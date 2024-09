Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, trước mắt, Đà Nẵng cử 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng để các địa phương khắc phục một phần hậu quả bão, lũ.

Để chia sẻ với các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng hôm 9/9 cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và cảm thông sâu sắc đối với những tổn thất to lớn về con người và tài sản do Cơn bão số 3 gây ra tại các tỉnh, thành phía Bắc, đặc biệt là các gia đình có người thân mất trong bão, lũ.

Đồng thời, cử 2 đội công tác hỗ trợ cắt, tỉa, dọn dẹp cây xanh để hỗ trợ theo đề nghị của thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức phát động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân thành phố, các tổ chức... quyên góp, ủng hộ và thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp các tỉnh, thành phía Bắc vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

Ngày 9/9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Công đoàn ngành đã có công văn kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận chia sẻ, hơn lúc nào hết, nhân dân các địa phương này, đặc biệt là giáo viên, học sinh và các trường bị thiệt hại, đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ với tinh thần “tương thân, tương ái” của đồng bào cả nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “lá lành đùm lá rách”, ngành giáo dục Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các đơn vị giáo dục phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, nhà giáo, học sinh… mở rộng tấm lòng nhân ái, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại trong cơn bão số 3 nói chung, ngành giáo dục các địa phương này nói riêng. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết ngày 21/9.

Nguồn vận động chuyển về Công đoàn ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng. Tất cả kinh phí sẽ được sử dụng trên nguyên tắc công khai minh bạch và điều tiết phân bổ phù hợp giữa các địa phương bị thiệt hại.