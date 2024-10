Công ty điện cực lớn nhất Trung Quốc Ronbey bị tố đánh cắp công nghệ pin xe điện

Ronbey bị tố lấy cắp công nghệ điện cực pin sạc

Theo Reuters và The Korea Times, Tòa án Seoul đã chấp nhận đơn yêu cầu bảo toàn chứng cứ của LG Chem và thực hiện các thủ tục liên quan đối với JAESE Energy Co., Ltd (viết tắt là JS Co., Ltd). Đây là lần đầu tiên một công ty Hàn Quốc đệ đơn kiện một công ty Trung Quốc về công nghệ được cấp bằng sáng chế cho pin cỡ lớn dành riêng cho xe điện.

Theo tin từ giới công nghiệp Hàn Quốc ngày 23/10, LG Chem khẳng định, qua phân tích các mẫu vật liệu điện cực của Ronbey Technology họ xác nhận nhiều bằng sáng chế của họ đã bị đánh cắp. Kết quả phân tích chứng minh rằng Ronbey Technology đã sử dụng bằng sáng chế công nghệ vật liệu positive electrode (cathode hay cực dương) NCM (niken, coban, mangan) của LG Chem mà không được phép sản xuất và bán sản phẩm thông qua JAESE Energy.

Vật liệu cực dương (cathode) chiếm khoảng 40% giá thành sản xuất pin và là vật liệu cốt lõi quyết định tuổi thọ của pin. LG Chem sản xuất hàng loạt vật liệu cathode NCM lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2006 và hiện nắm giữ hơn 1.300 bằng sáng chế về vật liệu này trên toàn cầu.

Sản phẩm vật liệu điện cực của Ronbey Technology (Ảnh: GZ).



Ronbay Technology là nhà sản xuất NCM niken cao, vật liệu cathode hiệu suất cao cho ô tô lớn nhất Trung Quốc. Để được hưởng các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, Ronbey Technology đã bỏ qua các hạn chế nhập khẩu pin và thành lập công ty con là JAESE Energy tại Hàn Quốc.

JAESE Energy hiện đang vận hành một nhà máy sản xuất vật liệu cathode ở Chungju, tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc và có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 tấn vật liệu cathode mỗi năm.

LG Chem cho biết sau khi phân tích các mẫu vật liệu cathode của Ronbey Technology, họ xác nhận rằng nhiều bằng sáng chế của họ đã bị chiếm dụng nên đã quyết định đệ đơn kiện.

Đây là lần đầu tiên một công ty Hàn Quốc khởi kiện một công ty Trung Quốc về công nghệ được cấp bằng sáng chế cho pin cỡ vừa và lớn dành cho xe điện. Giới công nghiệp Hàn Quốc tin rằng vụ kiện này sẽ trở thành tiêu chuẩn để xác định các tranh chấp bằng sáng chế về vật liệu cathode trong tương lai.

Một số sản phẩm của LG Chem.



Ngoài việc khởi kiện ra tòa, hồi đầu năm nay LG Chem còn báo cáo Ronbey Technology lên Ủy ban Thương mại thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc vì nghi ngờ có hành vi thương mại không công bằng. Đồng thời, hai công ty Trung Quốc khác cũng bị LG Chem báo cáo. Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đang xem xét vụ việc, kết quả điều tra dự kiến ​​sẽ có vào cuối năm nay.

Reuters cho biết các bằng sáng chế bao gồm các công nghệ nhằm cải thiện công suất và sức mạnh của vật liệu cực dương có hàm lượng niken cao cũng như độ ổn định ở nhiệt độ cao và cho biết thêm rằng Ronbey Technology đã nhiều lần không đáp ứng các cuộc thảo luận hòa giải được đề xuất. Vì vậy, LG Chem quyết định thực thi quyền sáng chế của mình.

Các công ty Hàn Quốc – đối tượng bị lấy cắp công nghệ

Hàn Quốc luôn là một trong những quốc gia mục tiêu bị đánh cắp công nghệ nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là các công nghệ công nghiệp cốt lõi như chip và pin.

Theo số liệu từ Cơ quan Điều tra Quốc gia thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, trong 10 năm từ 2013 đến 2023, tỷ lệ công nghệ Hàn Quốc bị rò rỉ ra nước ngoài ngày càng tăng, trong đó 67% bị rò rỉ sang Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất pin xe điện của LG Chem xây dựng ở Mỹ.



Ngoài ra, trong nửa đầu năm nay, hầu hết các công nghệ cốt lõi của Hàn Quốc như chất bán dẫn và pin đều bị rò rỉ sang Trung Quốc. Thống kê cho thấy, trong nửa đầu năm nay, 12 sự cố công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc bị rò rỉ ra nước ngoài, trong đó số vụ rò rỉ sang Trung Quốc lên tới 10 vụ, chiếm 83%.

Đầu năm nay, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã phát hiện một vụ án công ty Trung Quốc đánh cắp công nghệ pin của Hàn Quốc. Vào tháng 1 năm nay, 5 nhân viên cũ và hiện tại của Samsung SDI và SKONEWON đã bị giao cho các công tố viên với cáo buộc ăn cắp công nghệ cốt lõi quốc gia từ các công ty pin Hàn Quốc Samsung SDI và SK On. Các công ty Trung Quốc liên quan đến vụ việc này là công ty pin Trung Quốc Honeycomb Energy (Hàn Quốc), Honeycomb Energy China Corporation và công ty mẹ Great Wall Motors.

Là ngành công nghiệp lớn, ngành pin Hàn Quốc từng đứng đầu thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, họ đã bị Trung Quốc vượt qua ngay từ năm 2021 và khoảng cách ngày càng nới rộng “do hành vi bán phá giá và trộm cắp công nghệ của các công ty Trung Quốc”.

Theo số liệu của công ty phân tích thị trường năng lượng Hàn Quốc SNE Research đầu tháng 10, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 6 hãng pin Trung Quốc lọt top 10 về pin sử dụng toàn cầu chiếm 65,1% thị trường thế giới. Ngược lại, thị phần của 3 hãng pin lớn của Hàn Quốc gồm LG Energy Solutions, SK on và Samsung SDI đã giảm 3,4 điểm phần trăm so với năm ngoái, chỉ còn chiếm 21,1%.

Trụ sở Ronbey Techonogy.



Ronbey Technology từng bị kiện vì đánh cắp công nghệ



Theo báo cáo nửa năm do Ronbey Technology công bố vào tháng 8 năm nay, thị phần vật liệu NCM toàn cầu hiện tại của công ty là 11%, thị phần niken cao trong nước là 39%, sản lượng là 54.900 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập hoạt động là 6,888 tỷ NDT.

Trong nửa đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư vào R&D là 178,8 triệu NDT, số lượng bằng sáng chế trong và ngoài nước là 1.057, bao gồm tổng số 532 bằng sáng chế và 531 giấy phép ủy quyền.

Vụ kiện mới đây cho thấy các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc lần đầu tiên “giao tranh trực diện” trong lĩnh vực pin điện. Vào tháng 4 năm nay, LG New Energy, một công ty con của LG Chem, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng trước sự gia tăng vi phạm của những người đi sau trong ngành pin, LG New Energy sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn chống lại những người vi phạm bằng sáng chế, lưu ý rằng họ đã xác nhận bằng chứng vi phạm đã được tìm thấy đối với ít nhất hơn 500 bằng sáng chế. Rõ ràng là họ ám chỉ các công ty pin lithium của Trung Quốc.

Ngay sau đó, vào ngày 30/5/2024, Tulip Innovation Kft., có trụ sở chính tại Budapest, Hungary, đã công bố triển khai chương trình cấp phép mới. Kế hoạch này sẽ tập hợp hơn 5.000 danh mục bằng sáng chế của hơn 1.500 bằng sáng chế từ hai nhà sản xuất pin điện lớn là LG New Energy của Hàn Quốc và Panasonic Energy của Nhật Bản - để tất cả các nhà sản xuất pin trên toàn thế giới sử dụng. Họ cho biết chương trình này là bộ sưu tập bằng sáng chế lớn nhất được cấp phép trong ngành pin cho đến nay.

Ronbey Technology cho rằng họ đã gặp phải sự ngăn cản bằng sáng chế từ các nhà sản xuất vật liệu điện cực lớn của nước ngoài. Công ty Umicore của Bỉ đã hai lần đệ đơn kiện lên Tòa án thành phố Ninh Ba (nơi có trụ sở của Ronbey), cáo buộc 2 sản phẩm của Ronbey Technology vi phạm các bằng sáng chế của họ và yêu cầu tòa án ra lệnh cho Ronbey Technology chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại kinh tế, thanh toán phí thời gian bảo hộ tạm thời cho bằng sáng chế phát minh và các chi phí mà nguyên đơn phải trả, tổng số tiền hơn 310 triệu NDT.

Mặc dù Ronbey Technology đã nộp đơn yêu cầu không hợp lệ đối với hai bằng sáng chế này nhưng kết quả không như ý. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhà nước Trung Quốc xác nhận một phần bằng sáng chế của Umicore là hợp lệ. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử xem bằng sáng chế có bị vi phạm hay không, Tòa án Ninh Ba đã đưa ra phán quyết rằng Ronbey Technology không vi phạm.

Theo QQnews, Epochtimes