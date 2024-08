Đại sứ Nga nói chính sách hạt nhân của Mỹ "cực kỳ thù địch"

Mỹ đang cố gắng "lên lớp" Nga và Trung Quốc về vũ khí hạt nhân trong khi chính họ theo đuổi chính sách "cực kỳ thù địch", đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết hôm 1/8.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách không gian, Vipin Narang, cảnh báo rằng Washington đang “sắp bước vào một thời đại hạt nhân mới”, đồng thời nói thêm rằng họ phải “chuẩn bị cho một thế giới nơi những hạn chế đối với kho vũ khí hạt nhân biến mất hoàn toàn”.

Ông Narang tuyên bố trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế hôm thứ Năm rằng “Những kẻ thách thức hạt nhân theo chủ nghĩa xét lại” đã buộc Mỹ phải chuyển sang “cách tiếp cận cạnh tranh hơn”. Ông trích dẫn vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên, cũng như cáo buộc việc phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh của Nga là những lý do cho sự thay đổi này.

Ông Antonov lên án bài phát biểu là “những lời ám chỉ về hành vi [mà Mỹ] cho là vô trách nhiệm của Nga trong lĩnh vực hạt nhân”, đồng thời nói thêm rằng kiểu hùng biện này không góp phần gì nhiều vào việc “cải thiện tình hình trong lĩnh vực an ninh chiến lược”.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Washington “một lần nữa đang cố gắng dạy” Nga và Trung Quốc “cách cư xử đúng đắn”. “Còn không, họ lại đe dọa về sự xuất hiện của một ‘thời đại hạt nhân’ mới, trong đó Mỹ sẽ không thể kiềm chế sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của chính mình”, ông nói.

Ông Antonov tuyên bố, Mỹ cũng tiếp tục "bơm" cho Ukraine ngày càng nhiều vũ khí trong bối cảnh xung đột với Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân, mô tả chính sách này là "cực kỳ thù địch".

Vị đại sứ Nga cảnh báo sẽ không thể đạt được sự hợp tác với Moscow trong khi cố gắng gây ra một “thất bại chiến lược” chống lại nước này. Ông Antonov cũng cáo buộc Washington “bịt miệng sự thật khó chịu về hơn hai thập kỷ Mỹ tấn công nhằm vào toàn bộ cơ cấu kiểm soát vũ khí quốc tế”.

Mỹ đã rút khỏi hai hiệp ước an ninh – Lực lượng hạt nhân tầm trung và Bầu trời mở – dưới thời chính quyền Donald Trump. Trong khi Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) đến năm 2026, thì năm ngoái Moscow đã đình chỉ tham gia với lý do vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông Antonov nhấn mạnh Moscow “sẽ tiếp tục chỉ được định hướng bởi lợi ích quốc gia, nếu không xem xét đến lợi ích này thì sẽ không thể xây dựng một cuộc đối thoại Nga-Mỹ về kiểm soát vũ khí”.