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư.

Hàng chục ngàn suất học bổng đã được trao đi như sự nâng cánh đối với các em học sinh, sinh viên nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều em nay đã ra trường, đi làm và có sự nghiệp vững vàng cũng bắt đầu từ những suất học bổng Swing for the Kids từ các mùa giải trước.

Đưa các em sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển đến nhận học bổng, PGS.TS Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện, không khỏi xúc động: “Trong nhiều năm qua, các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã biết vươn lên có thành tích học tập tốt của nhà trường đã được nhận học bổng Swing for the Kids do Báo Đầu tư trao tặng.

Vì tính chất của học bổng là hỗ trợ dài hơi cho các em, vì thế là nguồn động lực rất lớn các em phải liên tục nỗ lực không ngừng. Đó cũng chính là động lực và lý do mà chúng tôi có được nhiều em sinh viên xuất sắc trong cả 4 năm học như hiện tại, minh chứng đó là chưa có bạn nào mà năm trước được nhận học bổng mà năm sau lại không được nhận”.

Ông Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch Giải (ngoài cùng bên trái) và ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Giải (ngoài cùng bên phải) trao học bổng cho các em sinh viên vượt khó học giỏi và trao hỗ trợ cho các em sinh viên ở vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.

Các sinh viên nhận học bổng và hỗ trợ lần này thuộc Học viện Chính sách phát triển và Đại học Giao thông Vận tải. Mỗi suất học bổng toàn phần trị giá 10 triệu đồng; mỗi suất hỗ trợ sinh viên vùng bão lũ trị giá 10 triệu đồng.

Lần thứ 3 có mặt tại buổi gala nhận học bổng, em Chảo Lở Mẩy (quê Bát Xát, Lào Cai) vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của 2 mùa trước.

“Ngày hôm nay có mặt tại đây để nhận học bổng từ Swing for the Kids, với em không dừng lại ở hai chữ biết ơn, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm mình phải học tốt để đền đáp lại tấm lòng mà các bác, các chú đã dành cho em trong suốt 3 năm qua”, Mẩy tâm sự.

Số tiền học bổng đã giúp em trang trải tiền học, tiền nhà trọ và cả đi học thêm được khoá tiếng Anh.

Giống như Mẩy, cô sinh viên Vũ Minh Phúc cũng là năm thứ 3 nhận học bổng với bao cảm xúc dâng trào. Gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ bị bệnh tim phải duy trì thuốc hàng ngày, một mình bố làm ruộng nuôi 2 chị em ăn học với những khó khăn chồng chất. Em trai đang học năm thứ nhất của Đại học Ngoại Ngữ, còn Phúc là sinh viên năm thứ 4, chuẩn bị ra trường.

Trân trọng suất học bổng được nhận, em nghẹn ngào: “Hôm nay, đến nhận học bổng, em đã báo với bố mẹ em từ hôm qua rồi. Bố mẹ vui và mừng lắm vì có tiền em sẽ đóng học phí và có thể trang trải một phần đỡ cho em trai của em nữa. Em rất biết ơn giải golf và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác”.

Hỗ trợ gia đình học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ngoài hoạt động cấp học bổng thường niên cho học sinh nghèo học giỏi trên cả nước, năm nay, số tiền huy động qua Giải Gofl Swing for the Kids sẽ được dành ưu tiên tài trợ tái thiết các nhà trường và hỗ trợ các học sinh tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi (bão số 3) vừa qua. Ngoài Quỹ học bổng, Báo Đầu tư sẽ kết nối các nhà tài trợ cùng đồng hành với các hoạt động này.

Tại buổi gala, 6 em sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi có mặt để nhận sự hỗ trợ này, với giá trị mỗi suất 10.000.000 đồng.

Xúc động nghẹn ngào, sinh viên Đỗ Thị Huệ, rơm rớm nước mắt kể chuyện được nhận sự hỗ trợ này với em rất nhiều ý nghĩa, bởi bão Yaga khiến gia đình bị ảnh hưởng nặng nề.

“Nhà em mất trắng 5 mẫu ruộng và hơn 1 mẫu cây giống. Em cực kỳ bị ám ảnh khi hàng đêm bố mẹ thức trắng, nước mắt và sự bất lực như nuốt vào bên trong. Hôm nay, được nhận sự hỗ trợ này, em sẽ dùng để đóng học phí, giúp em tiếp tục đi học”.

Hay như với Nguyễn Thị Hải Hậu, sinh viên năm 2, Đại học Giao thông vận tải, gia đình mất trắng 1 đầm cá và 60 cây quất cảnh.

“Bố mẹ em ở nhà trồng trọt và chăn nuôi, nhưng năm nay ảnh hưởng bão lũ nên gia đình em mất hết. Em và em trai của em hiện đang học ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng rất lo lắng, không biết tính như thế nào để có tiền đóng học phí thì em nhận được tin em được hỗ trợ”.

Hậu cho biết, chiều nay có học bổng, em sẽ về Hưng Yên ngay để đóng học phí cho em trai trước. Từ hôm qua khi biết chị gái sẽ xuống đóng học phí cho mình, em trai Hậu đã rất xúc động và đang chờ đợi.

Còn đối với cô sinh viên Nguyễn Hương Trà My (TP. Yên Bái), sinh viên năm 3 Học viện Chính sách và Phát triển), bão Yagi vẫn còn như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

“Hôm đó là khoảng 22h đêm, bố em nghe thấy tiếng đất đá sạt lở là hô hoán cả nhà cùng chạy. Em lơ mơ đang buồn ngủ chân đất chạy theo bố mẹ ra khỏi nhà… Chỉ tích tắc thôi nhà em bị vùi lấp luôn vì 2 quả đồi ở hai bên cùng đổ xuống. May mắn nhà em không ai bị làm sao cả vì chạy kịp, còn nhà cửa thì mất hết, hiện nay, bố mẹ của em vẫn đang đi ở nhờ”.

Tại buổi Gala trao giải, Ban tổ chức đã trao 6 suất học bổng toàn phần năm 2024, trị giá 10 triệu đồng/suất cho 6 sinh viên của Đại học Giao thông Vận tải và Học viện Chính sách và Phát triển. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao quà hỗ trợ chia sẻ khó khăn, trị giá 10 triệu đồng/suất, cho 6 sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải và Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển bị ảnh hưởng bão lũ lụt vừa qua.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Ban tổ chức trao 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam.