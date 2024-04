Chuyển phát giữa Nam Ninh và Hà Nội chỉ còn 12 giờ, tối ưu 30% chi phí logistics

VietTimes – Hơn 5,5 triệu tài khoản tên miền .vn của Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công trong năm 2023, chỉ đứng sau các tên miền quốc tế .com, tên miền .br của Brazil, .in của Ấn Độ và .co của Colombia, theo Kaspersky.